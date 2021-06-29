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Как сделать страны СНГ кибербезопасными: в Ташкенте уже ищут ответ
Как сделать страны СНГ кибербезопасными: в Ташкенте уже ищут ответ
В рамках форума эксперты выработают механизм технической защиты объектов информационной инфраструктуры и расследования киберпреступлений. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T11:47+0500
2021-06-29T11:55+0500
политика
киберпреступность
защита прав человека
информационная безопасность
снг
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Во вторник в Ташкенте стартовал Международный экспертный онлайн-форум СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности. Во встрече принимают участие глава Исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, гендиректор Исполнительного комитета Регионального содружества в области связи Нурудин Мухитдинов, руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков, а также представители международных организаций, дипкорпуса.Кроме того, эксперты выработают механизм технической защиты объектов информационной инфраструктуры и расследования киберпреступлений.Одной из важных тем на форуме также станет защита прав и свобод человека в информационной среде.В финале дискуссии будет принят итоговый документ с рекомендациями.Инициатива проведения форума принадлежит президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву — он выдвигал ее на саммитах глав государств СНГ в 2019 и 2020 годах.
https://uz.sputniknews.ru/20210617/sotrudniki-laboratorii-kasperskogo-raskryli-v-tashkente-sxemy-kiberprestupleniy--19290171.html
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киберпреступность, защита прав человека, информационная безопасность, снг

Как сделать страны СНГ кибербезопасными: в Ташкенте уже ищут ответ

11:47 29.06.2021 (обновлено: 11:55 29.06.2021)
265
© СС0 / Unsplash / FLY:DЗамок на компьютере
Замок на компьютере - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© СС0 / Unsplash / FLY:D
В рамках форума эксперты выработают механизм технической защиты объектов информационной инфраструктуры и расследования киберпреступлений.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Во вторник в Ташкенте стартовал Международный экспертный онлайн-форум СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности.
Во встрече принимают участие глава Исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, гендиректор Исполнительного комитета Регионального содружества в области связи Нурудин Мухитдинов, руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков, а также представители международных организаций, дипкорпуса.
Участники форума обсудят вопросы обеспечения информационной безопасности в условиях развития цифровой экономики и пути противодействия преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Кроме того, эксперты выработают механизм технической защиты объектов информационной инфраструктуры и расследования киберпреступлений.
Одной из важных тем на форуме также станет защита прав и свобод человека в информационной среде.
В финале дискуссии будет принят итоговый документ с рекомендациями.
Инициатива проведения форума принадлежит президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву — он выдвигал ее на саммитах глав государств СНГ в 2019 и 2020 годах.
Сотрудники Лаборатории Касперского раскрыли в Ташкенте схемы киберпреступлений - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
Общество
Сотрудники Лаборатории Касперского раскрыли в Ташкенте схемы киберпреступлений
17 июня, 20:06
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