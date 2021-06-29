https://uz.sputniknews.ru/20210629/uzbekistan-gotovitsya-stat-novym-olivkovym-gigantom-planety-19450161.html
Узбекистан готовится стать новым "оливковым гигантом" планеты
Узбекистан готовится стать новым "оливковым гигантом" планеты
Сегодня оливки, маслины и оливковое масло являются крайне востребованными товарами на мировом рынке. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T08:35+0500
2021-06-29T08:35+0500
2021-06-29T08:43+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Узбекистан может стать крупным производителем оливок и оливкового масла. Накануне в ходе заседания фракции Экологической партии в Законодательной палате Олий Мажлиса был рассмотрен законопроект "О присоединении РУз к Международному соглашению по оливковому маслу и столовым оливкам (Женева, 9 октября 2015 года)".Сегодня оливки, маслины и оливковое масло являются крайне востребованными товарами на мировом рынке. Они пользуются особой популярностью в лечебной отрасли. Как это сделать? Власти разработали несколько мер. Первое: в Узбекистане создадут новые оливковые плантации. При этом страна будет активно сотрудничать с развитыми странами, где данная отрасль хорошо развита.Второе: будут введены в эксплуатацию перерабатывающие предприятия и увеличены объемы экспорта. Также будет налажено взаимное сотрудничество в области подбора и применения агротехнических методов.Ранее президент Шавкат Мирзиёев рассказал о планах по выращиванию в стране оливковых плантаций — их планируют высадить сразу в восьми районах Сурхандарьинской области.
https://uz.sputniknews.ru/20210602/v-uzbekistane-poyavyatsya-svoi-olivkovye-plantatsii--19055325.html
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экономика, экспорт, торговля, узбекистан
Узбекистан готовится стать новым "оливковым гигантом" планеты
08:35 29.06.2021 (обновлено: 08:43 29.06.2021)
Сегодня оливки, маслины и оливковое масло являются крайне востребованными товарами на мировом рынке.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Узбекистан может стать крупным производителем оливок и оливкового масла.
Накануне в ходе заседания фракции Экологической партии в Законодательной палате Олий Мажлиса был рассмотрен законопроект "О присоединении РУз к Международному соглашению по оливковому маслу и столовым оливкам (Женева, 9 октября 2015 года)".
Сегодня оливки, маслины и оливковое масло являются крайне востребованными товарами на мировом рынке. Они пользуются особой популярностью в лечебной отрасли.
"С 1 гектара оливковых плантаций можно получить 15-17 тысяч долларов, обработав его, можно получить доход в размере 45-50 тысяч долларов", — отмечалось на заседании.
Как это сделать? Власти разработали несколько мер. Первое: в Узбекистане создадут новые оливковые плантации. При этом страна будет активно сотрудничать с развитыми странами, где данная отрасль хорошо развита.
Второе: будут введены в эксплуатацию перерабатывающие предприятия и увеличены объемы экспорта.
Также будет налажено взаимное сотрудничество в области подбора и применения агротехнических методов.
Ранее президент Шавкат Мирзиёев рассказал о планах по выращиванию в стране оливковых плантаций — их планируют высадить сразу в восьми районах Сурхандарьинской области.