https://uz.sputniknews.ru/20210628/menyaetsya-li-marshrut-avtobusov-iz-tashkenta-v-oblast-v-svyazi-s-karantinom-19435673.html
Меняется ли маршрут автобусов из столицы в область в связи с карантином
Меняется ли маршрут автобусов из столицы в область в связи с карантином
Если власти примут меры об ограничении движения общественного транспорта из столицы в область, то автобусы буду доезжать только до поста ГАИ. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-28T09:00+0500
2021-06-28T09:00+0500
2021-06-28T09:03+0500
общество
карантин
автобус
ташкентская область
ташкент
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Никаких изменений в расписании и пути следования автобусов из столицы в Ташобласть пока не было, сообщили в пресс-службе "Тошшахартрансхизмат". Сейчас по данному маршруту курсируют 24 автобуса. Если власти примут меры об ограничении движения общественного транспорта из столицы в область, то автобусы буду доезжать только до поста ГАИ.Ранее в Узбекистане с 28 июня по 12 июля ужесточили санитарные требования из-за осложнения эпидемиологической ситуации. Меры коснулись, в первую очередь, Ташкента.Так, въезд в столицу (на автобусах, личном транспорте) из соседних регионов возможен только в случае крайней необходимости. Сообщается, что уже перекрыты практически все дороги, ведущие в столицу.
ташкентская область
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карантин, автобус, ташкентская область, ташкент
Меняется ли маршрут автобусов из столицы в область в связи с карантином
09:00 28.06.2021 (обновлено: 09:03 28.06.2021)
Если власти примут меры об ограничении движения общественного транспорта из столицы в область, то автобусы буду доезжать только до поста ГАИ.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik.
Никаких изменений в расписании и пути следования автобусов из столицы в Ташобласть пока не было, сообщили
в пресс-службе "Тошшахартрансхизмат".
Сейчас по данному маршруту курсируют 24 автобуса.
"Учитывая, что большинство пассажиров, пользующихся услугами данных маршрутов, работают в учреждениях и организациях Ташкента, а также учатся в учебных заведениях города, деятельность маршрутов, осуществляющих рейсы на территорию Ташобласти, будет продолжена в соответствии с графиком их работы и расписанием движения", — отметили в компании.
Если власти примут меры об ограничении движения общественного транспорта из столицы в область, то автобусы буду доезжать только до поста ГАИ.
Ранее в Узбекистане с 28 июня по 12 июля ужесточили
санитарные требования из-за осложнения эпидемиологической ситуации. Меры коснулись, в первую очередь, Ташкента.
Так, въезд в столицу (на автобусах, личном транспорте) из соседних регионов возможен только в случае крайней необходимости.
Сообщается, что уже перекрыты практически все дороги, ведущие в столицу.