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Южная Корея остро нуждается в узбекских работниках — договор уже заключен
Южная Корея остро нуждается в узбекских работниках — договор уже заключен
Узбекистан и Южная Корея подписали соглашение о привлечении соотечественников для осуществления временной трудовой деятельности в сфере сельского хозяйства. 27.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-27T10:30+0500
2021-06-27T10:30+0500
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южная корея
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. На днях в Южной Корее состоялась встреча главы Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана Назима Хусанова и мэра округа Муджу Хванг Ин Хонга. Стороны обсудили сотрудничество в области найма и трудоустройства узбекских граждан на предприятиях округа, в том числе привлечения соотечественников на временные сезонные работы в сфере сельского хозяйства.По итогам переговоров было подписано соглашение о привлечении узбекистанцев в сельскохозяйственную сферу, которая так остро нуждается в работниках. Округ Муджу расположен на юго-западе Южной Кореи. В провинциях Южная и Северная Чолла (округ находится в Северной) наблюдается самый высокий процент фермерского населения в стране — 17,1% и 11,4% соответственно.
https://uz.sputniknews.ru/20210414/uzbekistan-i-yujnaya-koreya-budut-soobscha-borotsya-s-nezakonnoy-migratsiey-18330970.html
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трудовые мигранты, работа, трудоустройство, южная корея
Южная Корея остро нуждается в узбекских работниках — договор уже заключен
10:30 27.06.2021 (обновлено: 10:39 27.06.2021)
Узбекистан и Южная Корея подписали соглашение о привлечении соотечественников для осуществления временной трудовой деятельности в сфере сельского хозяйства.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. На днях в Южной Корее состоялась встреча главы Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана Назима Хусанова и мэра округа Муджу Хванг Ин Хонга.
Стороны обсудили сотрудничество в области найма и трудоустройства узбекских граждан на предприятиях округа, в том числе привлечения соотечественников на временные сезонные работы в сфере сельского хозяйства.
"Южнокорейской стороной было особо отмечена нехватка рабочей силы в сфере сельского хозяйства и в связи с чем выражена заинтересованность в привлечении трудовых ресурсов из Узбекистана в данную сферу", — передает
ИА "Дунё".
По итогам переговоров было подписано соглашение о привлечении узбекистанцев в сельскохозяйственную сферу, которая так остро нуждается в работниках.
Округ Муджу расположен на юго-западе Южной Кореи. В провинциях Южная и Северная Чолла (округ находится в Северной) наблюдается самый высокий процент фермерского населения в стране — 17,1% и 11,4% соответственно.