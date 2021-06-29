https://uz.sputniknews.ru/20210629/kak-sdelat-strany-sng-kiberbezopasnymi-v-tashkente-uje-ischut-otvet-19454171.html

Как сделать страны СНГ кибербезопасными: в Ташкенте уже ищут ответ

Как сделать страны СНГ кибербезопасными: в Ташкенте уже ищут ответ

В рамках форума эксперты выработают механизм технической защиты объектов информационной инфраструктуры и расследования киберпреступлений. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T11:47+0500

2021-06-29T11:47+0500

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политика

киберпреступность

защита прав человека

информационная безопасность

снг

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Во вторник в Ташкенте стартовал Международный экспертный онлайн-форум СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности. Во встрече принимают участие глава Исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, гендиректор Исполнительного комитета Регионального содружества в области связи Нурудин Мухитдинов, руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков, а также представители международных организаций, дипкорпуса.Кроме того, эксперты выработают механизм технической защиты объектов информационной инфраструктуры и расследования киберпреступлений.Одной из важных тем на форуме также станет защита прав и свобод человека в информационной среде.В финале дискуссии будет принят итоговый документ с рекомендациями.Инициатива проведения форума принадлежит президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву — он выдвигал ее на саммитах глав государств СНГ в 2019 и 2020 годах.

https://uz.sputniknews.ru/20210617/sotrudniki-laboratorii-kasperskogo-raskryli-v-tashkente-sxemy-kiberprestupleniy--19290171.html

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киберпреступность, защита прав человека, информационная безопасность, снг