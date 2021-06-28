https://uz.sputniknews.ru/20210628/sbornaya-uzbekistana-po-konnomu-sportu-vyigrala-gran-pri-sorevnovaniy-v-moskve--19437611.html

Сборная Узбекистана по конному спорту выиграла Гран-при соревнований в Москве

Сборная Узбекистана по конному спорту выиграла Гран-при соревнований в Москве

Лучшая команда по результатам сезона сможет принять участие в большом финале Кубка Наций по конкуру в Барселоне. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-28T11:28+0500

2021-06-28T11:28+0500

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спорт

конный спорт

соревнования

москва

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Накануне в Москве завершился 3-й этап Кубка Наций по конкуру Евразийской лиги. Участие в соревнованиях, которые проходили с 24 по 27 июня, приняли спортсмены из России, Узбекистана, Кыргызстана и Армении, сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта.Лучшая команда по результатам сезона сможет принять участие в большом финале Кубка Наций по конкуру в Барселоне.В второй день состязаний спортсмены из Узбекистана заняли весь пьедестал почета в номинации "CSIOW GP (140-160 см)". Золото завоевал Умид Камилов, выступавший на лошади по кличке Numero uno x Raphael. Серебро - в активе Нуржона Туякбаева, преодолевшему маршрут на лошади Lancelotta. Бронзовую награду получил Окил Собиржонов, выступавший на лошади Mats V.G. Четвертое призовое место занял Бегзод Курбанов и его лошадь King Cornet L.В номинации "Ch+BrT (100 см)" Бобуржон Валиджонов Бобуржон на лошади по кличке Флайт показал высокий результат и получил серебряную медаль.На маршруте "CSIO-W (130 см)" Шухрат Мустарамов на лошади по кличке Экс Эквио занял четвертое призовое место.Ровно четыре года назад президент Узбекистана утвердил меры по дальнейшему развитию коневодства и конного спорта. Предполагалось, что столичная администрация в течение ближайших трех лет, т.е. до 2020 года, проведет реконструкцию и оснащение Центрального ипподрома с учетом требований Международной федерации конного спорта. В стране создана Республиканская школа тренеров, судей по конному спорту, ветеринаров и ковалей. Специалисты впервые занялись формированием молодежных и юношеских сборных команд, которые будут представлять честь страны за рубежом.

https://uz.sputniknews.ru/20210621/uzbekistanets-zavoevala-tri-medali-na-kubke-natsiy-po-konnomu-sportu-19327558.html

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конный спорт, соревнования, москва