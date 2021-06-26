https://uz.sputniknews.ru/20210626/rf-peredala-uzbekistanu-dokumenty-svidetelstvuyuschie-o-deyatelnosti-nkvd-sssr-v-respublike-19420826.html

РФ передала Узбекистану документы, свидетельствующие о деятельности НКВД СССР в республике

РФ передала Узбекистану документы, свидетельствующие о деятельности НКВД СССР в республике

Все материалы, переданные Росгвардией, пополнят экспозицию Музея Национальной гвардии Узбекистана. 26.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-26T10:42+0500

2021-06-26T10:42+0500

2021-06-26T10:42+0500

общество

национальная гвардия узбекистана

военное сотрудничество

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Командующий Национальной гвардией Узбекистана Рустам Джураев и глава Росгвардии Виктор Золотов провели рабочую встречу, в рамках которой обсудили сотрудничество и наметили перспективы дальнейшего взаимодействия.Золотов рассказал коллеге о передаче по дипломатическим каналам фото- и видеоматериалов, исторических справок и очерков, посвященных деятельности НКВД СССР на территории Узбекской ССР в годы ВОВ, сообщили в пресс-службе российского ведомства. Все эти материалы пополнят экспозицию Музея Национальной гвардии Узбекистана.Главы ведомств договорились усилить работу по организации совместных антитеррористических учений, активизировать взаимные визиты делегаций для обмена опытом в сфере подготовки кадров и охранной деятельности. Однако эти планы могут быть реализованы только после стабилизации санитарно-эпидемической обстановки в обеих странах.Десять дней назад министерство внутренних дел, Национальная гвардия Узбекистана и Национальное агентство полиции Южной Кореи подписали дорожную карту сотрудничества на 2021-2022 годы.Стороны наметили задачи по активизации сотрудничества между ведомствами в сферах обеспечения общественной безопасности, противодействия терроризму, подбору и переподготовке кадров, повышению их квалификации и другим вопросам.

https://uz.sputniknews.ru/20210223/Natsgvardiya-budet-okhranyat-Uzbekistan-po-novomu--glavnoe-o-novovvedeniyakh-16061675.html

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национальная гвардия узбекистана, военное сотрудничество, сотрудничество