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https://uz.sputniknews.ru/20210629/turetskie-kinematografisty-snimut-serial-ob-amire-temure-19463840.html
Турецкие кинематографисты снимут сериал об Амире Темуре
Турецкие кинематографисты снимут сериал об Амире Темуре
Над кино планируется работать совместными усилиями, при этом сценарий будет написан узбекскими специалистами при участии турецких партнеров. Основные события... 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T17:39+0500
2021-06-29T17:39+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Турецкие кинематографисты намерены реализовать несколько кинопроектов о жизни и деятельности великого полководца Амира Темура, сообщает Агентство кинематографии Узбекистана.Об этом заявил продюсер турецкой кинокомпании Altınkesıt Мустафа Гюнеш на встрече с руководством агентства. По его словам, такая личность, как Амир Темур, достоин гордости не только узбеков, но и всех тюркских народов.На переговорах отмечалось, что над картинами планируется работать совместными усилиями, при этом сценарий будет написан узбекскими специалистами при участии турецких партнеров. Основные события фильма будут сниматься на территории Узбекистана.В течение нескольких дней турецкие кинематографисты посетят Ташкент, Самарканд, Бухару и Шахрисабз. Там они ознакомятся с историческими памятниками, созданными в период Тимуридов и кинолокациями, встретятся и пообщаются с узбекскими кинематографистами, говорится в сообщении агентства.
https://uz.sputniknews.ru/20210401/knigu-ob-amire-temure-prezentovali-v-moskve--kommentariy-avtora-18081818.html
https://uz.sputniknews.ru/20201026/Obnarodovany-redkie-fotografii-vskrytiya-mogily-Amira-Temura-15263202.html
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амир темур, кино

Турецкие кинематографисты снимут сериал об Амире Темуре

17:39 29.06.2021
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© Пресс-служба Агентства кинематографии УзбекистанаВстреча представителей кинокомпании Altınkesıt с руководством Агентства кинематографии Узбекистана
Встреча представителей кинокомпании Altınkesıt с руководством Агентства кинематографии Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана
Над кино планируется работать совместными усилиями, при этом сценарий будет написан узбекскими специалистами при участии турецких партнеров. Основные события фильма будут сниматься на территории Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Турецкие кинематографисты намерены реализовать несколько кинопроектов о жизни и деятельности великого полководца Амира Темура, сообщает Агентство кинематографии Узбекистана.
Об этом заявил продюсер турецкой кинокомпании Altınkesıt Мустафа Гюнеш на встрече с руководством агентства. По его словам, такая личность, как Амир Темур, достоин гордости не только узбеков, но и всех тюркских народов.
“Об Амире Темуре писали мыслители, ученые и писатели обоих народов. Эти произведения не следует оставлять только в книгах. Обеим странам необходимо работать вместе над созданием сериала и художественного фильма, произведения должны рассказать правду о жизни великого полководца”, — сказал Гюнеш.
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На переговорах отмечалось, что над картинами планируется работать совместными усилиями, при этом сценарий будет написан узбекскими специалистами при участии турецких партнеров. Основные события фильма будут сниматься на территории Узбекистана.
В течение нескольких дней турецкие кинематографисты посетят Ташкент, Самарканд, Бухару и Шахрисабз. Там они ознакомятся с историческими памятниками, созданными в период Тимуридов и кинолокациями, встретятся и пообщаются с узбекскими кинематографистами, говорится в сообщении агентства.
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