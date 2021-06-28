https://uz.sputniknews.ru/20210628/menyaetsya-li-marshrut-avtobusov-iz-tashkenta-v-oblast-v-svyazi-s-karantinom-19435673.html

Меняется ли маршрут автобусов из столицы в область в связи с карантином

Меняется ли маршрут автобусов из столицы в область в связи с карантином

Если власти примут меры об ограничении движения общественного транспорта из столицы в область, то автобусы буду доезжать только до поста ГАИ. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-28T09:00+0500

2021-06-28T09:00+0500

2021-06-28T09:03+0500

общество

карантин

автобус

ташкентская область

ташкент

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Никаких изменений в расписании и пути следования автобусов из столицы в Ташобласть пока не было, сообщили в пресс-службе "Тошшахартрансхизмат". Сейчас по данному маршруту курсируют 24 автобуса. Если власти примут меры об ограничении движения общественного транспорта из столицы в область, то автобусы буду доезжать только до поста ГАИ.Ранее в Узбекистане с 28 июня по 12 июля ужесточили санитарные требования из-за осложнения эпидемиологической ситуации. Меры коснулись, в первую очередь, Ташкента.Так, въезд в столицу (на автобусах, личном транспорте) из соседних регионов возможен только в случае крайней необходимости. Сообщается, что уже перекрыты практически все дороги, ведущие в столицу.

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карантин, автобус, ташкентская область, ташкент