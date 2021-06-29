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Иностранным следователям в Узбекистане дали доступ к счетам в банках страны
Иностранным следователям в Узбекистане дали доступ к счетам в банках страны
Получать сведения о наличии счетов в банках из информационной базы данных ЦБ Узбекистана следователи смогут в автоматизированном режиме. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T12:00+0500
2021-06-29T12:00+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Президент Узбекистана подписал поправки к закону "О банковской тайне", которые дают иностранным следственным органам право доступа к банковским счетам в республике в ходе оперативно-розыскной деятельности.В соответствии с поправками органы прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, смогут получать сведения о наличии счетов в банках из информационной базы данных ЦБ Узбекистана в автоматизированном режиме.Отмечается, что поправки приняты для реализации Узбекистаном рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF). "Первичная оценка экспертов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ. – Sputnik) показала, что национальное законодательство республики в данной сфере соответствует шести из 40 рекомендаций ФАТФ", — пояснили РИА Новости в Сенате.
https://uz.sputniknews.ru/20210601/bankovskaya-sistema-uzbekistana-podvergnetsya-globalnoy-tsifrovoy-transformatsii-19035134.html
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банки, следователь, узбекистан

Иностранным следователям в Узбекистане дали доступ к счетам в банках страны

12:00 29.06.2021
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© СС0 / Unsplash / FLY:DЗамок и клавиши
Замок и клавиши - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© СС0 / Unsplash / FLY:D
Получать сведения о наличии счетов в банках из информационной базы данных ЦБ Узбекистана следователи смогут в автоматизированном режиме.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Президент Узбекистана подписал поправки к закону "О банковской тайне", которые дают иностранным следственным органам право доступа к банковским счетам в республике в ходе оперативно-розыскной деятельности.
"Не считается разглашением банковской тайны обмен сведениями, составляющими банковскую тайну, между органами прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также компетентными органами иностранных государств в порядке, предусмотренном законодательством и международными договорами Узбекистана", — говорится в тексте документа.
В соответствии с поправками органы прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, смогут получать сведения о наличии счетов в банках из информационной базы данных ЦБ Узбекистана в автоматизированном режиме.
Отмечается, что поправки приняты для реализации Узбекистаном рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF).
"Первичная оценка экспертов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ. – Sputnik) показала, что национальное законодательство республики в данной сфере соответствует шести из 40 рекомендаций ФАТФ", — пояснили РИА Новости в Сенате.
Центральный банк Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
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