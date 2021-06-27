https://uz.sputniknews.ru/20210627/yujnaya-koreya-ostro-nujdaetsya-v-uzbekskix-rabotnikax-19426563.html

Южная Корея остро нуждается в узбекских работниках — договор уже заключен

Южная Корея остро нуждается в узбекских работниках — договор уже заключен

Узбекистан и Южная Корея подписали соглашение о привлечении соотечественников для осуществления временной трудовой деятельности в сфере сельского хозяйства. 27.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-27T10:30+0500

2021-06-27T10:30+0500

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общество

трудовые мигранты

работа

трудоустройство

южная корея

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. На днях в Южной Корее состоялась встреча главы Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана Назима Хусанова и мэра округа Муджу Хванг Ин Хонга. Стороны обсудили сотрудничество в области найма и трудоустройства узбекских граждан на предприятиях округа, в том числе привлечения соотечественников на временные сезонные работы в сфере сельского хозяйства.По итогам переговоров было подписано соглашение о привлечении узбекистанцев в сельскохозяйственную сферу, которая так остро нуждается в работниках. Округ Муджу расположен на юго-западе Южной Кореи. В провинциях Южная и Северная Чолла (округ находится в Северной) наблюдается самый высокий процент фермерского населения в стране — 17,1% и 11,4% соответственно.

https://uz.sputniknews.ru/20210414/uzbekistan-i-yujnaya-koreya-budut-soobscha-borotsya-s-nezakonnoy-migratsiey-18330970.html

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трудовые мигранты, работа, трудоустройство, южная корея