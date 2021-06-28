https://uz.sputniknews.ru/20210628/vitse-prezident-turtsii-gotovitsya-k-vizitu-v-uzbekistan-19439574.html

Вице-президент Турции готовится к визиту в Узбекистан

Вице-президент Турции готовится к визиту в Узбекистан

В ходе заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству ожидается подписание пакета двусторонних документов, реализация которых придаст... 28.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-28T12:35+0500

2021-06-28T12:35+0500

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политика

турция

сотрудничество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Зампремьера – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и посол Турции в Узбекистане Олган Бекар провели встречу. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба МИВТ Узбекистана.Обсудили также вопросы подготовки к визиту вице-президента Турции Фуата Октая в Узбекистан. В рамках этого визита состоятся 6-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и бизнес-форум, нацеленный на стимулирование прямых контактов между деловыми кругами двух стран и формирование новых проектов промышленной кооперации.Ожидается подписание пакета двусторонних документов, реализация которых придаст импульс дальнейшему развитию отношений.Узбекистан и Турция в ближайшее время активизируют сотрудничество с тем, чтобы наполнить повестку намеченных мероприятий практическим содержанием. Речь, в частности, о новых предложениях по реализации совместных инвестиционных проектов и торговых контрактов.Напомним, в апреле прошлого года в ходе телеконференции Сардор Умурзаков и вице-президент Турции Фуат Октай озвучили совместные инициативы по предотвращению влияния пандемии на экономики двух стран и договорились в ближайшее время довести товарооборот до $5 млрд в год.А в январе нынешнего года стороны договорились активизировать совместную работу соответствующих министерств двух стран по согласованию и утверждению документа о преференциальной торговле между Узбекистаном и Турцией.

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турция, сотрудничество, узбекистан