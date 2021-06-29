https://uz.sputniknews.ru/20210629/oksana-chusovitina-namerena-zavershit-sportivnuyu-kareru-posle-oi2021-19466800.html
Оксана Чусовитина намерена завершить спортивную карьеру
Оксана Чусовитина намерена завершить спортивную карьеру
Чусовитина — единственная гимнастка в истории, принимавшая участие в семи Олимпиадах начиная с 1992 года. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T20:30+0500
2021-06-29T20:30+0500
2021-06-29T20:45+0500
спорт
оксана чусовитина
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Гимнастка Оксана Чусовитина, выступающая за сборную Узбекистана, собирается завершить спортивную карьеру после летних Олимпийских игр в Токио, пишет УзА.Сейчас спортсменка готовится к токийской Олимпиаде под руководством германского тренера Дитера Коха. Уроженка Бухары Чусовитина — единственная гимнастка в истории, принимавшая участие в семи ОИ начиная с 1992 года. Была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. На прошлой неделе завоевала золотую медаль на Кубке мира в Катаре, обойдя соперниц Коллин Девиллард из Франции и Нэнси Таман из Египта.Девятнадцатого июня отметила 46-летие.
https://uz.sputniknews.ru/20200408/Chusovitina-ne-sdastsya-gimnastka-o-zhizni-vo-vremya-pandemii-i-zavetnoy-mechte-13877715.html
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оксана чусовитина
Оксана Чусовитина намерена завершить спортивную карьеру
20:30 29.06.2021 (обновлено: 20:45 29.06.2021)
Чусовитина — единственная гимнастка в истории, принимавшая участие в семи Олимпиадах начиная с 1992 года.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Гимнастка Оксана Чусовитина, выступающая за сборную Узбекистана, собирается завершить спортивную карьеру после летних Олимпийских игр в Токио, пишет УзА
.
Сейчас спортсменка готовится к токийской Олимпиаде под руководством германского тренера Дитера Коха.
Уроженка Бухары Чусовитина — единственная гимнастка в истории, принимавшая участие в семи ОИ начиная с 1992 года. Была занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
На прошлой неделе завоевала золотую медаль
на Кубке мира в Катаре, обойдя соперниц Коллин Девиллард из Франции и Нэнси Таман из Египта.
Девятнадцатого июня отметила 46-летие.