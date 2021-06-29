https://uz.sputniknews.ru/20210629/v-tashkente-predlojili-sozdat-analiticheskiy-tsentr-sng-po-borbe-s-kiberprestupleniyami-19459485.html

В Ташкенте инициировали создание аналитического центра СНГ по борьбе с киберпреступлениями

В Ташкенте инициировали создание аналитического центра СНГ по борьбе с киберпреступлениями

Международный экспертный форум СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности проходит в столице Узбекистана во вторник. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T15:34+0500

2021-06-29T15:34+0500

2021-06-29T15:35+0500

киберпреступность

снг

ташкент

узбекистан

общество

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана предлагает создать в СНГ научно-исследовательский центр по анализу и выработке предложений по борьбе с киберпреступлениями, заявил во вторник замминистра внутренних дел республики Нажмиддин Тураходжаев.В Ташкенте 29 июня проводится международный экспертный форум СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности. Мероприятие организовал Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики и Исполнительного комитета СНГ.Замглавы МВД Узбекистана также предложил наладить в странах Содружества издание периодических аналитических материалов для правоохранительных структур в целях широкого информирования о передовом опыте в борьбе с киберпреступлениями.В форуме участвуют более 50 ведущих экспертов стран СНГ, а также представителей международных организаций, руководители профильных министерств и ведомств. Повестка мероприятия включает, в частности, обсуждение вопросов противодействия преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий, расследования киберпреступлений, а также защиты прав и свобод человека в информационной среде.По результатам дискуссий предусматривается принятие итогового документа, содержащего практические рекомендации по совершенствованию договорно-правовых основ и институциональных механизмов сотрудничества в области информационной безопасности в рамках Содружества.

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киберпреступность, снг, ташкент, узбекистан