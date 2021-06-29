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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210629/uzbekistan-vstupaet-v-gonku-za-mednye-milliardy-19451609.html
Узбекистан вступает в гонку за "медные" миллиарды
Узбекистан вступает в гонку за "медные" миллиарды
В Узбекистане объем производства меди за последние пять лет увеличился почти в 1,5 раза, доходы от продажи составили 2,5 млрд долларов. Еще через пять дет этот... 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T10:20+0500
2021-06-29T10:33+0500
экономика
совещание
промышленность
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Узбекистане создаются кластер медной промышленности и спецкомиссия во главе с премьер-министром страны, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева по итогам совещания 28 июня.Решение определено постановлением президента, подписанным в минувший четверг и касающимся дополнительных мер по развитию горно-металлургической промышленности и смежных отраслей. Реализация поставленных документом задач и обсуждалась на совещании у главы государства.Как было отмечено, к 2030 году, по ожиданиям международных экспертов, мировой спрос на медь вырастет на 40 процентов. На это повлияет рост производства электромобилей, электротехники и освоения возобновляемых источников энергии.В Узбекистане же объем производства меди за последние пять лет увеличился почти в 1,5 раза и достиг в прошлом году 148 тысяч тонн. Тем не менее около 60 процентов меди экспортируется в страну в виде сырья.По данным пресс-службы узбекистанского лидера, доходы от продажи меди на сегодняшний день составляют 2,5 миллиарда долларов. На совещании отмечалась важность разработки пятилетней программы расширения геологоразведочных работ на цветные и редкие металлы, поручено создать современный проектный институт с привлечением ведущих международных компаний для развития проектных и инжиниринговых услуг в этой области.Отмечалось, что в стране необходимо наладить производство и обслуживание горного оборудования и инструментов, а отдельные виды деятельности на комбинатах, такие как автотранспортные услуги, цифровизация, могут быть переданы частному сектору на основе кооперации и аутсорсинга.Министерству инновационного развития поручено разработать концепцию развития предприятий отрасли в тесной увязке с исследованиями и прикладными инновациями. Отмечена важность подготовки инженеров-технологов с высшим образованием и рабочих для каждого звена кластера. Подчеркнута важность наладить с этой целью сотрудничество с ведущими зарубежными учебными заведениями.Поручено сформировать группу квалифицированных специалистов и изучить зарубежный опыт организации кластера медной промышленности, определить стратегические направления развития геологии и горно-металлургической отрасли с привлечением международных компаний.
https://uz.sputniknews.ru/20210610/uzbekistan-udivit-planetu-svoey-promyshlennostyu-potentsial--ogromnyy-19178650.html
https://uz.sputniknews.ru/20200828/Shuster-rossiyskie-uchenye-mogut-pomoch-Uzbekistanu-v-razvitii-geologorazvedki-14860748.html
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совещание, промышленность, шавкат мирзиёев

Узбекистан вступает в гонку за "медные" миллиарды

10:20 29.06.2021 (обновлено: 10:33 29.06.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаСовещание у президента
Совещание у президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане объем производства меди за последние пять лет увеличился почти в 1,5 раза, доходы от продажи составили 2,5 млрд долларов. Еще через пять дет этот показатель, учитывая смежные отрасли, может достичь 7-8 миллиардов.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Узбекистане создаются кластер медной промышленности и спецкомиссия во главе с премьер-министром страны, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева по итогам совещания 28 июня.
Решение определено постановлением президента, подписанным в минувший четверг и касающимся дополнительных мер по развитию горно-металлургической промышленности и смежных отраслей. Реализация поставленных документом задач и обсуждалась на совещании у главы государства.
Как было отмечено, к 2030 году, по ожиданиям международных экспертов, мировой спрос на медь вырастет на 40 процентов. На это повлияет рост производства электромобилей, электротехники и освоения возобновляемых источников энергии.
В Узбекистане же объем производства меди за последние пять лет увеличился почти в 1,5 раза и достиг в прошлом году 148 тысяч тонн. Тем не менее около 60 процентов меди экспортируется в страну в виде сырья.
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По данным пресс-службы узбекистанского лидера, доходы от продажи меди на сегодняшний день составляют 2,5 миллиарда долларов.

"При увеличении ее производства до 400 тысяч тонн в ближайшие пять лет этот показатель, учитывая смежные отрасли, может достичь 7-8 миллиардов долларов. С этой целью 24 июня и было принято постановление о дополнительных мерах по развитию горно-металлургической промышленности и смежных отраслей", — говорится в сообщении.

На совещании отмечалась важность разработки пятилетней программы расширения геологоразведочных работ на цветные и редкие металлы, поручено создать современный проектный институт с привлечением ведущих международных компаний для развития проектных и инжиниринговых услуг в этой области.
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Отмечалось, что в стране необходимо наладить производство и обслуживание горного оборудования и инструментов, а отдельные виды деятельности на комбинатах, такие как автотранспортные услуги, цифровизация, могут быть переданы частному сектору на основе кооперации и аутсорсинга.

"Необходимо расширять производство такой продукции с высокой добавленной стоимостью, как металлические сплавы в НПО редких металлов и твердых сплавов, бытовая техника, компьютеры, аккумуляторы, комплектующие электромобилей на предприятиях "Узэлтехсаноат", — говорится в пресс-релизе по итогам совещания.

Министерству инновационного развития поручено разработать концепцию развития предприятий отрасли в тесной увязке с исследованиями и прикладными инновациями. Отмечена важность подготовки инженеров-технологов с высшим образованием и рабочих для каждого звена кластера. Подчеркнута важность наладить с этой целью сотрудничество с ведущими зарубежными учебными заведениями.
Поручено сформировать группу квалифицированных специалистов и изучить зарубежный опыт организации кластера медной промышленности, определить стратегические направления развития геологии и горно-металлургической отрасли с привлечением международных компаний.
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