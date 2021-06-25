https://uz.sputniknews.ru/20210625/v-uzbekistane-ujestochayutsya-sanitarnye-trebovaniya-iz-za-covid-spisok-novyx-ogranicheniy-19413585.html

В Узбекистане ужесточаются санитарные требования из-за COVID: список новых ограничений

В Узбекистане ужесточаются санитарные требования из-за COVID: список новых ограничений

В Узбекистане из-за осложнения эпидемиологической ситуации с коронавирусом Республиканская спецкомиссия ужесточил требования к санитарной безопасности. В... 25.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-25T16:12+0500

2021-06-25T16:12+0500

2021-06-25T16:45+0500

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ситуация с коронавирусом в узбекистане

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. С 28 июня по 12 июля в Узбекистане вводятся дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе появившихся новых штаммов, сообщает пресс-служба Минздрава.С 28 июня до 12 июля вводится следующие меры:Ранее Минздрав республики сообщил, что в Узбекистане выявлен пациент, у которого наблюдаются симптомы, характерные для нового штамма коронавируса "Дельта". В настоящее время ситуация изучается, принимаются необходимые меры.По данным Минздрава Узбекистана, на 24 июня в республике зафиксировано 476 новых случаев заболевания, два пациента скончались. При этом по-прежнему показатель выздоровевших остается на уровне 96%. При этом в республике хорошими темпами идет вакцинация населения. Накануне, 24 июня от COVID-19 привились почти 80 тысяч человек, а всего с 1 апреля вакцинировались без малого 3 миллиона 115 тысяч узбекистанцев.Кроме уже доставленных в Узбекистан вакцин, включая российский препарат "Спутник V", в ближайшее время республика планирует самостоятельно его изготавливать. Предварительно площадка уже определена — на территории одного из предприятий в Ташкенте. Разработчики российской вакцины в скором времени посетят столицу Узбекистана для детального осмотра локации и принятия окончательного решения о запуске производства.

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, карантин, узбекистан