https://uz.sputniknews.ru/20210628/rostselmash-gotov-obespechit-uzbekistan-kormouborochnymi-kombaynami-19446115.html

"Ростсельмаш" готов обеспечить Узбекистан кормоуборочными комбайнами

"Ростсельмаш" готов обеспечить Узбекистан кормоуборочными комбайнами

Российская компания видит потенциал в локализации производства таких сельхозмашин в республике. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-28T18:47+0500

2021-06-28T18:47+0500

2021-06-28T18:47+0500

"ростсельмаш"

экономика

сельское хозяйство

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. "Ростсельмаш" готова полностью покрыть потребности Узбекистана в кормоуборочных комбайнах, заявил директор департамента продаж в Азию российской компании Андрей Колесников.В Ташкенте открылась выставка AgroExpo Uzbekistan 2021, в которой принимают участие порядка 20 компаний из России.Он напомнил, что в 2020 году российская компания на базе сборочного производства в Чирчике собрала первые пять комбайнов Don 680. По оценке, потребность аграрного сектора Узбекистана в кормоуборочных комбайнах такого класса составляет 100 единиц.В конце 2018 года "Ростсельмаш" приобрел 9,38 процента акций узбекского АО "Чирчикский завод сельскохозяйственной техники" стоимостью около миллиона долларов и начал сборку техники на площадях этого предприятия. На сегодня российская компания довела свою долю на узбекском предприятии до 11,46 процента. К настоящему времени на базе чирчикского завода помимо комбайнов Don 680 собрано 346 единиц зерноуборочных комбайнов "Вектор", а также десять тракторов RSM 2375.

https://uz.sputniknews.ru/20210602/shavkat-mirziyoev-sel-za-rul-kombayna-rossiyskogo-proizvodstva-19046830.html

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"ростсельмаш", сельское хозяйство, узбекистан