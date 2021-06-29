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https://uz.sputniknews.ru/20210629/uzbekistan-i-rossiya-usilyat-sotrudnichestvo-v-selskoxozyaystvennoy-otrasli-19454884.html
Узбекистан и Россия усилят сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли
Узбекистан и Россия усилят сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли
В настоящее время Минпромторг РФ совместно с РЭЦ и Торговым представительством ведут системную работу по оказанию содействия российским участникам... 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T11:57+0500
2021-06-29T12:29+0500
экономика
агропромышленность
техника
плодоовощная продукция
рынок
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В столице стартовала выставка AgroExpo Uzbekistan 2021, в рамках которой было обсуждено сотрудничество Узбекистана и России в сельскохозяйственной отрасли, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.В экспозиции форума свою продукцию продемонстрировали 18 ведущих российских предприятий. В частности, представлен крупный проект компании "Ростсельмаш" по производству зерноуборочных комбайнов и тракторов на базе Чирчикского завода сельскохозяйственной техники.Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов в свою очередь заявил, что устойчивое развитие аграрного сотрудничества будет обеспечиваться не только за счет роста торговых показателей, но и налаженной отраслевой кооперации. Этому поспособствует открытие "зеленого" коридора для узбекской плодоовощной продукции, а также создание совместных инвестпроектов, например, агрологистических комплексов, отметил дипломат. По словам заместителя Торгового представителя РФ в Узбекистане Дмитрия Дынникова, ежегодно сельское хозяйство Узбекистана нуждается в более чем 11 тысяч единицах техники, в том числе четырех тысячах тракторов, 500 комбайнах и свыше 5 тысяч подвесной прицепной техники ежегодно. Как сообщает эксперт, в республике также существует потребность в оборудовании для организации фермерских и рыбных хозяйств, птицефабрик, животноводческих комплексов.Переходя к развитию двусторонних отношений, спикер заявил, что в 2016 году между российскими и узбекскими таможенными органами было подписано соглашение о порядке упрощенного прохождения границ для отдельных групп товаров. Воспользоваться данной процедурой могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, экспортирующие овощи, продукты их переработки, фрукты, арахис, разные пищевые продукты, подчеркнул Дынников. Российские компании также активно работают с узбекским рынком в области поставок. Среди них — Петербургский тракторный завод (ПТЗ), Рубцовский завод запасных частей, Ногинский завод арматурных изделий и многие другие, добавил заместитель Торгового представителя РФ. Управляющий экспортными продажами ПТЗ Николай Аксентий заявил, что Петербургский тракторный завод серийно производит 8 моделей сельскохозяйственных тракторов КИРОВЕЦ новой серии К-7М мощностью от 300 до 435 л.с., одну модель сельскохозяйственных тракторов КИРОВЕЦ новой серии К-5 мощностью 250 л.с., 17 видов дорожно-строительных и специальных машин, изготовленных на базе промышленных тракторов "Кировец". По его словам, в Узбекистане данное предприятие представляют два дилера — BЕК КLUSTER (по сельскохозяйственной технике) и Powerlin Co Trading (по промышленной и дорожно-строительной технике). За три года в республику уже поставлено 49 единиц сельскохозяйственных тракторов и девять единиц промышленной техники. В планах на 2021 год — продажа не менее 10 единиц сельскохозяйственных тракторов и 10 единиц промышленных машин. В данный момент ведутся активные переговоры по локализации производства тракторов "Кировец" на территории Узбекистана, что сделает доступнее и выгоднее приобретение такой техники местными сельхозпроизводителями, заключил эксперт.В настоящее время Минпромторг России совместно с РЭЦ и Торговым представительством ведут системную работу по оказанию содействия российским участникам внешнеэкономической деятельности по выходу на рынки Узбекистана. Также реализуется инициатива "Проектный офис" по комплексному сопровождению двусторонних проектов — от разработки идеи до ее практической реализации.
https://uz.sputniknews.ru/20210628/rostselmash-gotov-obespechit-uzbekistan-kormouborochnymi-kombaynami-19446115.html
https://uz.sputniknews.ru/20190424/Eksport-selkhoztekhniki-iz-Rossii-v-Uzbekistan-vyros-v-75-raza-11344781.html
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агропромышленность, техника, плодоовощная продукция, рынок

Узбекистан и Россия усилят сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли

11:57 29.06.2021 (обновлено: 12:29 29.06.2021)
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© Sputnik УзбекистанСельскохозяйственная выставка AgroExpo Uzbekistan 2021
Сельскохозяйственная выставка AgroExpo Uzbekistan 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© Sputnik Узбекистан
В настоящее время Минпромторг РФ совместно с РЭЦ и Торговым представительством ведут системную работу по оказанию содействия российским участникам внешнеэкономической деятельности по выходу на рынки Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В столице стартовала выставка AgroExpo Uzbekistan 2021, в рамках которой было обсуждено сотрудничество Узбекистана и России в сельскохозяйственной отрасли, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В экспозиции форума свою продукцию продемонстрировали 18 ведущих российских предприятий. В частности, представлен крупный проект компании "Ростсельмаш" по производству зерноуборочных комбайнов и тракторов на базе Чирчикского завода сельскохозяйственной техники.

