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"Мясная" афера: гражданин пытался незаконно провезти в Ташкент говядину
"Мясная" афера: гражданин пытался незаконно провезти в Ташкент говядину
В тот же день был остановлен автомобиль другого гражданина — в нем оказалось 800 кг рыбной продукции без документов. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T09:38+0500
2021-06-29T09:46+0500
общество
рыба
мясо
бухарская область
водитель
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. На контрольном посту "Сармижон" Бухарской области задержаны двое граждан, пытавшихся незаконно провезти более тонны мяса и рыбы.Первый нарушитель — житель Гиждуванского района — вез в багажнике автомобиля 252 килограмма говядины. При этом на продукцию не имелось никаких документов.Второй нарушитель — житель Янгиарыкского района Хорезмской области — перевозил в своем авто 800 килограммов рыбы и тоже без соответствующих документов.Оба двигались по маршруту "Бухара – Ташкент".Вся сомнительная продукция была изъята и отправлена в ветеринарную лабораторию Гиждуванского района на экспертизу.
https://uz.sputniknews.ru/20210623/v-tashkente-mujchina-pytalsya-realizovat-725-kg-neprigodnogo-k-upotrebleniyu-myasa-19378673.html
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рыба, мясо, бухарская область, водитель, узбекистан

"Мясная" афера: гражданин пытался незаконно провезти в Ташкент говядину

09:38 29.06.2021 (обновлено: 09:46 29.06.2021)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМясо и стейки
Мясо и стейки - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
В тот же день был остановлен автомобиль другого гражданина — в нем оказалось 800 кг рыбной продукции без документов.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. На контрольном посту "Сармижон" Бухарской области задержаны двое граждан, пытавшихся незаконно провезти более тонны мяса и рыбы.
Первый нарушитель — житель Гиждуванского района — вез в багажнике автомобиля 252 килограмма говядины. При этом на продукцию не имелось никаких документов.
© Telegram / postdarasmiyДвое граждан пытались незаконно провезти в Ташкент более тонны мясной продукции
Двое граждан пытались незаконно провезти в Ташкент более тонны мясной продукции - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
Двое граждан пытались незаконно провезти в Ташкент более тонны мясной продукции
© Telegram / postdarasmiy
Второй нарушитель — житель Янгиарыкского района Хорезмской области — перевозил в своем авто 800 килограммов рыбы и тоже без соответствующих документов.
Оба двигались по маршруту "Бухара – Ташкент".
Вся сомнительная продукция была изъята и отправлена в ветеринарную лабораторию Гиждуванского района на экспертизу.
Мясо - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
Общество
В Ташкенте мужчина пытался реализовать 72,5 кг непригодного к употреблению мяса
23 июня, 17:39
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