https://uz.sputniknews.ru/20210629/turetskie-kinematografisty-snimut-serial-ob-amire-temure-19463840.html

Турецкие кинематографисты снимут сериал об Амире Темуре

Турецкие кинематографисты снимут сериал об Амире Темуре

Над кино планируется работать совместными усилиями, при этом сценарий будет написан узбекскими специалистами при участии турецких партнеров. Основные события... 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T17:39+0500

2021-06-29T17:39+0500

2021-06-29T17:39+0500

общество

амир темур

кино

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Турецкие кинематографисты намерены реализовать несколько кинопроектов о жизни и деятельности великого полководца Амира Темура, сообщает Агентство кинематографии Узбекистана.Об этом заявил продюсер турецкой кинокомпании Altınkesıt Мустафа Гюнеш на встрече с руководством агентства. По его словам, такая личность, как Амир Темур, достоин гордости не только узбеков, но и всех тюркских народов.На переговорах отмечалось, что над картинами планируется работать совместными усилиями, при этом сценарий будет написан узбекскими специалистами при участии турецких партнеров. Основные события фильма будут сниматься на территории Узбекистана.В течение нескольких дней турецкие кинематографисты посетят Ташкент, Самарканд, Бухару и Шахрисабз. Там они ознакомятся с историческими памятниками, созданными в период Тимуридов и кинолокациями, встретятся и пообщаются с узбекскими кинематографистами, говорится в сообщении агентства.

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https://uz.sputniknews.ru/20201026/Obnarodovany-redkie-fotografii-vskrytiya-mogily-Amira-Temura-15263202.html

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амир темур, кино