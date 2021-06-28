https://uz.sputniknews.ru/20210628/uzbekistan-v-avguste-ojidaet-postavku-vaktsiny-ot-covid-cherez-covax-19440826.html

Узбекистан в августе ожидает поставку вакцины от COVID-19 через COVAX

Узбекистан в августе ожидает поставку вакцины от COVID-19 через COVAX

Прививочная кампания идет в республике с 1 апреля, за это время вакцинировались более 1,9 миллиона человек. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-28T13:49+0500

2021-06-28T13:49+0500

2021-06-28T13:54+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1c/19441158_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_8b3e498baa78aae08cd2e5e845a0e24c.jpg

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Власти Узбекистана в августе ожидают поставку вакцины от коронавируса через механизм COVAX, в том числе рассматриваются препараты AstraZeneca, Pfizer, Moderna, заявил заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны Ботыр Курбанов.Глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде ранее сообщал, что новая партия в 660 тысяч доз AstraZeneca поступит в Узбекистан в августе. Представитель ЮНИСЕФ пояснил, что в республику должен поступить препарат AstraZeneca, который производится в Швеции.Кампания по вакцинации населения от COVID-19 стартовала в Узбекистане с 1 апреля. В настоящее время жители республики получают прививки рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российским "Спутником V", в августе ожидается поставка новой партии вакцины AstraZeneca, за это время вакцинировались более 1,9 миллиона человек.Международный механизм COVAX был запущен Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.

https://uz.sputniknews.ru/20210624/proizvodstvo-sputnika-v-v-tashkente-rossiya-provedet-audit-vozmojnoy-ploschadki-19389258.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцинация от covid-19 в узбекистане