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В Ташкенте инициировали создание аналитического центра СНГ по борьбе с киберпреступлениями
В Ташкенте инициировали создание аналитического центра СНГ по борьбе с киберпреступлениями
Международный экспертный форум СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности проходит в столице Узбекистана во вторник. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T15:34+0500
2021-06-29T15:34+0500
2021-06-29T15:35+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана предлагает создать в СНГ научно-исследовательский центр по анализу и выработке предложений по борьбе с киберпреступлениями, заявил во вторник замминистра внутренних дел республики Нажмиддин Тураходжаев.В Ташкенте 29 июня проводится международный экспертный форум СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности. Мероприятие организовал Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики и Исполнительного комитета СНГ.Замглавы МВД Узбекистана также предложил наладить в странах Содружества издание периодических аналитических материалов для правоохранительных структур в целях широкого информирования о передовом опыте в борьбе с киберпреступлениями.В форуме участвуют более 50 ведущих экспертов стран СНГ, а также представителей международных организаций, руководители профильных министерств и ведомств. Повестка мероприятия включает, в частности, обсуждение вопросов противодействия преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий, расследования киберпреступлений, а также защиты прав и свобод человека в информационной среде.По результатам дискуссий предусматривается принятие итогового документа, содержащего практические рекомендации по совершенствованию договорно-правовых основ и институциональных механизмов сотрудничества в области информационной безопасности в рамках Содружества.
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киберпреступность, снг, ташкент, узбекистан
В Ташкенте инициировали создание аналитического центра СНГ по борьбе с киберпреступлениями
15:34 29.06.2021 (обновлено: 15:35 29.06.2021)
Международный экспертный форум СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности проходит в столице Узбекистана во вторник.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана предлагает создать в СНГ научно-исследовательский центр по анализу и выработке предложений по борьбе с киберпреступлениями, заявил во вторник замминистра внутренних дел республики Нажмиддин Тураходжаев.
В Ташкенте 29 июня проводится
международный экспертный форум СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности. Мероприятие организовал Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики и Исполнительного комитета СНГ.
"Предлагаем среди правоохранительных структур стран-участников СНГ рассмотреть возможность создания базового научно-исследовательского подразделения, осуществляющего свою деятельность на постоянной основе, в функции которого будет входить проведение анализа совершаемых преступлений с использованием информационных технологий", — сказал Тураходжаев во время выступления.
Замглавы МВД Узбекистана также предложил наладить в странах Содружества издание периодических аналитических материалов для правоохранительных структур в целях широкого информирования о передовом опыте в борьбе с киберпреступлениями.
"Государства СНГ накопили большой опыт внедрения IT-технологий и принятия мер по противодействию преступлений с их использованием. Полагаю, что реализация этих предложений будет способствовать повышению защищенности граждан Содружества, обеспечению стабильности правопорядка", — добавил Тураходжаев.
В форуме участвуют более 50 ведущих экспертов стран СНГ, а также представителей международных организаций, руководители профильных министерств и ведомств. Повестка мероприятия включает, в частности, обсуждение вопросов противодействия преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий, расследования киберпреступлений, а также защиты прав и свобод человека в информационной среде.
По результатам дискуссий предусматривается принятие итогового документа, содержащего практические рекомендации по совершенствованию договорно-правовых основ и институциональных механизмов сотрудничества в области информационной безопасности в рамках Содружества.