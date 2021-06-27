Общество
Где в Ташкенте бесплатно привиться — список рынков и ТЦ по районам
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© Sputnik / Дильшода РахматоваВ торговых точках Ташкента стартовала вакцинация населения
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Во многих местах гражданам предлагается вколоть узбекско-китайский препарат ZF-UZ-VAС2001, однако кое-где также доступен российский "Спутник V". Сейчас это дефицитный препарат, поэтому есть не везде.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Сегодня, 27 июня, в Ташкенте открылись дополнительные пункты для вакцинации населения.
Бесплатную прививку от COVID-19 можно сделать во многих крупных рынках и супермаркетах, опубликован полный список локаций по районам:
Мирабадский район
Мирабадский рынок (Госпитальный);
Супермаркет Korzinka.uz – Файзабад;
Рисовый базар;
Супермаркет Korzinka.uz – Сыракульская.
Мирзо-Улугбекский район
Рынок "Экобазар";
Рынок "Бузбазар";
Ялангачский рынок
Рынок "Навруз";
Филиал семейной поликлиники №8.
Шайхантахурский район
Рынок "Эски Жува";
Вещевой рынок "Чорсу";
Супермаркеты Korzinka.uz.
Юнусабадский район
Рынок "Юнусабад";
Рынок "Алайский";
ТЦ Mega Planet;
Супермаркет Korzinka.uz – Сайрам;
Супермаркет Korzinka.uz.
Яккасарайский район
Рынок "Аския";
ТРЦ Next;
Супермаркет Korzinka.uz.
Чиланзарский район
Супермаркет Korzinka.uz – м.Чиланзар;
Рынок "Катартал";
Чиланзарский вещевой рынок
рынок "Ипподром";
Супермаркет Korzinka.uz – Алгоритм.
Сергелийский район
Сергелийский авторынок;
Сергелийский продуктовый рынок;
Супермаркет Korzinka.uz.
Яшнабадский район
Махалля "Урта Масжид";
Махалля "Дилбог";
Махалля "Олмос";
Рынок "Авиасозлар";
Рынок "Экобазар";
Супермаркет Korzinka.uz.
Алмазарский район
Рынок Тансыкбаева.
Учтепинский район
Клиника "Сино мед";
Фархадский рынок.
Бектемирский район
ТРЦ Compass;
Оптовый рынок "Куйлюк";
Продуктовый рынок "Куйлюк".
Янгихаётский район
МКТП;
Махалля "Чоштепа";
Школа №331;
Школа № 331.
Прививки делают бесплатно. После вакцинации гражданам выдают памятки — в них указан препарат, который вкололи, а также время, когда необходимо прийти на следующий укол.
© Sputnik / Дильшода РахматоваВ торговых точках Ташкента стартовала вакцинация населения
В торговых точках Ташкента стартовала вакцинация населения
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Также медики записывают паспортные данные, номер телефона, чтобы потом вызвать гражданина в поликлинику.