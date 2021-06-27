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Где в Ташкенте бесплатно привиться — список рынков и ТЦ по районам
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210627/gde-v-tashkente-besplatno-privitsya--spisok-rynkov-i-tts-po-rayonam-19431404.html
Где в Ташкенте бесплатно привиться — список рынков и ТЦ по районам
Где в Ташкенте бесплатно привиться — список рынков и ТЦ по районам
Во многих местах гражданам предлагается вколоть узбекско-китайский препарат ZF-UZ-VAС2001, однако кое-где также доступен российский "Спутник V". Сейчас это... 27.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-27T17:28+0500
2021-06-27T17:28+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
коронавирус
вакцинация
ташкент
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Сегодня, 27 июня, в Ташкенте открылись дополнительные пункты для вакцинации населения.Бесплатную прививку от COVID-19 можно сделать во многих крупных рынках и супермаркетах, опубликован полный список локаций по районам:Мирабадский районМирзо-Улугбекский районШайхантахурский районЮнусабадский районЯккасарайский районЧиланзарский районСергелийский районЯшнабадский районАлмазарский районУчтепинский районБектемирский районЯнгихаётский районПрививки делают бесплатно. После вакцинации гражданам выдают памятки — в них указан препарат, который вкололи, а также время, когда необходимо прийти на следующий укол. Также медики записывают паспортные данные, номер телефона, чтобы потом вызвать гражданина в поликлинику.
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, коронавирус, вакцинация, ташкент

Где в Ташкенте бесплатно привиться — список рынков и ТЦ по районам

17:28 27.06.2021
2915
© Sputnik / Дильшода РахматоваВ торговых точках Ташкента стартовала вакцинация населения
В торговых точках Ташкента стартовала вакцинация населения - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Во многих местах гражданам предлагается вколоть узбекско-китайский препарат ZF-UZ-VAС2001, однако кое-где также доступен российский "Спутник V". Сейчас это дефицитный препарат, поэтому есть не везде.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Сегодня, 27 июня, в Ташкенте открылись дополнительные пункты для вакцинации населения.
Бесплатную прививку от COVID-19 можно сделать во многих крупных рынках и супермаркетах, опубликован полный список локаций по районам:

Мирабадский район

Мирабадский рынок (Госпитальный);
Супермаркет Korzinka.uz – Файзабад;
Рисовый базар;
Супермаркет Korzinka.uz – Сыракульская.

Мирзо-Улугбекский район

Рынок "Экобазар";
Рынок "Бузбазар";
Ялангачский рынок
Рынок "Навруз";
Филиал семейной поликлиники №8.

Шайхантахурский район

Рынок "Эски Жува";
Вещевой рынок "Чорсу";
Супермаркеты Korzinka.uz.

Юнусабадский район

Рынок "Юнусабад";
Рынок "Алайский";
ТЦ Mega Planet;
Супермаркет Korzinka.uz – Сайрам;
Супермаркет Korzinka.uz.

Яккасарайский район

Рынок "Аския";
ТРЦ Next;
Супермаркет Korzinka.uz.

Чиланзарский район

Супермаркет Korzinka.uz – м.Чиланзар;
Рынок "Катартал";
Чиланзарский вещевой рынок
рынок "Ипподром";
Супермаркет Korzinka.uz – Алгоритм.

Сергелийский район

Сергелийский авторынок;
Сергелийский продуктовый рынок;
Супермаркет Korzinka.uz.

Яшнабадский район

Махалля "Урта Масжид";
Махалля "Дилбог";
Махалля "Олмос";
Рынок "Авиасозлар";
Рынок "Экобазар";
Супермаркет Korzinka.uz.

Алмазарский район

Рынок Тансыкбаева.

Учтепинский район

Клиника "Сино мед";
Фархадский рынок.

Бектемирский район

ТРЦ Compass;
Оптовый рынок "Куйлюк";
Продуктовый рынок "Куйлюк".

Янгихаётский район

МКТП;
Махалля "Чоштепа";
Школа №331;
Школа № 331.
Прививки делают бесплатно. После вакцинации гражданам выдают памятки — в них указан препарат, который вкололи, а также время, когда необходимо прийти на следующий укол.
© Sputnik / Дильшода РахматоваВ торговых точках Ташкента стартовала вакцинация населения
В торговых точках Ташкента стартовала вакцинация населения - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2021
В торговых точках Ташкента стартовала вакцинация населения
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Также медики записывают паспортные данные, номер телефона, чтобы потом вызвать гражданина в поликлинику.
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