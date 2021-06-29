https://uz.sputniknews.ru/20210629/dvoe-grajdan-pytalis-nezakonno-provezti-v-tashkent-tonnu-govyadiny-i-ryby-19451113.html
"Мясная" афера: гражданин пытался незаконно провезти в Ташкент говядину
"Мясная" афера: гражданин пытался незаконно провезти в Ташкент говядину
В тот же день был остановлен автомобиль другого гражданина — в нем оказалось 800 кг рыбной продукции без документов. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T09:38+0500
2021-06-29T09:38+0500
2021-06-29T09:46+0500
общество
рыба
мясо
бухарская область
водитель
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1d/19451083_0:45:3483:2004_1920x0_80_0_0_1617088ecb1ab0075782f5096dee2ad4.jpg
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. На контрольном посту "Сармижон" Бухарской области задержаны двое граждан, пытавшихся незаконно провезти более тонны мяса и рыбы.Первый нарушитель — житель Гиждуванского района — вез в багажнике автомобиля 252 килограмма говядины. При этом на продукцию не имелось никаких документов.Второй нарушитель — житель Янгиарыкского района Хорезмской области — перевозил в своем авто 800 килограммов рыбы и тоже без соответствующих документов.Оба двигались по маршруту "Бухара – Ташкент".Вся сомнительная продукция была изъята и отправлена в ветеринарную лабораторию Гиждуванского района на экспертизу.
https://uz.sputniknews.ru/20210623/v-tashkente-mujchina-pytalsya-realizovat-725-kg-neprigodnogo-k-upotrebleniyu-myasa-19378673.html
бухарская область
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1d/19451083_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_c7bfa76cdb4d0c54168162c2934c2e47.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рыба, мясо, бухарская область, водитель, узбекистан
"Мясная" афера: гражданин пытался незаконно провезти в Ташкент говядину
09:38 29.06.2021 (обновлено: 09:46 29.06.2021)
В тот же день был остановлен автомобиль другого гражданина — в нем оказалось 800 кг рыбной продукции без документов.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. На контрольном посту "Сармижон" Бухарской области задержаны двое граждан, пытавшихся незаконно провезти более тонны мяса и рыбы.
Первый нарушитель — житель Гиждуванского района — вез в багажнике автомобиля 252 килограмма говядины. При этом на продукцию не имелось никаких документов.
Второй нарушитель — житель Янгиарыкского района Хорезмской области — перевозил в своем авто 800 килограммов рыбы и тоже без соответствующих документов.
Оба двигались по маршруту "Бухара – Ташкент".
Вся сомнительная продукция была изъята и отправлена в ветеринарную лабораторию Гиждуванского района на экспертизу.