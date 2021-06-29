https://uz.sputniknews.ru/20210629/dvoe-grajdan-pytalis-nezakonno-provezti-v-tashkent-tonnu-govyadiny-i-ryby-19451113.html

"Мясная" афера: гражданин пытался незаконно провезти в Ташкент говядину

"Мясная" афера: гражданин пытался незаконно провезти в Ташкент говядину

В тот же день был остановлен автомобиль другого гражданина — в нем оказалось 800 кг рыбной продукции без документов. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T09:38+0500

2021-06-29T09:38+0500

2021-06-29T09:46+0500

общество

рыба

мясо

бухарская область

водитель

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. На контрольном посту "Сармижон" Бухарской области задержаны двое граждан, пытавшихся незаконно провезти более тонны мяса и рыбы.Первый нарушитель — житель Гиждуванского района — вез в багажнике автомобиля 252 килограмма говядины. При этом на продукцию не имелось никаких документов.Второй нарушитель — житель Янгиарыкского района Хорезмской области — перевозил в своем авто 800 килограммов рыбы и тоже без соответствующих документов.Оба двигались по маршруту "Бухара – Ташкент".Вся сомнительная продукция была изъята и отправлена в ветеринарную лабораторию Гиждуванского района на экспертизу.

https://uz.sputniknews.ru/20210623/v-tashkente-mujchina-pytalsya-realizovat-725-kg-neprigodnogo-k-upotrebleniyu-myasa-19378673.html

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рыба, мясо, бухарская область, водитель, узбекистан