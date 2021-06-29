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В Кашкадарье сотрудники МЧС спасли людей, застрявших на катере посреди озера
В Кашкадарье сотрудники МЧС спасли людей, застрявших на катере посреди озера
После нескольких неудачных попыток выбраться к берегу самостоятельно, рулевой катера вызвал спасательный отряд Управления по чрезвычайным ситуациям... 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T19:52+0500
2021-06-29T19:52+0500
происшествия
мчс узбекистана
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Ночная прогулка на катере в Кашкадарье едва не обернулась трагедией для 16 человек. На помощь пришли сотрудники МЧС, которые оперативно пришвартовали судно к берегу.О деталях спецоперации сообщили в пресс-службе МЧС республики. Инцидент произошел накануне вечером в Карши. Прогулочный катер с 16 пассажирами сел на мель посередине озера.После нескольких неудачных попыток выбраться к берегу самостоятельно, рулевой катера вызвал спасательный отряд Управления по чрезвычайным ситуациям Кашкадарьинской области.Сотрудники МЧС благополучно транспортировали судно и эвакуировали пассажиров. О пострадавших не сообщается.В начале июня операция по спасению утопающего завершилась трагедией: погиб сотрудник МЧС.В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего при исполнении служебных обязанностей.
кашкадарьинская область
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мчс узбекистана, кашкадарьинская область

В Кашкадарье сотрудники МЧС спасли людей, застрявших на катере посреди озера

19:52 29.06.2021
108
© МЧС УзбекистанаСотрудник МЧС смотрит в бинокль
Сотрудник МЧС смотрит в бинокль - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© МЧС Узбекистана
После нескольких неудачных попыток выбраться к берегу самостоятельно, рулевой катера вызвал спасательный отряд Управления по чрезвычайным ситуациям Кашкадарьинской области.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Ночная прогулка на катере в Кашкадарье едва не обернулась трагедией для 16 человек. На помощь пришли сотрудники МЧС, которые оперативно пришвартовали судно к берегу.
О деталях спецоперации сообщили в пресс-службе МЧС республики. Инцидент произошел накануне вечером в Карши. Прогулочный катер с 16 пассажирами сел на мель посередине озера.
После нескольких неудачных попыток выбраться к берегу самостоятельно, рулевой катера вызвал спасательный отряд Управления по чрезвычайным ситуациям Кашкадарьинской области.
Сотрудники МЧС благополучно транспортировали судно и эвакуировали пассажиров. О пострадавших не сообщается.
В начале июня операция по спасению утопающего завершилась трагедией: погиб сотрудник МЧС.
В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего при исполнении служебных обязанностей.
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