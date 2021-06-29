Узбекистан и Россия усилят сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В столице стартовала выставка AgroExpo Uzbekistan 2021, в рамках которой было обсуждено сотрудничество Узбекистана и России в сельскохозяйственной отрасли, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.В экспозиции форума свою продукцию продемонстрировали 18 ведущих российских предприятий. В частности, представлен крупный проект компании "Ростсельмаш" по производству зерноуборочных комбайнов и тракторов на базе Чирчикского завода сельскохозяйственной техники.Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов в свою очередь заявил, что устойчивое развитие аграрного сотрудничества будет обеспечиваться не только за счет роста торговых показателей, но и налаженной отраслевой кооперации. Этому поспособствует открытие "зеленого" коридора для узбекской плодоовощной продукции, а также создание совместных инвестпроектов, например, агрологистических комплексов, отметил дипломат. По словам заместителя Торгового представителя РФ в Узбекистане Дмитрия Дынникова, ежегодно сельское хозяйство Узбекистана нуждается в более чем 11 тысяч единицах техники, в том числе четырех тысячах тракторов, 500 комбайнах и свыше 5 тысяч подвесной прицепной техники ежегодно. Как сообщает эксперт, в республике также существует потребность в оборудовании для организации фермерских и рыбных хозяйств, птицефабрик, животноводческих комплексов.Переходя к развитию двусторонних отношений, спикер заявил, что в 2016 году между российскими и узбекскими таможенными органами было подписано соглашение о порядке упрощенного прохождения границ для отдельных групп товаров. Воспользоваться данной процедурой могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, экспортирующие овощи, продукты их переработки, фрукты, арахис, разные пищевые продукты, подчеркнул Дынников. Российские компании также активно работают с узбекским рынком в области поставок. Среди них — Петербургский тракторный завод (ПТЗ), Рубцовский завод запасных частей, Ногинский завод арматурных изделий и многие другие, добавил заместитель Торгового представителя РФ. Управляющий экспортными продажами ПТЗ Николай Аксентий заявил, что Петербургский тракторный завод серийно производит 8 моделей сельскохозяйственных тракторов КИРОВЕЦ новой серии К-7М мощностью от 300 до 435 л.с., одну модель сельскохозяйственных тракторов КИРОВЕЦ новой серии К-5 мощностью 250 л.с., 17 видов дорожно-строительных и специальных машин, изготовленных на базе промышленных тракторов "Кировец". По его словам, в Узбекистане данное предприятие представляют два дилера — BЕК КLUSTER (по сельскохозяйственной технике) и Powerlin Co Trading (по промышленной и дорожно-строительной технике). За три года в республику уже поставлено 49 единиц сельскохозяйственных тракторов и девять единиц промышленной техники. В планах на 2021 год — продажа не менее 10 единиц сельскохозяйственных тракторов и 10 единиц промышленных машин. В данный момент ведутся активные переговоры по локализации производства тракторов "Кировец" на территории Узбекистана, что сделает доступнее и выгоднее приобретение такой техники местными сельхозпроизводителями, заключил эксперт.В настоящее время Минпромторг России совместно с РЭЦ и Торговым представительством ведут системную работу по оказанию содействия российским участникам внешнеэкономической деятельности по выходу на рынки Узбекистана. Также реализуется инициатива "Проектный офис" по комплексному сопровождению двусторонних проектов — от разработки идеи до ее практической реализации.
В настоящее время Минпромторг РФ совместно с РЭЦ и Торговым представительством ведут системную работу по оказанию содействия российским участникам внешнеэкономической деятельности по выходу на рынки Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В столице стартовала выставка AgroExpo Uzbekistan 2021, в рамках которой было обсуждено сотрудничество Узбекистана и России в сельскохозяйственной отрасли, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В экспозиции форума свою продукцию продемонстрировали 18 ведущих российских предприятий. В частности, представлен крупный проект компании "Ростсельмаш" по производству зерноуборочных комбайнов и тракторов на базе Чирчикского завода сельскохозяйственной техники.
