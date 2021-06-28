https://uz.sputniknews.ru/20210628/rabotavshaya-v-uxane-virusolog-otvetila-otkuda-vzyalsya-covid-19-19436006.html

Работавшая в Ухане вирусолог ответила, откуда взялся COVID-19

Работавшая в Ухане вирусолог ответила, откуда взялся COVID-19

Даниэль Андерсон работала в уханьском институте вирусологии до ноября 2019 года. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-28T09:30+0500

2021-06-28T09:30+0500

2021-06-28T09:35+0500

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Вирусолог Даниэль Андерсон считает, что у COVID-19, скорее всего, природное происхождение. Об этом ученый заявила в интервью агентству Bloomberg. Впрочем, Андерсон отметила, что "не настолько наивна, чтобы сказать, что полностью списывает со счетов" версию о том, что вирус SARS-CoV-2 якобы распространился из лаборатории в Ухане.Если это и правда произошло, то случайно и непредумышленно. Например, ученый мог заразиться в ходе работы по усилению вируса, не заметить этого и стать разносчиком.Впрочем, как считает Андерсон, такой сценарий маловероятен.По словам вирусолога, пока не удалось точно установить, откуда же взялся SARS-CoV-2. И это не удивительно, так как такие вещи не делаются быстро.Андерсон привела в пример атипичную пневмонию — на определение природного возбудителя понадобилось почти 10 лет.Ученый также напомнила о том, что в 2002-2004 годах мир столкнулся со вспышкой тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного SARS-CoV-1. Этот вирус несколько раз выходил за пределы защищенных зон.На Западе сейчас превалирует версия о лабораторном происхождении COVID-19 — об этом пишут не только СМИ, но и Белый дом.Недавно он выпустил релиз, в котором не исключается версия о том, что вирус якобы распространился в результате аварии в научной лаборатории.Британская разведка также назвала "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории.Но есть и вторая версия, ее придерживается разведсообщество США — COVID-19 передали человеку животные.В Китае с ответом не тянули: в МИД страны заявили, что вопросом происхождения коронавируса должны заниматься не спецслужбы, а ученые.

https://uz.sputniknews.ru/20210531/covid-19--eto-ne-konets-chelovechestvu-ugrojaet-covid-26-i-covid-32-18993080.html

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пандемия, коронавирус, ученые