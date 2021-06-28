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Сборная Узбекистана по конному спорту выиграла Гран-при соревнований в Москве
Сборная Узбекистана по конному спорту выиграла Гран-при соревнований в Москве
Лучшая команда по результатам сезона сможет принять участие в большом финале Кубка Наций по конкуру в Барселоне. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-28T11:28+0500
2021-06-28T11:28+0500
спорт
конный спорт
соревнования
москва
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Накануне в Москве завершился 3-й этап Кубка Наций по конкуру Евразийской лиги. Участие в соревнованиях, которые проходили с 24 по 27 июня, приняли спортсмены из России, Узбекистана, Кыргызстана и Армении, сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта.Лучшая команда по результатам сезона сможет принять участие в большом финале Кубка Наций по конкуру в Барселоне.В второй день состязаний спортсмены из Узбекистана заняли весь пьедестал почета в номинации "CSIOW GP (140-160 см)". Золото завоевал Умид Камилов, выступавший на лошади по кличке Numero uno x Raphael. Серебро - в активе Нуржона Туякбаева, преодолевшему маршрут на лошади Lancelotta. Бронзовую награду получил Окил Собиржонов, выступавший на лошади Mats V.G. Четвертое призовое место занял Бегзод Курбанов и его лошадь King Cornet L.В номинации "Ch+BrT (100 см)" Бобуржон Валиджонов Бобуржон на лошади по кличке Флайт показал высокий результат и получил серебряную медаль.На маршруте "CSIO-W (130 см)" Шухрат Мустарамов на лошади по кличке Экс Эквио занял четвертое призовое место.Ровно четыре года назад президент Узбекистана утвердил меры по дальнейшему развитию коневодства и конного спорта. Предполагалось, что столичная администрация в течение ближайших трех лет, т.е. до 2020 года, проведет реконструкцию и оснащение Центрального ипподрома с учетом требований Международной федерации конного спорта. В стране создана Республиканская школа тренеров, судей по конному спорту, ветеринаров и ковалей. Специалисты впервые занялись формированием молодежных и юношеских сборных команд, которые будут представлять честь страны за рубежом.
https://uz.sputniknews.ru/20210621/uzbekistanets-zavoevala-tri-medali-na-kubke-natsiy-po-konnomu-sportu-19327558.html
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конный спорт, соревнования, москва

Сборная Узбекистана по конному спорту выиграла Гран-при соревнований в Москве

11:28 28.06.2021
24
© Пресс-служба Федерации конного спорта УзбекистанаСоревнованию по конному спорту в Узбекистане
Соревнованию по конному спорту в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2021
© Пресс-служба Федерации конного спорта Узбекистана
Лучшая команда по результатам сезона сможет принять участие в большом финале Кубка Наций по конкуру в Барселоне.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Накануне в Москве завершился 3-й этап Кубка Наций по конкуру Евразийской лиги. Участие в соревнованиях, которые проходили с 24 по 27 июня, приняли спортсмены из России, Узбекистана, Кыргызстана и Армении, сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта.
Лучшая команда по результатам сезона сможет принять участие в большом финале Кубка Наций по конкуру в Барселоне.
© Пресс-служба Федерации конного спорта УзбекистанаСоревнованию по конному спорту в Узбекистане
Соревнованию по конному спорту в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2021
Соревнованию по конному спорту в Узбекистане
© Пресс-служба Федерации конного спорта Узбекистана
В второй день состязаний спортсмены из Узбекистана заняли весь пьедестал почета в номинации "CSIOW GP (140-160 см)". Золото завоевал Умид Камилов, выступавший на лошади по кличке Numero uno x Raphael. Серебро - в активе Нуржона Туякбаева, преодолевшему маршрут на лошади Lancelotta. Бронзовую награду получил Окил Собиржонов, выступавший на лошади Mats V.G. Четвертое призовое место занял Бегзод Курбанов и его лошадь King Cornet L.
Узбекистанец завоевал три медали на Кубке наций по конному спорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
Спорт
Узбекистанец завоевал три медали на Кубке наций по конному спорту
21 июня, 10:41
822
В номинации "Ch+BrT (100 см)" Бобуржон Валиджонов Бобуржон на лошади по кличке Флайт показал высокий результат и получил серебряную медаль.
На маршруте "CSIO-W (130 см)" Шухрат Мустарамов на лошади по кличке Экс Эквио занял четвертое призовое место.
© Пресс-служба Федерации конного спорта УзбекистанаСоревнованию по конному спорту в Узбекистане
Соревнованию по конному спорту в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2021
Соревнованию по конному спорту в Узбекистане
© Пресс-служба Федерации конного спорта Узбекистана
Ровно четыре года назад президент Узбекистана утвердил меры по дальнейшему развитию коневодства и конного спорта. Предполагалось, что столичная администрация в течение ближайших трех лет, т.е. до 2020 года, проведет реконструкцию и оснащение Центрального ипподрома с учетом требований Международной федерации конного спорта.
В стране создана Республиканская школа тренеров, судей по конному спорту, ветеринаров и ковалей. Специалисты впервые занялись формированием молодежных и юношеских сборных команд, которые будут представлять честь страны за рубежом.
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