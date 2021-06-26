https://uz.sputniknews.ru/20210626/polyaki-i-pribalty-razvalivayut-evrosoyuz-pri-chem-tut-putin-19421779.html

Поляки и прибалты разваливают Евросоюз: при чем тут Путин

Поляки и прибалты разваливают Евросоюз: при чем тут Путин

Евросоюзу не хватает не только мужества или единства — ему не хватает самостоятельности, ответственности и стратегического мышления. 26.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-26T12:18+0500

2021-06-26T12:18+0500

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россия

ес

эммануэль макрон

саммит

ангела меркель

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На саммите Евросоюза в Брюсселе состоялась "самая острая дискуссия за последние несколько лет". Двухчасовое обсуждение, "временами эмоциональное", было посвящено — нет, не необходимости организовать в ближайшее время саммит с Путиным, который предложили провести Меркель и Макрон.Обсуждали действия "европейского Путина", давно уже вызывающего у евроинтеграторов изжогу. "Ты пересек красную линию! Это не та Европа, в которой я хочу жить!" — возмущался премьер-министр Люксембурга. "Я намерен поставить их на колени. На этот раз все зашло слишком далеко! Им больше нечего делать в ЕС", — добавлял премьер Нидерландов. "Позор! Исключить!" — все это кричали премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, требуя от него объяснений из-за принятого на днях в Венгрии закона о запрете пропаганды ЛГБТ (в том числе в школах и среди несовершеннолетних). Лидеры 17 из 27 стран подписали обращение к Орбану с призывом отменить закон — но венгерский премьер стоял на своем. Защищаем семьи — и все тут.А в его защиту никто не выступал (хотя страны Восточной Европы не подписали обращение), звучали лишь голоса о том, что не стоит торопиться с исключением. Это и понятно: никто не хочет еще одного удара по ЕС, а Орбан уперся и его не сковырнуть. Так что Венгрия останется в Евросоюзе, как бы это ни злило прогрессивных евроинтеграторов.Разобравшись с противниками гомопропаганды, лидеры перешли к другому вопросу повестки — уже про обычного Путина. И тут произошло то, что назвали пощечиной и поражением Меркель, — ее предложение организовать саммит ЕС — Россия было провалено. Около десятка стран выступили против, причем главными оппонентами были как раз восточно-европейцы, поляки и прибалты. Вчера глубокой ночью расстроенная канцлер сообщила, что после "очень подробной и непростой дискуссии... сегодня не удалось договориться о срочной встрече на уровне руководства, то есть на высшем уровне... Лично я хотела бы какого-то более смелого шага".Некоторые агентства перевели слова Меркель как "лично я надеялась, что в этом вопросе будет проявлено больше мужества", что смотрится особенно смешно на фоне предыдущего пункта повестки дня. Женщина, фактический лидер Европы, ждет мужества от своих коллег-мужчин, до этого потративших два часа на защиту "настоящих европейских ценностей" от "венгерского Путина", — ждет от них, что они дадут добро на встречу с самим Путиным, которого каждый день называют врагом не только ЛГБТ, но и всей Европы?Тут правда, есть парадокс. Многие из тех, кто против встречи с Путиным, одновременно и против ЛГБТ-пропаганды (не так открыто, как Орбан, не на общеевропейском суде, а у себя дома). А многие из тех, кто за ЛГБТ, вовсе не против встречи с Путиным — Меркель, Макрон, итальянские и австрийские власти. Есть, конечно, последовательные индивидуумы вроде голландского Марка Рютте — он и Орбана (вместе с Венгрией) предлагает исключить из ЕС, и с Путиным встречаться не собирается. Тут есть пусть и не мужество, то хоть какая-то последовательность — не то что у поляков.