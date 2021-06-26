https://uz.sputniknews.ru/20210626/neizvestnye-poxitili-bolshoy-obem-stalnyx-listov-dlya-proizvodstva-avtomobiley-19424731.html
Неизвестные похитили большой объем стальных листов для производства автомобилей
Неизвестные похитили большой объем стальных листов для производства автомобилей
Виновников пока не нашли, в компании рассчитывают на возмещение ущерба. Это особенно важно на фоне глобального кризиса в отрасли и попыток удержать прежние... 26.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-26T18:33+0500
2021-06-26T18:33+0500
2021-06-26T18:33+0500
происшествия
uzauto motors
сырье
кража
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В пресс-службе UzAuto Motors сообщили, что обнаружили пропажу большого объема стальных листов. Неизвестные вскрыли один из вагонов состава, перевозившего сырье российской компании "Северсталь", и похитили часть груза.Согласно производственным стандартам, украденного объема металла хватило бы для производства 2 030 компонентов автомобилей модели Chevrolet Nexia-3, 871 Gentra или 970 Labo.Все материалы по данному инциденту, собранные по итогам служебного расследования компанией UzAuto Motors, направили в Транспортную прокуратуру Узбекистана. Следователи будут искать злоумышленников, а также оценят законность исполнения своих обязанностей сотрудниками подразделений транспортной безопасности МВД, отвечающих за целостность и безопасность транспортировки грузов.В компании рассчитывают на возмещение ущерба. Это особенно важно на фоне глобального кризиса в отрасли и попыток удержать прежние объемы производства автомобилей.Вместе с тем компания UzAuto Motors гарантирует выполнение всех обязательств по заключенным договорам – данный инцидент на сроках поставок автомобилей покупателям не отразится.
https://uz.sputniknews.ru/20210213/UzAuto-Motors-moderniziruyut-sistemu-prodazh-avto--ona-budet-bolee-prozrachnoy-15992517.html
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uzauto motors, сырье, кража
Неизвестные похитили большой объем стальных листов для производства автомобилей
Виновников пока не нашли, в компании рассчитывают на возмещение ущерба. Это особенно важно на фоне глобального кризиса в отрасли и попыток удержать прежние объемы производства автомобилей.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik.
В пресс-службе UzAuto Motors сообщили
, что обнаружили пропажу большого объема стальных листов. Неизвестные вскрыли один из вагонов состава, перевозившего сырье российской компании "Северсталь", и похитили часть груза.
Согласно производственным стандартам, украденного объема металла хватило бы для производства 2 030 компонентов автомобилей модели Chevrolet Nexia-3, 871 Gentra или 970 Labo.
Все материалы по данному инциденту, собранные по итогам служебного расследования компанией UzAuto Motors, направили в Транспортную прокуратуру Узбекистана. Следователи будут искать злоумышленников, а также оценят законность исполнения своих обязанностей сотрудниками подразделений транспортной безопасности МВД, отвечающих за целостность и безопасность транспортировки грузов.
В компании рассчитывают на возмещение ущерба. Это особенно важно на фоне глобального кризиса в отрасли и попыток удержать прежние объемы производства автомобилей.
Вместе с тем компания UzAuto Motors гарантирует выполнение всех обязательств по заключенным договорам – данный инцидент на сроках поставок автомобилей покупателям не отразится.