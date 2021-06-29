https://uz.sputniknews.ru/20210629/v-kashkadare-sotrudniki-mchs-spasli-lyudey-zastryavshix-na-katere-posredi-ozera-19466604.html

В Кашкадарье сотрудники МЧС спасли людей, застрявших на катере посреди озера

В Кашкадарье сотрудники МЧС спасли людей, застрявших на катере посреди озера

После нескольких неудачных попыток выбраться к берегу самостоятельно, рулевой катера вызвал спасательный отряд Управления по чрезвычайным ситуациям... 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T19:52+0500

2021-06-29T19:52+0500

2021-06-29T19:52+0500

происшествия

мчс узбекистана

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Ночная прогулка на катере в Кашкадарье едва не обернулась трагедией для 16 человек. На помощь пришли сотрудники МЧС, которые оперативно пришвартовали судно к берегу.О деталях спецоперации сообщили в пресс-службе МЧС республики. Инцидент произошел накануне вечером в Карши. Прогулочный катер с 16 пассажирами сел на мель посередине озера.После нескольких неудачных попыток выбраться к берегу самостоятельно, рулевой катера вызвал спасательный отряд Управления по чрезвычайным ситуациям Кашкадарьинской области.Сотрудники МЧС благополучно транспортировали судно и эвакуировали пассажиров. О пострадавших не сообщается.В начале июня операция по спасению утопающего завершилась трагедией: погиб сотрудник МЧС.В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего при исполнении служебных обязанностей.

кашкадарьинская область

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мчс узбекистана, кашкадарьинская область