https://uz.sputniknews.ru/20210628/tashkent-i-el-kuveyt-svyazal-regulyarnyy-aviareys-19437704.html

Ташкент и Эль-Кувейт связал регулярный авиарейс

Ташкент и Эль-Кувейт связал регулярный авиарейс

Кувейтские туристические операторы воодушевлены: теперь они смогут организовывать турпакеты в пользующийся популярностью Узбекистан. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Столицы Узбекистана и Кувейта связал прямой регулярный авиарейс, пишет информагентство "Дунё".Запуск рейса "Аль-Джазиры" по маршруту "Эль-Кувейт — Ташкент" состоялся в воскресенье. В торжественной церемонии приняли участие представители посольства Узбекистана, авиационных властей Кувейта, руководства авиакомпании.Как отметил гендиректор "Аль-Джазиры" Рохит Рамачандран, Узбекистан является одним из популярных направлений как для кувейтцев, так и для граждан других стран региона.Ранее в "Узавиации" сообщили, что авиакомпании Саудовской Аравии FlyNas выдано разрешение на выполнение регулярных полетов в РУз.

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