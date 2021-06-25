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Месторождение "Турбай" разработают в Узбекистане — оно даст стране еще больше золота
Месторождение "Турбай" разработают в Узбекистане — оно даст стране еще больше золота
Правительство республики утвердило обоснование инвестпроекта "Расширение добывающих и перерабатывающих мощностей для освоения месторождения "Турбай". 25.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-25T12:29+0500
2021-06-25T12:29+0500
2021-06-25T12:42+0500
экономика
навоийский горно-металлургический комбинат
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Навоийской области Узбекистана будет разработано Турбайское месторождение, Кабмин республики утвердил технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта. Постановление опубликовано на портале Lex.uz.Ввести объекты в эксплуатацию намечено в 2023-м, а с 2024-го будет достигнута проектная мощность по добыче двух миллионов тонн золотосодержащей руды в год на месторождениях "Турбай" и "Золотая рудная зона 2" ("Олтин маъданли 2-зона"). Освоение месторождений "Заркатлам", "Барханлы" и "Сардор" планируется осуществлять поэтапно с 2030 года.НГМК назначен ответственным за реализацию инвестиционного проекта, за целевое и эффективное использование кредитов иностранных банков. При этом комбинат покроет расходы по погашению и обслуживанию кредитов.Согласно ТЭО проекта, основные расходы — это приобретение оборудования и строительно-монтажные работы. В результате реализации проекта будет создано 900 новых рабочих мест.Узбекистан за 2010−2020 годы экспортировал 687 тонн немонетарного золота. Продажи этого драгметалла в январе-августе 2020-го принесли бюджету страны рекордные 5,8 миллиарда долларов. С сентября 2020-го по апрель 2021-го продажи золота стояли на паузе. А в мае страна реализовала его почти на 1,2 миллиарда долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20210619/uzbekistan-vozobnovil-eksport-zolota-19310441.html
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навоийский горно-металлургический комбинат
Месторождение "Турбай" разработают в Узбекистане — оно даст стране еще больше золота
12:29 25.06.2021 (обновлено: 12:42 25.06.2021)
Правительство республики утвердило обоснование инвестпроекта "Расширение добывающих и перерабатывающих мощностей для освоения месторождения "Турбай".
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
В Навоийской области Узбекистана будет разработано Турбайское месторождение, Кабмин республики утвердил технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта. Постановление опубликовано на портале Lex.uz
.
Общая стоимость проекта составляет 132 425,4 тысячи долларов, из них 14 671,0 тысячи — собственные средства Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК), 117 754,4 тысячи долларов — кредиты иностранных банков. Срок погашения кредита — пять лет с трехлетним льготным периодом.
Ввести объекты в эксплуатацию намечено в 2023-м, а с 2024-го будет достигнута проектная мощность по добыче двух миллионов тонн золотосодержащей руды в год на месторождениях "Турбай" и "Золотая рудная зона 2" ("Олтин маъданли 2-зона"). Освоение месторождений "Заркатлам", "Барханлы" и "Сардор" планируется осуществлять поэтапно с 2030 года.
НГМК назначен ответственным за реализацию инвестиционного проекта, за целевое и эффективное использование кредитов иностранных банков. При этом комбинат покроет расходы по погашению и обслуживанию кредитов.
Согласно ТЭО проекта, основные расходы — это приобретение оборудования и строительно-монтажные работы.
В результате реализации проекта будет создано 900 новых рабочих мест.
Узбекистан за 2010−2020 годы экспортировал 687 тонн немонетарного золота. Продажи этого драгметалла в январе-августе 2020-го принесли бюджету страны рекордные 5,8 миллиарда долларов.
С сентября 2020-го по апрель 2021-го продажи золота стояли на паузе. А в мае страна реализовала его почти на 1,2 миллиарда долларов.