Политика
Вице-президент Турции готовится к визиту в Узбекистан
12:35 28.06.2021 (обновлено: 12:38 28.06.2021)
601
© AFP 2018 / MARCO BERTORELLOВице-президент Турции Фуат Октай
© AFP 2018 / MARCO BERTORELLO
В ходе заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству ожидается подписание пакета двусторонних документов, реализация которых придаст импульс дальнейшему развитию отношений.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Зампремьера – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и посол Турции в Узбекистане Олган Бекар провели встречу. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба МИВТ Узбекистана.
© Пресс-служба МИВТ Узбекистана25 июня заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзаков принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики в Республике Узбекистан Олгана Бекара
25 июня заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзаков принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики в Республике Узбекистан Олгана Бекара
© Пресс-служба МИВТ Узбекистана
Обсудили также вопросы подготовки к визиту вице-президента Турции Фуата Октая в Узбекистан. В рамках этого визита состоятся 6-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и бизнес-форум, нацеленный на стимулирование прямых контактов между деловыми кругами двух стран и формирование новых проектов промышленной кооперации.
Ожидается подписание пакета двусторонних документов, реализация которых придаст импульс дальнейшему развитию отношений.
Узбекистан и Турция в ближайшее время активизируют сотрудничество с тем, чтобы наполнить повестку намеченных мероприятий практическим содержанием. Речь, в частности, о новых предложениях по реализации совместных инвестиционных проектов и торговых контрактов.
© Пресс-служба МИВТ Узбекистана25 июня заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзаков принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики в Республике Узбекистан Олгана Бекара
25 июня заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзаков принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики в Республике Узбекистан Олгана Бекара
© Пресс-служба МИВТ Узбекистана
Напомним, в апреле прошлого года в ходе телеконференции Сардор Умурзаков и вице-президент Турции Фуат Октай озвучили совместные инициативы по предотвращению влияния пандемии на экономики двух стран и договорились в ближайшее время довести товарооборот до $5 млрд в год.
А в январе нынешнего года стороны договорились активизировать совместную работу соответствующих министерств двух стран по согласованию и утверждению документа о преференциальной торговле между Узбекистаном и Турцией.