https://uz.sputniknews.ru/20210629/ebrr-obnovil-prognoz-rosta-vvp-uzbekistana-v-2021-godu-19463178.html

ЕБРР обновил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году

ЕБРР обновил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году

Как отметили в банке, в стране вопреки пандемии продолжаются важные рыночные реформы, включая приватизацию государственных предприятий и банков. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T17:25+0500

2021-06-29T17:25+0500

2021-06-29T17:25+0500

экономика

европейский банк реконструкции и развития (ебрр)

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 5,6 процента против 4,5 процента, прогнозируемых в октябре 2020-го, следует из нового экономического доклада финансового института.По оценке банка, в Узбекистане в этом году прогнозируется восстановление объемов частного потребления и инвестиций, а ключевые отрасли экономики — сфера услуг, промышленность, строительство и сельское хозяйство, в 2021 году показывают рост. "Несмотря на пандемию, в стране продолжаются важные рыночные реформы, включая приватизацию государственных предприятий и банков", — добавили в ЕБРР.Всемирный банк (ВБ) в начале июня сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана по итогам 2021 года на 4,8 процента. Банк также оставил прежним прогноз роста ВВП страны в 2022-м — до 5,5 процента.Ранее Министерство финансов Узбекистана сообщало, что правительство страны ожидает рост ВВП в 2021 году на уровне 5,1 процента против полутора процентов по итогам 2020-го в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

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европейский банк реконструкции и развития (ебрр)