https://uz.sputniknews.ru/20210629/uzbekistan-vstupaet-v-gonku-za-mednye-milliardy-19451609.html

Узбекистан вступает в гонку за "медные" миллиарды

Узбекистан вступает в гонку за "медные" миллиарды

В Узбекистане объем производства меди за последние пять лет увеличился почти в 1,5 раза, доходы от продажи составили 2,5 млрд долларов. Еще через пять дет этот... 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T10:20+0500

2021-06-29T10:20+0500

2021-06-29T10:33+0500

экономика

совещание

промышленность

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Узбекистане создаются кластер медной промышленности и спецкомиссия во главе с премьер-министром страны, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева по итогам совещания 28 июня.Решение определено постановлением президента, подписанным в минувший четверг и касающимся дополнительных мер по развитию горно-металлургической промышленности и смежных отраслей. Реализация поставленных документом задач и обсуждалась на совещании у главы государства.Как было отмечено, к 2030 году, по ожиданиям международных экспертов, мировой спрос на медь вырастет на 40 процентов. На это повлияет рост производства электромобилей, электротехники и освоения возобновляемых источников энергии.В Узбекистане же объем производства меди за последние пять лет увеличился почти в 1,5 раза и достиг в прошлом году 148 тысяч тонн. Тем не менее около 60 процентов меди экспортируется в страну в виде сырья.По данным пресс-службы узбекистанского лидера, доходы от продажи меди на сегодняшний день составляют 2,5 миллиарда долларов. На совещании отмечалась важность разработки пятилетней программы расширения геологоразведочных работ на цветные и редкие металлы, поручено создать современный проектный институт с привлечением ведущих международных компаний для развития проектных и инжиниринговых услуг в этой области.Отмечалось, что в стране необходимо наладить производство и обслуживание горного оборудования и инструментов, а отдельные виды деятельности на комбинатах, такие как автотранспортные услуги, цифровизация, могут быть переданы частному сектору на основе кооперации и аутсорсинга.Министерству инновационного развития поручено разработать концепцию развития предприятий отрасли в тесной увязке с исследованиями и прикладными инновациями. Отмечена важность подготовки инженеров-технологов с высшим образованием и рабочих для каждого звена кластера. Подчеркнута важность наладить с этой целью сотрудничество с ведущими зарубежными учебными заведениями.Поручено сформировать группу квалифицированных специалистов и изучить зарубежный опыт организации кластера медной промышленности, определить стратегические направления развития геологии и горно-металлургической отрасли с привлечением международных компаний.

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совещание, промышленность, шавкат мирзиёев