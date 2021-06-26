https://uz.sputniknews.ru/20210626/neizvestnye-poxitili-bolshoy-obem-stalnyx-listov-dlya-proizvodstva-avtomobiley-19424731.html

Неизвестные похитили большой объем стальных листов для производства автомобилей

Неизвестные похитили большой объем стальных листов для производства автомобилей

Виновников пока не нашли, в компании рассчитывают на возмещение ущерба. Это особенно важно на фоне глобального кризиса в отрасли и попыток удержать прежние... 26.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-26T18:33+0500

2021-06-26T18:33+0500

2021-06-26T18:33+0500

происшествия

uzauto motors

сырье

кража

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1a/19423108_55:0:862:454_1920x0_80_0_0_e90c517a7ba825ea083e5521056ac925.png

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В пресс-службе UzAuto Motors сообщили, что обнаружили пропажу большого объема стальных листов. Неизвестные вскрыли один из вагонов состава, перевозившего сырье российской компании "Северсталь", и похитили часть груза.Согласно производственным стандартам, украденного объема металла хватило бы для производства 2 030 компонентов автомобилей модели Chevrolet Nexia-3, 871 Gentra или 970 Labo.Все материалы по данному инциденту, собранные по итогам служебного расследования компанией UzAuto Motors, направили в Транспортную прокуратуру Узбекистана. Следователи будут искать злоумышленников, а также оценят законность исполнения своих обязанностей сотрудниками подразделений транспортной безопасности МВД, отвечающих за целостность и безопасность транспортировки грузов.В компании рассчитывают на возмещение ущерба. Это особенно важно на фоне глобального кризиса в отрасли и попыток удержать прежние объемы производства автомобилей.Вместе с тем компания UzAuto Motors гарантирует выполнение всех обязательств по заключенным договорам – данный инцидент на сроках поставок автомобилей покупателям не отразится.

https://uz.sputniknews.ru/20210213/UzAuto-Motors-moderniziruyut-sistemu-prodazh-avto--ona-budet-bolee-prozrachnoy-15992517.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uzauto motors, сырье, кража