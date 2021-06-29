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https://uz.sputniknews.ru/20210629/v-nukusskom-filiale-uzbekskoy-gosudarstvennoy-konservatorii-naznachen-novyy-direktor-19463720.html
В Нукусском филиале Узбекской государственной консерватории назначен новый директор
В Нукусском филиале Узбекской государственной консерватории назначен новый директор
Должность занял доцент Института искусств и культуры Рудаки Алланбаев. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T17:38+0500
2021-06-29T17:38+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. На пост директора Нукусского филиала Узбекской государственной консерватории назначен доцент Института искусств и культуры Рудаки Алланбаев. об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры республики."Директором Нукусского филиала Узбекской государственной консерватории назначен доцент Узбекского государственного института искусств и культуры Рудаки Алланбаев", - информируется в релизе Минкультуры.Кандидатура Алланбаева утверждена в рамках заседания под председательством первого заместителя министра культуры Ахмедова. Напомним: Нукусский филиал Государственной консерватории Узбекистана создан в соответствии с постановлением Кабмина от 5 апреля 2021 года. Прием на новый учебный год будет организован в здании столичной консерватории, а занятия на 2022-2023 учебный год уже будут проходить в здании Нукусского филиала.
https://uz.sputniknews.ru/20210629/v-gosudarstvennoy-konservatorii-uzbekistana-naznachen-prorektor-po-delam-molodeji-19457974.html
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министерство культуры узбекистана, государственная консерватория узбекистана, нукус

В Нукусском филиале Узбекской государственной консерватории назначен новый директор

17:38 29.06.2021
56
© Sputnik / Болат ШайхиновПортфель
Портфель - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© Sputnik / Болат Шайхинов
Должность занял доцент Института искусств и культуры Рудаки Алланбаев.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. На пост директора Нукусского филиала Узбекской государственной консерватории назначен доцент Института искусств и культуры Рудаки Алланбаев. об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.
"Директором Нукусского филиала Узбекской государственной консерватории назначен доцент Узбекского государственного института искусств и культуры Рудаки Алланбаев", - информируется в релизе Минкультуры.
Хуснитдинова Юлдуз Мадатовна - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
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В Государственной консерватории Узбекистана назначен проректор по делам молодежи
14:11
490
1
Кандидатура Алланбаева утверждена в рамках заседания под председательством первого заместителя министра культуры Ахмедова.
Напомним: Нукусский филиал Государственной консерватории Узбекистана создан в соответствии с постановлением Кабмина от 5 апреля 2021 года. Прием на новый учебный год будет организован в здании столичной консерватории, а занятия на 2022-2023 учебный год уже будут проходить в здании Нукусского филиала.
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