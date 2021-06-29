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ДТП под Навои унесло жизни двух человек
ДТП под Навои унесло жизни двух человек
Двадцатишестилетний водитель Cobalt, ехавший из Ташкента в Зарафшан, уснул за рулем, потерял управление и врезался в двигавшийся в противоположном направлении... 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T14:12+0500
2021-06-29T14:36+0500
происшествия
убдд
навоийская область
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Два человека погибло в ДТП в Канимехском районе Навоийской области в результате столкновения легковушки с грузовиком, сообщает пресс-служба областного УБДД.Трагедия произошла днем 27 июня на автодороге международного значения А-379 "Навои — Учкудук — Зарафшан". Двадцатишестилетний водитель Cobalt, ехавший из Ташкента в Зарафшан, уснул за рулем, потерял управление и врезался в двигавшийся в противоположном направлении грузовик Howo.Водитель легковушки и его отец-пенсионер, находившийся на переднем пассажирском сиденье, скончались на месте происшествия. Супруга водителя госпитализирована. По данному факту ОВД Канимехского района проводит предварительное следствие. В ведомстве призывают автовладельцев избегать поездки на дальние расстояния в уставшем состоянии. Целесообразно остановиться в безопасном месте, отдохнуть и только затем продолжить свой путь.
https://uz.sputniknews.ru/20210520/u-gruzovika-otkazali-tormoza-v-dtp-postradali-vosem-chelovek--18818211.html
навоийская область
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убдд, навоийская область, дтп

ДТП под Навои унесло жизни двух человек

14:12 29.06.2021 (обновлено: 14:36 29.06.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровВыставка "Иннопром" в Ташкенте
Выставка Иннопром в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Двадцатишестилетний водитель Cobalt, ехавший из Ташкента в Зарафшан, уснул за рулем, потерял управление и врезался в двигавшийся в противоположном направлении грузовик Howo.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Два человека погибло в ДТП в Канимехском районе Навоийской области в результате столкновения легковушки с грузовиком, сообщает пресс-служба областного УБДД.
Трагедия произошла днем 27 июня на автодороге международного значения А-379 "Навои — Учкудук — Зарафшан". Двадцатишестилетний водитель Cobalt, ехавший из Ташкента в Зарафшан, уснул за рулем, потерял управление и врезался в двигавшийся в противоположном направлении грузовик Howo.
Водитель легковушки и его отец-пенсионер, находившийся на переднем пассажирском сиденье, скончались на месте происшествия. Супруга водителя госпитализирована.
По данному факту ОВД Канимехского района проводит предварительное следствие. В ведомстве призывают автовладельцев избегать поездки на дальние расстояния в уставшем состоянии. Целесообразно остановиться в безопасном месте, отдохнуть и только затем продолжить свой путь.
Машина ДПС - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
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20 мая, 10:39
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