"Наш комбайновый завод инвестировал в акции Чирчикского завода порядка 1,2 млн долларов. Кроме того, есть предпосылки для выкупа очередного пакета акций!"

Андрей Колесников
Директор департамента продаж в Азию российской компании "Ростсельмаш"
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов в свою очередь заявил, что устойчивое развитие аграрного сотрудничества будет обеспечиваться не только за счет роста торговых показателей, но и налаженной отраслевой кооперации. Этому поспособствует открытие "зеленого" коридора для узбекской плодоовощной продукции, а также создание совместных инвестпроектов, например, агрологистических комплексов, отметил дипломат.
© Sputnik Узбекистан
Сельскохозяйственная выставка AgroExpo Uzbekistan 2021 - Sputnik Узбекистан
1/5
© Sputnik Узбекистан
© Sputnik Узбекистан
Сельскохозяйственная выставка AgroExpo Uzbekistan 2021 - Sputnik Узбекистан
2/5
© Sputnik Узбекистан
© Sputnik Узбекистан
Сельскохозяйственная выставка AgroExpo Uzbekistan 2021 - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik Узбекистан
© Sputnik Узбекистан
Сельскохозяйственная выставка AgroExpo Uzbekistan 2021 - Sputnik Узбекистан
4/5
© Sputnik Узбекистан
© Sputnik Узбекистан
Сельскохозяйственная выставка AgroExpo Uzbekistan 2021 - Sputnik Узбекистан
5/5
© Sputnik Узбекистан
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© Sputnik Узбекистан
2/5
© Sputnik Узбекистан
3/5
© Sputnik Узбекистан
4/5
© Sputnik Узбекистан
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© Sputnik Узбекистан
По словам заместителя Торгового представителя РФ в Узбекистане Дмитрия Дынникова, ежегодно сельское хозяйство Узбекистана нуждается в более чем 11 тысяч единицах техники, в том числе четырех тысячах тракторов, 500 комбайнах и свыше 5 тысяч подвесной прицепной техники ежегодно.

"В промышленности и сельхозмашиностроении в стране действует порядка 20 предприятий. За последние 5 лет их производственная мощность увеличилась более чем в 2 раза. Если в 2014 году было произведено 12,5 тысячи единиц техники, то уже к середине 2020-го прогнозно-годовое производство увеличилось до 25 тысяч".

Дмитрий Дынников
Заместитель Торгового представителя РФ в Узбекистане
Как сообщает эксперт, в республике также существует потребность в оборудовании для организации фермерских и рыбных хозяйств, птицефабрик, животноводческих комплексов.
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Переходя к развитию двусторонних отношений, спикер заявил, что в 2016 году между российскими и узбекскими таможенными органами было подписано соглашение о порядке упрощенного прохождения границ для отдельных групп товаров. Воспользоваться данной процедурой могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, экспортирующие овощи, продукты их переработки, фрукты, арахис, разные пищевые продукты, подчеркнул Дынников.

"Ведется реализация инвестпроекта по созданию современного агрокомплекса в Джизакской области, который будет ориентирован на экспорт сельхозпродукции узбекского производства прежде всег, в Российскую Федерацию. В свою очередь и в России создаются агрологистические комплексы, направленные на работу в том числе и с узбекскими поставщиками. Например, Подмосковный комплекс "Садовод" и пилотный новосибирский оптово-строительный центр "Узагромаркет".

Дмитрий Дынников
Заместитель Торгового представителя РФ в Узбекистане
Российские компании также активно работают с узбекским рынком в области поставок. Среди них — Петербургский тракторный завод (ПТЗ), Рубцовский завод запасных частей, Ногинский завод арматурных изделий и многие другие, добавил заместитель Торгового представителя РФ.
Управляющий экспортными продажами ПТЗ Николай Аксентий заявил, что Петербургский тракторный завод серийно производит 8 моделей сельскохозяйственных тракторов КИРОВЕЦ новой серии К-7М мощностью от 300 до 435 л.с., одну модель сельскохозяйственных тракторов КИРОВЕЦ новой серии К-5 мощностью 250 л.с., 17 видов дорожно-строительных и специальных машин, изготовленных на базе промышленных тракторов "Кировец".
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По его словам, в Узбекистане данное предприятие представляют два дилера — BЕК КLUSTER (по сельскохозяйственной технике) и Powerlin Co Trading (по промышленной и дорожно-строительной технике). За три года в республику уже поставлено 49 единиц сельскохозяйственных тракторов и девять единиц промышленной техники. В планах на 2021 год — продажа не менее 10 единиц сельскохозяйственных тракторов и 10 единиц промышленных машин.
В данный момент ведутся активные переговоры по локализации производства тракторов "Кировец" на территории Узбекистана, что сделает доступнее и выгоднее приобретение такой техники местными сельхозпроизводителями, заключил эксперт.
В настоящее время Минпромторг России совместно с РЭЦ и Торговым представительством ведут системную работу по оказанию содействия российским участникам внешнеэкономической деятельности по выходу на рынки Узбекистана. Также реализуется инициатива "Проектный офис" по комплексному сопровождению двусторонних проектов — от разработки идеи до ее практической реализации.
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