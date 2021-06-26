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В новую жизнь под алыми парусами: как прошел праздник выпускников
В новую жизнь под алыми парусами: как прошел праздник выпускников
Роскошный выпускной завершился накануне в Санкт-Петербурге. Самой торжественной и волнующей частью красочного праздника выпускников стал проход брига "Россия"... 26.06.2021, Sputnik Узбекистан
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мультимедиа , выпускник, санкт-петербург, фото

В новую жизнь под алыми парусами: как прошел праздник выпускников

18:44 26.06.2021
356
Роскошный выпускной завершился накануне в Санкт-Петербурге. Самой торжественной и волнующей частью красочного праздника выпускников стал проход брига "Россия" под алыми парусами. Из-за пандемии праздник проходит с ограничениями: нет туристов, горожан и даже родителей.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанкБриг "Россия" в акватории Финского залива во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Alexander Galperin
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Бриг "Россия" в акватории Финского залива во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкВыпускницы во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Выпускницы во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанкДевушки на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Alexander Galperin
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Девушки на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанкСалют во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Alexander Galperin
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Салют во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк

Девушки на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников "Алые паруса".

Девушки на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников &quot;Алые паруса&quot;. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Alexander Galperin
/
Перейти в фотобанк

Девушки на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников "Алые паруса".

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Бриг "Россия" прибыл к празднику "Алые паруса" в акваторию Финского залива.

Бриг &quot;Россия&quot; прибыл к празднику &quot;Алые паруса&quot; в акваторию Финского залива. - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Перейти в фотобанк

Бриг "Россия" прибыл к празднику "Алые паруса" в акваторию Финского залива.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкАртисты перед началом выступления на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк
Артисты перед началом выступления на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Бриг "Россия" прибыл к празднику "Алые паруса" в акваторию Финского залива.

Бриг &quot;Россия&quot; прибыл к празднику &quot;Алые паруса&quot; в акваторию Финского залива. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк

Бриг "Россия" прибыл к празднику "Алые паруса" в акваторию Финского залива.

© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанкМолодые люди на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Alexander Galperin
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Перейти в фотобанк
Молодые люди на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкФейерверк во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Фейерверк во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк

Впервые алые паруса появились у берегов Невы в далеком 1968 году. Потом традиция прервалась и возродилась лишь в 2005-м.

Впервые алые паруса появились у берегов Невы в далеком 1968 году. Потом традиция прервалась и возродилась лишь в 2005-м. - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Alexander Galperin
/
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Впервые алые паруса появились у берегов Невы в далеком 1968 году. Потом традиция прервалась и возродилась лишь в 2005-м.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Увидеть те самые "Алые паруса" на набережные и мосты Петербурга каждый год приходили почти 1,5 миллиона зрителей, приезжали и взрослые, и дети из других регионов и разных стран.

Увидеть те самые &quot;Алые паруса&quot; на набережные и мосты Петербурга каждый год приходили почти 1,5 миллиона зрителей, приезжали и взрослые, и дети из других регионов и разных стран. - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Увидеть те самые "Алые паруса" на набережные и мосты Петербурга каждый год приходили почти 1,5 миллиона зрителей, приезжали и взрослые, и дети из других регионов и разных стран.

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