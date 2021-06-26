https://uz.sputniknews.ru/20210626/jitelnitsa-tashkenta-xotela-poluchit-ot-abiturienta-9-tysyach-za-zachislenie-v-vuz-19424917.html
Жительница Ташкента хотела получить от абитуриента $9 тысяч за зачисление в вуз
Жительница Ташкента хотела получить от абитуриента $9 тысяч за зачисление в вуз
"Клиент" на сделку согласился и принес деньги условленное место - среднюю школу №260 Юнусабадского района Ташкента. 26.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-26T19:07+0500
2021-06-26T19:07+0500
2021-06-26T19:07+0500
происшествия
поступление
мвд узбекистана
взятка
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. За поступление "без проблем" в Чирчикский государственный педагогический институт предприимчивая местная жительница запросила у абитуриента 9 тысяч долларов, сообщили в МВД.Злоумышленница обещала все устроить с помощью своих знакомых, работающих в указанном вузе."Клиент" на сделку согласился и принес деньги условленное место - среднюю школу №260 Юнусабадского района Ташкента. Туда же нагрянули сотрудники МВД. Они задержали женщину как раз в момент получения денег.Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки" УК Узбекистана. Следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20210621/nepedagogichnyy-postupok-prepodavatel-zaprosil-vzyatku-za-fiktivnoe-postuplenie-19339624.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
поступление, мвд узбекистана, взятка
Жительница Ташкента хотела получить от абитуриента $9 тысяч за зачисление в вуз
"Клиент" на сделку согласился и принес деньги условленное место - среднюю школу №260 Юнусабадского района Ташкента.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik.
За поступление "без проблем" в Чирчикский государственный педагогический институт предприимчивая местная жительница запросила у абитуриента 9 тысяч долларов, сообщили
в МВД.
Злоумышленница обещала все устроить с помощью своих знакомых, работающих в указанном вузе.
"Клиент" на сделку согласился и принес деньги условленное место - среднюю школу №260 Юнусабадского района Ташкента. Туда же нагрянули сотрудники МВД. Они задержали женщину как раз в момент получения денег.
Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки" УК Узбекистана. Следствие продолжается.