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https://uz.sputniknews.ru/20210628/uzbekistan-i-turtsiya-obsudili-novye-sovmestnye-proekty-19449117.html
Узбекистан и Турция обсудили новые совместные проекты
Узбекистан и Турция обсудили новые совместные проекты
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с вице-президентом Турции Фуатом Октаем. Стороны обсудили реализацию новых проектов и расширение... 28.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-28T21:13+0500
2021-06-28T21:13+0500
политика
турция
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай прибыл в Узбекистан с рабочим визитом. Шавкат Мирзиёев принял высокого гостя и вместе с представителями делегации обсудил вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, сообщает пресс-служба президента.Глава государства высокого оценил нынешний уровень узбекско-турецких связей, заметив, что это стало возможным в том числе благодаря постоянному открытом диалогу на высшем уровне.Кроме того, продолжается подготовка повестки второго заседания Совета стратегического сотрудничества в Ташкенте. В ходе встречи будут затронуты вопросы наращивания товарооборота и расширения кооперационных связей. Также планируется принять Соглашение о преференциальной торговле.Ташкент и Анкара заинтересованы в создании совместной индустриальной зоны. Также страны намерены активизировать сотрудничество в сфере цифровизации. Не обошлось и без обсуждения геополитических и региональных тем. В частности, Шавкат Мирзиёев и Фуат Октай обменялись мнениями о взаимодействии в рамках международных организаций.Высокий гость со своей стороны поблагодарил узбекского лидера за внимание, которое республика уделяет турецким компаниям и инвесторам, работающим в стране.
https://uz.sputniknews.ru/20210628/vitse-prezident-turtsii-gotovitsya-k-vizitu-v-uzbekistan-19439574.html
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турция, шавкат мирзиёев, узбекистан

Узбекистан и Турция обсудили новые совместные проекты

21:13 28.06.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев 28 июня принял вице-президента Турецкой Республики Фуата Октая
Шавкат Мирзиёев 28 июня принял вице-президента Турецкой Республики Фуата Октая - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с вице-президентом Турции Фуатом Октаем. Стороны обсудили реализацию новых проектов и расширение кооперации между компаний двух стран.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай прибыл в Узбекистан с рабочим визитом. Шавкат Мирзиёев принял высокого гостя и вместе с представителями делегации обсудил вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, сообщает пресс-служба президента.
Глава государства высокого оценил нынешний уровень узбекско-турецких связей, заметив, что это стало возможным в том числе благодаря постоянному открытом диалогу на высшем уровне.

Участники встречи отметили хорошую динамику двустороннего сотрудничества в различных сферах. В частности, с начала года активизировались обмены и контакты на разных уровнях, устойчиво растут объемы взаимной торговли и количество совместных инвестиционных проектов. В рамках визита турецкой делегации состоялось заседание Межправительственной комиссии и бизнес-форум.

Кроме того, продолжается подготовка повестки второго заседания Совета стратегического сотрудничества в Ташкенте. В ходе встречи будут затронуты вопросы наращивания товарооборота и расширения кооперационных связей. Также планируется принять Соглашение о преференциальной торговле.
Ташкент и Анкара заинтересованы в создании совместной индустриальной зоны. Также страны намерены активизировать сотрудничество в сфере цифровизации.
Вице-президент Турции Фуат Октай - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2021
Политика
Вице-президент Турции готовится к визиту в Узбекистан
12:35
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Не обошлось и без обсуждения геополитических и региональных тем. В частности, Шавкат Мирзиёев и Фуат Октай обменялись мнениями о взаимодействии в рамках международных организаций.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев 28 июня принял вице-президента Турецкой Республики Фуата Октая
Шавкат Мирзиёев 28 июня принял вице-президента Турецкой Республики Фуата Октая - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2021
Шавкат Мирзиёев 28 июня принял вице-президента Турецкой Республики Фуата Октая
© Пресс-служба президента Узбекистана
Высокий гость со своей стороны поблагодарил узбекского лидера за внимание, которое республика уделяет турецким компаниям и инвесторам, работающим в стране.
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