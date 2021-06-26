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РФ передала Узбекистану документы, свидетельствующие о деятельности НКВД СССР в республике
РФ передала Узбекистану документы, свидетельствующие о деятельности НКВД СССР в республике
Все материалы, переданные Росгвардией, пополнят экспозицию Музея Национальной гвардии Узбекистана. 26.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-26T10:42+0500
2021-06-26T10:42+0500
общество
национальная гвардия узбекистана
военное сотрудничество
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Командующий Национальной гвардией Узбекистана Рустам Джураев и глава Росгвардии Виктор Золотов провели рабочую встречу, в рамках которой обсудили сотрудничество и наметили перспективы дальнейшего взаимодействия.Золотов рассказал коллеге о передаче по дипломатическим каналам фото- и видеоматериалов, исторических справок и очерков, посвященных деятельности НКВД СССР на территории Узбекской ССР в годы ВОВ, сообщили в пресс-службе российского ведомства. Все эти материалы пополнят экспозицию Музея Национальной гвардии Узбекистана.Главы ведомств договорились усилить работу по организации совместных антитеррористических учений, активизировать взаимные визиты делегаций для обмена опытом в сфере подготовки кадров и охранной деятельности. Однако эти планы могут быть реализованы только после стабилизации санитарно-эпидемической обстановки в обеих странах.Десять дней назад министерство внутренних дел, Национальная гвардия Узбекистана и Национальное агентство полиции Южной Кореи подписали дорожную карту сотрудничества на 2021-2022 годы.Стороны наметили задачи по активизации сотрудничества между ведомствами в сферах обеспечения общественной безопасности, противодействия терроризму, подбору и переподготовке кадров, повышению их квалификации и другим вопросам.
https://uz.sputniknews.ru/20210223/Natsgvardiya-budet-okhranyat-Uzbekistan-po-novomu--glavnoe-o-novovvedeniyakh-16061675.html
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национальная гвардия узбекистана, военное сотрудничество, сотрудничество

РФ передала Узбекистану документы, свидетельствующие о деятельности НКВД СССР в республике

10:42 26.06.2021
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© Пресс-служба РосгвардииДИРЕКТОР РОСГВАРДИИ ВИКТОР ЗОЛОТОВ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С КОМАНДУЮЩИМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИЕЙ УЗБЕКИСТАНА РУСТАМОМ ДЖУРАЕВЫМ
ДИРЕКТОР РОСГВАРДИИ ВИКТОР ЗОЛОТОВ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С КОМАНДУЮЩИМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИЕЙ УЗБЕКИСТАНА РУСТАМОМ ДЖУРАЕВЫМ - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2021
© Пресс-служба Росгвардии
Все материалы, переданные Росгвардией, пополнят экспозицию Музея Национальной гвардии Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Командующий Национальной гвардией Узбекистана Рустам Джураев и глава Росгвардии Виктор Золотов провели рабочую встречу, в рамках которой обсудили сотрудничество и наметили перспективы дальнейшего взаимодействия.
Золотов рассказал коллеге о передаче по дипломатическим каналам фото- и видеоматериалов, исторических справок и очерков, посвященных деятельности НКВД СССР на территории Узбекской ССР в годы ВОВ, сообщили в пресс-службе российского ведомства. Все эти материалы пополнят экспозицию Музея Национальной гвардии Узбекистана.
Главы ведомств договорились усилить работу по организации совместных антитеррористических учений, активизировать взаимные визиты делегаций для обмена опытом в сфере подготовки кадров и охранной деятельности. Однако эти планы могут быть реализованы только после стабилизации санитарно-эпидемической обстановки в обеих странах.
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Десять дней назад министерство внутренних дел, Национальная гвардия Узбекистана и Национальное агентство полиции Южной Кореи подписали дорожную карту сотрудничества на 2021-2022 годы.
Стороны наметили задачи по активизации сотрудничества между ведомствами в сферах обеспечения общественной безопасности, противодействия терроризму, подбору и переподготовке кадров, повышению их квалификации и другим вопросам.
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