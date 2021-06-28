https://uz.sputniknews.ru/20210628/uzbekistan-i-turtsiya-obsudili-novye-sovmestnye-proekty-19449117.html
Узбекистан и Турция обсудили новые совместные проекты
Узбекистан и Турция обсудили новые совместные проекты
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с вице-президентом Турции Фуатом Октаем. Стороны обсудили реализацию новых проектов и расширение... 28.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-28T21:13+0500
2021-06-28T21:13+0500
2021-06-28T21:13+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай прибыл в Узбекистан с рабочим визитом. Шавкат Мирзиёев принял высокого гостя и вместе с представителями делегации обсудил вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, сообщает пресс-служба президента.Глава государства высокого оценил нынешний уровень узбекско-турецких связей, заметив, что это стало возможным в том числе благодаря постоянному открытом диалогу на высшем уровне.Кроме того, продолжается подготовка повестки второго заседания Совета стратегического сотрудничества в Ташкенте. В ходе встречи будут затронуты вопросы наращивания товарооборота и расширения кооперационных связей. Также планируется принять Соглашение о преференциальной торговле.Ташкент и Анкара заинтересованы в создании совместной индустриальной зоны. Также страны намерены активизировать сотрудничество в сфере цифровизации. Не обошлось и без обсуждения геополитических и региональных тем. В частности, Шавкат Мирзиёев и Фуат Октай обменялись мнениями о взаимодействии в рамках международных организаций.Высокий гость со своей стороны поблагодарил узбекского лидера за внимание, которое республика уделяет турецким компаниям и инвесторам, работающим в стране.
https://uz.sputniknews.ru/20210628/vitse-prezident-turtsii-gotovitsya-k-vizitu-v-uzbekistan-19439574.html
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турция, шавкат мирзиёев, узбекистан
Узбекистан и Турция обсудили новые совместные проекты
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с вице-президентом Турции Фуатом Октаем. Стороны обсудили реализацию новых проектов и расширение кооперации между компаний двух стран.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik.
Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай прибыл в Узбекистан с рабочим визитом. Шавкат Мирзиёев принял высокого гостя и вместе с представителями делегации обсудил вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, сообщает пресс-служба президента
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Глава государства высокого оценил нынешний уровень узбекско-турецких связей, заметив, что это стало возможным в том числе благодаря постоянному открытом диалогу на высшем уровне.
Участники встречи отметили хорошую динамику двустороннего сотрудничества в различных сферах. В частности, с начала года активизировались обмены и контакты на разных уровнях, устойчиво растут объемы взаимной торговли и количество совместных инвестиционных проектов. В рамках визита турецкой делегации состоялось заседание Межправительственной комиссии и бизнес-форум.
Кроме того, продолжается подготовка повестки второго заседания Совета стратегического сотрудничества в Ташкенте. В ходе встречи будут затронуты вопросы наращивания товарооборота и расширения кооперационных связей. Также планируется принять Соглашение о преференциальной торговле.
Ташкент и Анкара заинтересованы в создании совместной индустриальной зоны. Также страны намерены активизировать сотрудничество в сфере цифровизации.
Не обошлось и без обсуждения геополитических и региональных тем. В частности, Шавкат Мирзиёев и Фуат Октай обменялись мнениями о взаимодействии в рамках международных организаций.
Высокий гость со своей стороны поблагодарил узбекского лидера за внимание, которое республика уделяет турецким компаниям и инвесторам, работающим в стране.