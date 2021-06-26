https://uz.sputniknews.ru/20210626/v-chem-sut-izmeneniy-utverjdennyx-senatorami-na-plenarnom-zasedanii---obzor-19425302.html

В чем суть изменений утвержденных сенаторами на пленарном заседании - обзор

В чем суть изменений утвержденных сенаторами на пленарном заседании - обзор

Изменения, внесенные в Закон "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год" предусматривают увеличение расходов на 13,1 трлн сумов. 26.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-26T20:37+0500

2021-06-26T20:37+0500

2021-06-26T20:37+0500

общество

законодательство

сенат республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В столице завершилось шестнадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса. Сенаторы обсудили 19 вопросов и одобрили 7 законов. Наиболее заметные решения - в обзоре Sputnik Узбекистан.Закон "Об официальной статистике"Теперь статистика - это открытая информация. Она доступна всем. Новый закон ставит задачи перед профильными ведомствами совершенствовать действующие механизмы донесения статданных до граждан и мирового сообщества в соответствии с международными требованиями.Закон "О свободе совести и религиозных организациях"Документ нацелен на усиление гарантий свободы совести, укрепление правовых механизмов обеспечения права каждого человека исповедовать любую религию, получать религиозное образование, свободное функционирование религиозных организаций. Вместе с тем, в закон внедрены механизмы по предупреждению межрелигиозных и межнациональных конфликтов, а также совершенствованию государственной политики по делам религии.Закон "О судах" в новой редакцииДокумент усиливает статус судей, гарантии их независимости. Требования к кандидатам на должность судьи и избираемым лицам приведены в соответствие с международными стандартами, пересмотрена дисциплинарная ответственность судей, уточнены основания и порядок приостановления, а также прекращения полномочий судей, а также обеспечена их социальная защита.Закон, как ожидается, будет способствовать совершенствованию порядка деятельности судебной системы и гарантирует ее независимость.Закон "О государственном языке Республики Узбекистан" в новой редакции Новая редакция Закона закрепляет нормы о праздновании 21 октября Дня узбекского языка, о специальном государственном органе, который обеспечит проведение единой политики в этой сфере. Озвучены также требования к госслужащим о знании государственного языка.Документ определяет использование государственного языка в деятельности госорганов и организаций, в делопроизводстве, в нормативно-правовых документах, в обращениях, судопроизводстве, а также ЗАГСе.Законы о внесении измененийИзменения, внесенные в Закон "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год" предусматривают увеличение расходов на 13,1 трлн сумов. В частности:На поддержку безработной молодежи и женщин, а также содействие в организации собственного бизнеса предусматривается выделение дополнительно 1,5 трлн сумов на финансирование программ развития семейного предпринимательства.На расходы Фонда реконструкции и развития выделят 6,4 трлн сумов. Эти деньги направят на строительство внутренних дорог, организацию питьевого водоснабжения и социальную сферу.Изменения и дополнения внесены также в закон "О банковской тайне". Для установления конфискации имущества, полученного преступным путем банковские учреждения с санкции прокурора должны предоставить сведения органам прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органам, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.Установлено также возможность получения сведений о наличии счетов в банках из информационной базы данных Центрального банка в рамках предварительного следствия и уголовного дела.Устанавливается порядок обмена сведениями между органами прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также компетентными органами иностранных государств.Изменен и закон "Об оперативно-розыскной деятельности" – устанавливается порядок использования с санкции прокурора сведений, составляющих банковскую тайну, органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. На заседании рассмотрен законопроект о внесении изменений и дополнений в 3 кодекса и 8 законов в связи с дальнейшим совершенствованием порядка противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности.В ходе обсуждения сенаторами отмечалось, что при разработке законопроекта не были изучены и проанализированы национальные законодательные акты, опыт зарубежных стран и мнения ученых-юристов, что может привести к различным негативным последствиям. В связи с этим закон отклонен.

https://uz.sputniknews.ru/20210625/senat-odobril-izmenenie-granits-neskolkix-rayonov-i-gorodov-tashkentskoy-oblasti-19411700.html

https://uz.sputniknews.ru/20210625/v-senate-oliy-majlisa-uzbekistana-sozdan-novyy-komitet-19408935.html

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законодательство, сенат республики узбекистан