https://uz.sputniknews.ru/20210627/gde-v-tashkente-besplatno-privitsya--spisok-rynkov-i-tts-po-rayonam-19431404.html

Где в Ташкенте бесплатно привиться — список рынков и ТЦ по районам

Где в Ташкенте бесплатно привиться — список рынков и ТЦ по районам

Во многих местах гражданам предлагается вколоть узбекско-китайский препарат ZF-UZ-VAС2001, однако кое-где также доступен российский "Спутник V". Сейчас это... 27.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-27T17:28+0500

2021-06-27T17:28+0500

2021-06-27T17:28+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

коронавирус

вакцинация

ташкент

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Сегодня, 27 июня, в Ташкенте открылись дополнительные пункты для вакцинации населения.Бесплатную прививку от COVID-19 можно сделать во многих крупных рынках и супермаркетах, опубликован полный список локаций по районам:Мирабадский районМирзо-Улугбекский районШайхантахурский районЮнусабадский районЯккасарайский районЧиланзарский районСергелийский районЯшнабадский районАлмазарский районУчтепинский районБектемирский районЯнгихаётский районПрививки делают бесплатно. После вакцинации гражданам выдают памятки — в них указан препарат, который вкололи, а также время, когда необходимо прийти на следующий укол. Также медики записывают паспортные данные, номер телефона, чтобы потом вызвать гражданина в поликлинику.

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, коронавирус, вакцинация, ташкент