Если же говорить серьезно, то Евросоюзу не хватает не только мужества или единства — ему не хватает самостоятельности, ответственности и стратегического мышления (даже не заикайтесь в Брюсселе о том, что раньше все это считалось в основном мужскими качествами).Ведь что предлагала Меркель?Давайте воспользуемся удобным моментом (после российско-американской встречи в Женеве) и вернемся к диалогу с Россией. Не отменим санкции, не откажемся от сдерживания, а просто сделаем то же самое, что и старший атлантический партнер, США. Тем более что у ЕС с Россией множество общих тем — вот и Макрон говорит, что европейская безопасность невозможна без России. Меркель в данном случае думала не о себе — да, она бы еще успела провести встречу с Путиным в ранге канцлера, но дело не в этом. Ее заботят интересы Германии, как она их понимает. Только отстояли "Северный поток — 2", договорились о мире и дружбе с Байденом, предстоят сложные выборы в Бундестаг — нужно оставить преемникам хоть какой-то задел на "восточном фронте". А там все в руинах — отчего не возобновить диалог с Россией, ведь это в самом деле в немецких интересах? И в европейских — потому что германская элита уже не отделяет одно от другого.Но совершенно разумное и выгодное ЕС предложение Меркель топят с помощью самых безответственных и одновременно самых проамериканских сил в Европе. То есть немцы, французы, итальянцы за диалог с Москвой, а поляки и прибалты (при поддержке части Северной Европы) против. Но кто из них Европа? Поляки — которые вызывают у евроинтеграторов практически такую же изжогу, как и венгры, — из-за защиты своих ценностей и самостоятельности? Прибалты — не имеющие никакой самостоятельной роли, кроме как антироссийской?Символично, что обсуждение на саммите ЕС происходило на фоне британской провокации в Крыму, — то есть все понимают, что, хотя Британия вышла из ЕС, клиенты англосаксов по-прежнему имеют возможность влиять на курс Евросоюза.И дело тут ведь совсем не в европейско-российских отношениях и не в предлагавшемся Меркель и Макроном саммите. Москва не питает иллюзий относительно его особой пользы — как съязвил Сергей Лавров, "надо чтобы наши коллеги пояснили, что они имеют в виду и к чему они стремятся":"Буквально на днях Евросоюз утверждает новую политику в отношении РФ, которая сформулирована как триединая политика: "отпор, сдерживание и вовлечение там, где это интересно ЕС". Если эта философия лежит в основе инициативы саммита, то очень интересно, как такое гипотетическое мероприятие откроется и сразу должен, значит, последовать "отпор". А потом "сдерживание". Как это все будет сочетаться, мне пока трудно сказать".Так что дело тут не в саммите — который ведь позже все равно состоится, причем по инициативе самого Евросоюза, а в очередном доказательстве слабости самого ЕС. А значит, и Франции, и особенно Германии, которые слишком сильно связали свои национальные интересы с общеевропейскими — по сути, приравняли одно к другому. Понятно, что в Берлине рассчитывали на свою мощь, на возможность продавливать решения, тем более после выхода Великобритании. А уж когда Берлин и Париж действуют совместно — кто тут устоит? Только упрямый Орбан?Но оказывается, что проамериканская, проанглосаксонская фракция в ЕС будет отчаянно сопротивляться воле франко-германского альянса. Лишая тем самым Евросоюз уже даже не мужественности, а самостоятельности, свободы действий и стратегического планирования. То есть делая то, в чем обвиняют Россию: разваливая его.Источник: РИА Новости.

https://uz.sputniknews.ru/20210120/LGBT-Amerika-v-komande-prezidenta-vpervye-mozhet-poyavitsya-transgender-15828412.html

https://uz.sputniknews.ru/20210414/merkel-i-svet-v-kontse-tonnelya-germaniya-priblijaetsya-k-povorotnomu-momentu-18320830.html

https://uz.sputniknews.ru/20210618/na-slovax-davit-na-dele-sotrudnichat--novaya-strategiy-es-v-otnoshenii-rossii-19301206.html

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ес, эммануэль макрон, саммит, ангела меркель