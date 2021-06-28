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"Ростсельмаш" готов обеспечить Узбекистан кормоуборочными комбайнами
"Ростсельмаш" готов обеспечить Узбекистан кормоуборочными комбайнами
Российская компания видит потенциал в локализации производства таких сельхозмашин в республике. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-28T18:47+0500
2021-06-28T18:47+0500
"ростсельмаш"
экономика
сельское хозяйство
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. "Ростсельмаш" готова полностью покрыть потребности Узбекистана в кормоуборочных комбайнах, заявил директор департамента продаж в Азию российской компании Андрей Колесников.В Ташкенте открылась выставка AgroExpo Uzbekistan 2021, в которой принимают участие порядка 20 компаний из России.Он напомнил, что в 2020 году российская компания на базе сборочного производства в Чирчике собрала первые пять комбайнов Don 680. По оценке, потребность аграрного сектора Узбекистана в кормоуборочных комбайнах такого класса составляет 100 единиц.В конце 2018 года "Ростсельмаш" приобрел 9,38 процента акций узбекского АО "Чирчикский завод сельскохозяйственной техники" стоимостью около миллиона долларов и начал сборку техники на площадях этого предприятия. На сегодня российская компания довела свою долю на узбекском предприятии до 11,46 процента. К настоящему времени на базе чирчикского завода помимо комбайнов Don 680 собрано 346 единиц зерноуборочных комбайнов "Вектор", а также десять тракторов RSM 2375.
https://uz.sputniknews.ru/20210602/shavkat-mirziyoev-sel-za-rul-kombayna-rossiyskogo-proizvodstva-19046830.html
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"ростсельмаш", сельское хозяйство, узбекистан

"Ростсельмаш" готов обеспечить Узбекистан кормоуборочными комбайнами

18:47 28.06.2021
425
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗавод компании "Ростсельмаш"
Завод компании Ростсельмаш - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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Перейти в фотобанк
Российская компания видит потенциал в локализации производства таких сельхозмашин в республике.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. "Ростсельмаш" готова полностью покрыть потребности Узбекистана в кормоуборочных комбайнах, заявил директор департамента продаж в Азию российской компании Андрей Колесников.
В Ташкенте открылась выставка AgroExpo Uzbekistan 2021, в которой принимают участие порядка 20 компаний из России.
"Ростсельмаш готов полностью обеспечить необходимый объем кормоуборочных комбайнов для аграриев Узбекистана за счет совместного производства в Узбекистане. Есть потенциал для локализации такого производства", — сказал Колесников на узбекско-российском круглом столе в рамках выставки. Его цитирует РИА Новости.
Он напомнил, что в 2020 году российская компания на базе сборочного производства в Чирчике собрала первые пять комбайнов Don 680. По оценке, потребность аграрного сектора Узбекистана в кормоуборочных комбайнах такого класса составляет 100 единиц.
"Нас бы очень порадовало, если бы наше производство в республике рассматривали как основного поставщика кормоуборочных комбайнов", — добавил Колесников.
В конце 2018 года "Ростсельмаш" приобрел 9,38 процента акций узбекского АО "Чирчикский завод сельскохозяйственной техники" стоимостью около миллиона долларов и начал сборку техники на площадях этого предприятия.
На сегодня российская компания довела свою долю на узбекском предприятии до 11,46 процента. К настоящему времени на базе чирчикского завода помимо комбайнов Don 680 собрано 346 единиц зерноуборочных комбайнов "Вектор", а также десять тракторов RSM 2375.
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