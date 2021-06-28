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Узбекистан в августе ожидает поставку вакцины от COVID-19 через COVAX
Узбекистан в августе ожидает поставку вакцины от COVID-19 через COVAX
Прививочная кампания идет в республике с 1 апреля, за это время вакцинировались более 1,9 миллиона человек. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-28T13:49+0500
2021-06-28T13:54+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Власти Узбекистана в августе ожидают поставку вакцины от коронавируса через механизм COVAX, в том числе рассматриваются препараты AstraZeneca, Pfizer, Moderna, заявил заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны Ботыр Курбанов.Глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде ранее сообщал, что новая партия в 660 тысяч доз AstraZeneca поступит в Узбекистан в августе. Представитель ЮНИСЕФ пояснил, что в республику должен поступить препарат AstraZeneca, который производится в Швеции.Кампания по вакцинации населения от COVID-19 стартовала в Узбекистане с 1 апреля. В настоящее время жители республики получают прививки рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российским "Спутником V", в августе ожидается поставка новой партии вакцины AstraZeneca, за это время вакцинировались более 1,9 миллиона человек.Международный механизм COVAX был запущен Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
https://uz.sputniknews.ru/20210624/proizvodstvo-sputnika-v-v-tashkente-rossiya-provedet-audit-vozmojnoy-ploschadki-19389258.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане

Узбекистан в августе ожидает поставку вакцины от COVID-19 через COVAX

13:49 28.06.2021 (обновлено: 13:54 28.06.2021)
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© CC0 / Unsplash / Diana PolekhinaШприц
Шприц - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2021
© CC0 / Unsplash / Diana Polekhina
Прививочная кампания идет в республике с 1 апреля, за это время вакцинировались более 1,9 миллиона человек.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Власти Узбекистана в августе ожидают поставку вакцины от коронавируса через механизм COVAX, в том числе рассматриваются препараты AstraZeneca, Pfizer, Moderna, заявил заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны Ботыр Курбанов.

"В августе ожидается завоз одной из таких вакцин, как AstraZeneca (не CovieShield), Pfizer, Moderna или другой вакцины, признанной ВОЗ, в рамках программы COVAX", — сказал Курбанов на онлайн-брифинге.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде ранее сообщал, что новая партия в 660 тысяч доз AstraZeneca поступит в Узбекистан в августе. Представитель ЮНИСЕФ пояснил, что в республику должен поступить препарат AstraZeneca, который производится в Швеции.
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Кампания по вакцинации населения от COVID-19 стартовала в Узбекистане с 1 апреля. В настоящее время жители республики получают прививки рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российским "Спутником V", в августе ожидается поставка новой партии вакцины AstraZeneca, за это время вакцинировались более 1,9 миллиона человек.
Международный механизм COVAX был запущен Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
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