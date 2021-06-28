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Ташкент и Эль-Кувейт связал регулярный авиарейс
Ташкент и Эль-Кувейт связал регулярный авиарейс
Кувейтские туристические операторы воодушевлены: теперь они смогут организовывать турпакеты в пользующийся популярностью Узбекистан. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-28T11:48+0500
2021-06-28T11:48+0500
2021-06-28T11:48+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Столицы Узбекистана и Кувейта связал прямой регулярный авиарейс, пишет информагентство "Дунё".Запуск рейса "Аль-Джазиры" по маршруту "Эль-Кувейт — Ташкент" состоялся в воскресенье. В торжественной церемонии приняли участие представители посольства Узбекистана, авиационных властей Кувейта, руководства авиакомпании.Как отметил гендиректор "Аль-Джазиры" Рохит Рамачандран, Узбекистан является одним из популярных направлений как для кувейтцев, так и для граждан других стран региона.Ранее в "Узавиации" сообщили, что авиакомпании Саудовской Аравии FlyNas выдано разрешение на выполнение регулярных полетов в РУз.
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эль-кувейт, кувейт, ташкент, узбекистан
Ташкент и Эль-Кувейт связал регулярный авиарейс
Кувейтские туристические операторы воодушевлены: теперь они смогут организовывать турпакеты в пользующийся популярностью Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik.
Столицы Узбекистана и Кувейта связал прямой регулярный авиарейс, пишет информагентство "Дунё"
.
Запуск рейса "Аль-Джазиры" по маршруту "Эль-Кувейт — Ташкент" состоялся в воскресенье. В торжественной церемонии приняли участие представители посольства Узбекистана, авиационных властей Кувейта, руководства авиакомпании.
Как отметил гендиректор "Аль-Джазиры" Рохит Рамачандран, Узбекистан является одним из популярных направлений как для кувейтцев, так и для граждан других стран региона.
Он выразил уверенность, что налаживание регулярного авиасообщения поспособствует укреплению связей между странами, увеличению туристического потока в Узбекистан.
Ранее в "Узавиации" сообщили, что авиакомпании Саудовской Аравии FlyNas выдано разрешение
на выполнение регулярных полетов в РУз.