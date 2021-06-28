https://uz.sputniknews.ru/20210628/jurnalisty-pomogut-vyyavit-i-predupredit-sluchai-pytok-v-tyurmax-uzbekistana-19444456.html

Журналисты помогут выявить и предупредить случаи пыток в тюрьмах Узбекистана

Журналисты помогут выявить и предупредить случаи пыток в тюрьмах Узбекистана

Тем, кто пострадал от применения пыток, будет оказана социальная, правовая, психологическая и медицинская помощь, нанесенный ущерб компенсируют. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-28T17:31+0500

2021-06-28T17:31+0500

2021-06-28T17:37+0500

общество

пытки

права человека

тюрьма

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Президент поручил усовершенствовать систему выявления и предупреждения случаев пыток и привести ее в соответствие с нормами международного права в области прав человека. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра Республики Узбекистан по правам человекаВ соответствующем указе, подписанном 26 июня, сказано, что администрация исправительного учреждения не должна просматривать обращения, направленные заключенными в национальные институты по правам человека. Они должны быть незамедлительно направлены получателю.При этом механизм оперативного и объективного рассмотрения обращений о случаях применения пыток должен быть усовершенствован, а виновные будут привлекаться к ответственности.Тем, кто пострадал от применения пыток, будет оказана социальная, правовая, психологическая и медицинская помощь, нанесенный ущерб компенсируют.Ко всей этой деятельности привлекут институты гражданского общества, будет обеспечено их сотрудничество с госорганами. Кроме того, о результатах работы расскажут широкой общественности. Опыт решено перенять у национальных институтов зарубежных стран.Подписанный документ также одобряет предложения палат Олий Мажлиса, Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмена) и Национального центра по правам человека по созданию общественных групп по выявлению и предупреждению случаев пыток при омбудсмене. Их основной задачей станет регулярное посещение мест ограничения свободы с целью предупреждения применения пыток заключенных (на гауптвахте, в специальных приемниках, изоляторах временного содержания, следственных изоляторах, учреждениях по исполнению наказания, дисциплинарных частях, учреждениях принудительного лечения).Эти общественные группы должны будут информировать о случаях пыток общественность, требовать устранить такие случаи, а также участвовать в рассмотрении обращений о случаях применения пыток.Ежегодно до 15 марта омбудсмен будет докладывать парламентариям о проводимой работе по предупреждению случаев применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Эти доклады будут опубликованы в СМИ.Администрация тюрем должна обеспечивать общественным группам условия для встречи и беседы наедине с заключенными.До 1 декабря 2021 года поручено также сформировать единый электронный реестр заключенных в местах их содержания. С этими сведениями смогут ознакомиться судебные, правоохранительные органы и омбудсмен.Кроме того, теперь заключенные смогут обращаться по телефону к адвокату или близкому родственнику — существующая практика будет усовершенствована. До 1 ноября 2021 года МВД разработает профильный проект нормативно-правового акта.Национальный центр по правам человека должен будет предоставить предложения по вопросу присоединения Узбекистана к "Факультативному протоколу к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания" (Нью-Йорк, 18 декабря 2002 года).Вместе со специалистами Минфина, МВД и Генпрокуратуры в трехмесячный срок будет разработан порядок компенсации ущерба, нанесенного лицам, пострадавшим от применения пыток.Напомним, в конце мая прошлого года в Генпрокуратуре сообщили о планах создать Комитет по предупреждению пыток.Планировалось, что новый комитет будет рассматривать обращения физических и юридических лиц о пытках в системе исполнения наказания, оперативно-розыскной и следственной деятельности, проводить доследственные проверки, а также вести единый электронный реестр лиц, задержанных по уголовным делам, связанным с пытками.

https://uz.sputniknews.ru/20191119/Uzbekistan-otchitalsya-pered-Komitetom-OON-po-borbe-s-pytkami-12826738.html

https://uz.sputniknews.ru/20181226/-Protiv-pytok-i-zhestokosti-deputaty-Oliy-Mazhlisa-obsuzhdayut-novyy-zakon-10344430.html

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пытки, права человека, тюрьма, узбекистан