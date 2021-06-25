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В Узбекистане ужесточаются санитарные требования из-за COVID: список новых ограничений
В Узбекистане ужесточаются санитарные требования из-за COVID: список новых ограничений
В Узбекистане из-за осложнения эпидемиологической ситуации с коронавирусом Республиканская спецкомиссия ужесточил требования к санитарной безопасности. В... 25.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-25T16:12+0500
2021-06-25T16:12+0500
2021-06-25T16:45+0500
происшествия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
карантин
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. С 28 июня по 12 июля в Узбекистане вводятся дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе появившихся новых штаммов, сообщает пресс-служба Минздрава.С 28 июня до 12 июля вводится следующие меры:Ранее Минздрав республики сообщил, что в Узбекистане выявлен пациент, у которого наблюдаются симптомы, характерные для нового штамма коронавируса "Дельта". В настоящее время ситуация изучается, принимаются необходимые меры.По данным Минздрава Узбекистана, на 24 июня в республике зафиксировано 476 новых случаев заболевания, два пациента скончались. При этом по-прежнему показатель выздоровевших остается на уровне 96%. При этом в республике хорошими темпами идет вакцинация населения. Накануне, 24 июня от COVID-19 привились почти 80 тысяч человек, а всего с 1 апреля вакцинировались без малого 3 миллиона 115 тысяч узбекистанцев.Кроме уже доставленных в Узбекистан вакцин, включая российский препарат "Спутник V", в ближайшее время республика планирует самостоятельно его изготавливать. Предварительно площадка уже определена — на территории одного из предприятий в Ташкенте. Разработчики российской вакцины в скором времени посетят столицу Узбекистана для детального осмотра локации и принятия окончательного решения о запуске производства.
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https://uz.sputniknews.ru/20210624/proizvodstvo-sputnika-v-v-tashkente-rossiya-provedet-audit-vozmojnoy-ploschadki-19389258.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, карантин, узбекистан
В Узбекистане ужесточаются санитарные требования из-за COVID: список новых ограничений
16:12 25.06.2021 (обновлено: 16:45 25.06.2021)
В Узбекистане из-за осложнения эпидемиологической ситуации с коронавирусом Республиканская спецкомиссия ужесточил требования к санитарной безопасности. В первую очередь это касается столицы.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
С 28 июня по 12 июля в Узбекистане вводятся дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе появившихся новых штаммов, сообщает пресс-служба Минздрава
.
С 28 июня до 12 июля вводится следующие меры:
въезд в город Ташкент автотранспортом (автобусами, легковыми автомобилями) из соседних регионов возможен только в случае крайней необходимости;
в республике открыта добровольная бесплатная вакцинация всех слоев населения старше 18 лет, а также граждан из групп риска;
развлекательные объекты — рестораны, ночные клубы, дискотеки, караоке, бильярдные и центры компьютерных игр, а также объекты общественного питания — кафе, кухни, чайханы будут открыты на всей территории страны с 8:00 до 20:00;
развлекательные заведения и объекты общественного питания смогут принимать не более 50% от общей вместимости этих заведений.
Ранее Минздрав республики сообщил, что в Узбекистане выявлен пациент, у которого наблюдаются симптомы, характерные для нового штамма коронавируса "Дельта". В настоящее время ситуация изучается, принимаются необходимые меры.
По данным Минздрава Узбекистана, на 24 июня в республике зафиксировано 476 новых случаев заболевания, два пациента скончались. При этом по-прежнему показатель выздоровевших остается на уровне 96%.
При этом в республике хорошими темпами идет вакцинация населения. Накануне, 24 июня от COVID-19 привились почти 80 тысяч человек, а всего с 1 апреля вакцинировались без малого 3 миллиона 115 тысяч узбекистанцев.
Кроме уже доставленных в Узбекистан вакцин, включая российский препарат "Спутник V", в ближайшее время республика планирует самостоятельно его изготавливать. Предварительно площадка уже определена — на территории одного из предприятий в Ташкенте. Разработчики российской вакцины в скором времени посетят столицу Узбекистана для детального осмотра локации и принятия окончательного решения о запуске производства.