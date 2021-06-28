https://uz.sputniknews.ru/20210628/uzbekistan-i-turtsiya-obsudili-novye-sovmestnye-proekty-19449117.html

Узбекистан и Турция обсудили новые совместные проекты

Узбекистан и Турция обсудили новые совместные проекты

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с вице-президентом Турции Фуатом Октаем. Стороны обсудили реализацию новых проектов и расширение... 28.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-28T21:13+0500

2021-06-28T21:13+0500

2021-06-28T21:13+0500

политика

турция

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай прибыл в Узбекистан с рабочим визитом. Шавкат Мирзиёев принял высокого гостя и вместе с представителями делегации обсудил вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, сообщает пресс-служба президента.Глава государства высокого оценил нынешний уровень узбекско-турецких связей, заметив, что это стало возможным в том числе благодаря постоянному открытом диалогу на высшем уровне.Кроме того, продолжается подготовка повестки второго заседания Совета стратегического сотрудничества в Ташкенте. В ходе встречи будут затронуты вопросы наращивания товарооборота и расширения кооперационных связей. Также планируется принять Соглашение о преференциальной торговле.Ташкент и Анкара заинтересованы в создании совместной индустриальной зоны. Также страны намерены активизировать сотрудничество в сфере цифровизации. Не обошлось и без обсуждения геополитических и региональных тем. В частности, Шавкат Мирзиёев и Фуат Октай обменялись мнениями о взаимодействии в рамках международных организаций.Высокий гость со своей стороны поблагодарил узбекского лидера за внимание, которое республика уделяет турецким компаниям и инвесторам, работающим в стране.

https://uz.sputniknews.ru/20210628/vitse-prezident-turtsii-gotovitsya-k-vizitu-v-uzbekistan-19439574.html

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турция, шавкат мирзиёев, узбекистан