https://uz.sputniknews.ru/20210626/tashkent-i-er-riyad-svyajet-aviareys-razreshenie-polucheno-19421335.html

Ташкент и Эр-Рияд свяжет авиарейс: разрешение получено

Ташкент и Эр-Рияд свяжет авиарейс: разрешение получено

Саудовской авиакомпании теперь разрешено выполнять полеты на самолетах Airbus 320-251N по маршруту "Эр-Рияд — Ташкент — Эр-Рияд". 26.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-26T11:44+0500

2021-06-26T11:44+0500

2021-06-26T11:44+0500

туризм

авиакомпания

полеты

саудовская аравия

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Бюджетная авиакомпания Саудовской Аравии "FlyNas" получила разрешение на выполнение регулярных полетов в Узбекистан, сообщили в пресс-службе агентства "Узавиация".Основываясь на двустороннее соглашение о воздушном сообщении между Узбекистаном и Саудовской Аравией, агентство "Узавиация" приняла решение выдать авиакомпании "FlyNas" разрешение на выполнение регулярных полетов в Узбекистане по маршруту "Эр-Рияд — Ташкент — Эр-Рияд".Авиакомпания будет выполнять полеты на самолетах Airbus 320-251N.Напомним, в январе 2021 года АО "Uzbekistan Airways" и авиакомпания "Flynas" подписали меморандум о взаимопонимании в развитии туризма. И уже в мае стороны договорились о запуске регулярных авиарейсов по маршруту "Эр-Рияд – Ташкент – Эр-Рияд" три раза в неделю. Решили также увеличить поток туристов с учетом регулярности полетов, направить представителей крупных туристических компаний и агентств Узбекистана в Саудовскую Аравию и т.д.

https://uz.sputniknews.ru/20210623/letet-nelzya-ostatsya-mojno-li-vernut-dengi-za-aviabilet-v-sluchae-zapreta-na-vyezd-19369524.html

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авиакомпания, полеты, саудовская аравия