https://uz.sputniknews.ru/20210627/jiteley-tashkenta-nachali-besplatno-privivat-v-tts-i-supermarketax-19426941.html

Жителей Ташкента начали бесплатно прививать в ТЦ и супермаркетах

Жителей Ташкента начали бесплатно прививать в ТЦ и супермаркетах

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Ташкенте начинается добровольная вакцинация всех групп населения старше 18 лет за счет средств госбюджета. 27.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-27T11:18+0500

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общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

коронавирус

вакцинация

ташкент

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В Ташкенте стартовал новый виток вакцинации — с сегодняшнего дня граждане могут сделать прививку во всех торговых точках города.Корреспондент Sputnik Узбекистан побывала в супермаркете "Корзинка.уз" Яшнабадского района и узнала, как проходит вакцинация.Прививку ставят врачи. Гражданам предлагается вколоть узбекско-китайский препарат ZF-UZ-VAС2001. Прививку делают бесплатно. Ее необходимо сделать три раза, следующие уколы — уже в поликлинике по месту жительства и тоже бесплатно. После вакцинации гражданам выдают памятки — в них указан препарат, который вкололи, а также время, когда необходимо прийти на следующий укол. Также медики записывают паспортные данные, номер телефона, чтобы потом вызвать гражданина в поликлинику. Есть торговые точки, где можно получить "Спутник V", однако препарат есть не везде. В Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья сообщили, что пока наблюдается дефицит российской вакцины, поэтому пока невозможно ее доставить во все супермаркеты.Между тем узбекско-китайский препарат ZF-UZ-VAС 2001 ничуть не хуже — ранее он был признан эффективным против индийского штамма коронавируса, который сейчас активно бушует во всем мире. Этим препаратом в начале недели привился пресс-секретарь президента Узбекистана, замглавы его администрации Шерзод Асадов.

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, коронавирус, вакцинация, ташкент