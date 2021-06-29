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ЕБРР обновил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году
ЕБРР обновил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году
Как отметили в банке, в стране вопреки пандемии продолжаются важные рыночные реформы, включая приватизацию государственных предприятий и банков. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T17:25+0500
2021-06-29T17:25+0500
экономика
европейский банк реконструкции и развития (ебрр)
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 5,6 процента против 4,5 процента, прогнозируемых в октябре 2020-го, следует из нового экономического доклада финансового института.По оценке банка, в Узбекистане в этом году прогнозируется восстановление объемов частного потребления и инвестиций, а ключевые отрасли экономики — сфера услуг, промышленность, строительство и сельское хозяйство, в 2021 году показывают рост. "Несмотря на пандемию, в стране продолжаются важные рыночные реформы, включая приватизацию государственных предприятий и банков", — добавили в ЕБРР.Всемирный банк (ВБ) в начале июня сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана по итогам 2021 года на 4,8 процента. Банк также оставил прежним прогноз роста ВВП страны в 2022-м — до 5,5 процента.Ранее Министерство финансов Узбекистана сообщало, что правительство страны ожидает рост ВВП в 2021 году на уровне 5,1 процента против полутора процентов по итогам 2020-го в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19.
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европейский банк реконструкции и развития (ебрр)

ЕБРР обновил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году

17:25 29.06.2021
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© CC0 / Unsplash / Nicholas CappelloГрафик
График - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© CC0 / Unsplash / Nicholas Cappello
Как отметили в банке, в стране вопреки пандемии продолжаются важные рыночные реформы, включая приватизацию государственных предприятий и банков.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 5,6 процента против 4,5 процента, прогнозируемых в октябре 2020-го, следует из нового экономического доклада финансового института.

"ЕБРР ожидает роста экономики Узбекистана на 5,6 процента в 2021 году", — говорится в релизе банка со ссылкой на летний отчет банка "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects). В 2022-м рост ВВП Узбекистана составит, как ожидается, шесть процентов.

По оценке банка, в Узбекистане в этом году прогнозируется восстановление объемов частного потребления и инвестиций, а ключевые отрасли экономики — сфера услуг, промышленность, строительство и сельское хозяйство, в 2021 году показывают рост.
"Несмотря на пандемию, в стране продолжаются важные рыночные реформы, включая приватизацию государственных предприятий и банков", — добавили в ЕБРР.
Всемирный банк (ВБ) в начале июня сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана по итогам 2021 года на 4,8 процента. Банк также оставил прежним прогноз роста ВВП страны в 2022-м — до 5,5 процента.
Ранее Министерство финансов Узбекистана сообщало, что правительство страны ожидает рост ВВП в 2021 году на уровне 5,1 процента против полутора процентов по итогам 2020-го в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19.
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