"Наш комбайновый завод инвестировал в акции Чирчикского завода порядка 1,2 млн долларов. Кроме того, есть предпосылки для выкупа очередного пакета акций!"
Андрей Колесников
Директор департамента продаж в Азию российской компании "Ростсельмаш"
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов в свою очередь заявил, что устойчивое развитие аграрного сотрудничества будет обеспечиваться не только за счет роста торговых показателей, но и налаженной отраслевой кооперации. Этому поспособствует открытие "зеленого" коридора для узбекской плодоовощной продукции, а также создание совместных инвестпроектов, например, агрологистических комплексов, отметил дипломат.
По словам заместителя Торгового представителя РФ в Узбекистане Дмитрия Дынникова, ежегодно сельское хозяйство Узбекистана нуждается в более чем 11 тысяч единицах техники, в том числе четырех тысячах тракторов, 500 комбайнах и свыше 5 тысяч подвесной прицепной техники ежегодно.
"В промышленности и сельхозмашиностроении в стране действует порядка 20 предприятий. За последние 5 лет их производственная мощность увеличилась более чем в 2 раза. Если в 2014 году было произведено 12,5 тысячи единиц техники, то уже к середине 2020-го прогнозно-годовое производство увеличилось до 25 тысяч".
Дмитрий Дынников
Заместитель Торгового представителя РФ в Узбекистане
Как сообщает эксперт, в республике также существует потребность в оборудовании для организации фермерских и рыбных хозяйств, птицефабрик, животноводческих комплексов.
Переходя к развитию двусторонних отношений, спикер заявил, что в 2016 году между российскими и узбекскими таможенными органами было подписано соглашение о порядке упрощенного прохождения границ для отдельных групп товаров. Воспользоваться данной процедурой могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, экспортирующие овощи, продукты их переработки, фрукты, арахис, разные пищевые продукты, подчеркнул Дынников.
"Ведется реализация инвестпроекта по созданию современного агрокомплекса в Джизакской области, который будет ориентирован на экспорт сельхозпродукции узбекского производства прежде всег, в Российскую Федерацию. В свою очередь и в России создаются агрологистические комплексы, направленные на работу в том числе и с узбекскими поставщиками. Например, Подмосковный комплекс "Садовод" и пилотный новосибирский оптово-строительный центр "Узагромаркет".
Дмитрий Дынников
Заместитель Торгового представителя РФ в Узбекистане
Российские компании также активно работают с узбекским рынком в области поставок. Среди них — Петербургский тракторный завод (ПТЗ), Рубцовский завод запасных частей, Ногинский завод арматурных изделий и многие другие, добавил заместитель Торгового представителя РФ.
Управляющий экспортными продажами ПТЗ Николай Аксентий заявил, что Петербургский тракторный завод серийно производит 8 моделей сельскохозяйственных тракторов КИРОВЕЦ новой серии К-7М мощностью от 300 до 435 л.с., одну модель сельскохозяйственных тракторов КИРОВЕЦ новой серии К-5 мощностью 250 л.с., 17 видов дорожно-строительных и специальных машин, изготовленных на базе промышленных тракторов "Кировец".
По его словам, в Узбекистане данное предприятие представляют два дилера — BЕК КLUSTER (по сельскохозяйственной технике) и Powerlin Co Trading (по промышленной и дорожно-строительной технике). За три года в республику уже поставлено 49 единиц сельскохозяйственных тракторов и девять единиц промышленной техники. В планах на 2021 год — продажа не менее 10 единиц сельскохозяйственных тракторов и 10 единиц промышленных машин.
В данный момент ведутся активные переговоры по локализации производства тракторов "Кировец" на территории Узбекистана, что сделает доступнее и выгоднее приобретение такой техники местными сельхозпроизводителями, заключил эксперт.
В настоящее время Минпромторг России совместно с РЭЦ и Торговым представительством ведут системную работу по оказанию содействия российским участникам внешнеэкономической деятельности по выходу на рынки Узбекистана. Также реализуется инициатива "Проектный офис" по комплексному сопровождению двусторонних проектов — от разработки идеи до ее практической реализации.