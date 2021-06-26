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В новую жизнь под алыми парусами: как прошел праздник выпускников
В новую жизнь под алыми парусами: как прошел праздник выпускников
Роскошный выпускной завершился накануне в Санкт-Петербурге. Самой торжественной и волнующей частью красочного праздника выпускников стал проход брига "Россия"... 26.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-26T18:44+0500
2021-06-26T18:44+0500
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мультимедиа
фото
выпускник
санкт-петербург
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мультимедиа , выпускник, санкт-петербург, фото
В новую жизнь под алыми парусами: как прошел праздник выпускников
Роскошный выпускной завершился накануне в Санкт-Петербурге. Самой торжественной и волнующей частью красочного праздника выпускников стал проход брига "Россия" под алыми парусами. Из-за пандемии праздник проходит с ограничениями: нет туристов, горожан и даже родителей.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк Бриг "Россия" в акватории Финского залива во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Бриг "Россия" в акватории Финского залива во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк Выпускницы во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Выпускницы во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк Девушки на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Девушки на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк Салют во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Салют во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк
Девушки на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников "Алые паруса".
Девушки на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников "Алые паруса".
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк
Бриг "Россия" прибыл к празднику "Алые паруса" в акваторию Финского залива.
Бриг "Россия" прибыл к празднику "Алые паруса" в акваторию Финского залива.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк Артисты перед началом выступления на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Артисты перед началом выступления на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк
Бриг "Россия" прибыл к празднику "Алые паруса" в акваторию Финского залива.
Бриг "Россия" прибыл к празднику "Алые паруса" в акваторию Финского залива.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк Молодые люди на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Молодые люди на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк Фейерверк во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Фейерверк во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк
Впервые алые паруса появились у берегов Невы в далеком 1968 году. Потом традиция прервалась и возродилась лишь в 2005-м.
Впервые алые паруса появились у берегов Невы в далеком 1968 году. Потом традиция прервалась и возродилась лишь в 2005-м.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк
Увидеть те самые "Алые паруса" на набережные и мосты Петербурга каждый год приходили почти 1,5 миллиона зрителей, приезжали и взрослые, и дети из других регионов и разных стран.
Увидеть те самые "Алые паруса" на набережные и мосты Петербурга каждый год приходили почти 1,5 миллиона зрителей, приезжали и взрослые, и дети из других регионов и разных стран.