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В Ташкенте стартовал Форум студентов и молодежи Узбекистана
В Ташкенте стартовал Форум студентов и молодежи Узбекистана
Мероприятие организовано в ботаническом саду с соблюдением всех необходимых санитарных требований. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T17:09+0500
2021-06-29T17:13+0500
общество
молодежь
министерство народного образования узбекистана
студенты
форум
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В столице состоялось открытие Форума студентов и молодежи Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования (МНО). Мероприятие организовано в ботаническом саду с соблюдением всех необходимых санитарных требований, отметили в МНО.В рамках форума министерством организован уголок "Наука", где проходят соревнования по различным научным олимпиадам, а также презентации частных школ.
https://uz.sputniknews.ru/20190223/Uzbekskiy-sport-bez-granits-podvedeny-itogi-foruma-Molodezh-Evrazii-10896424.html
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молодежь, министерство народного образования узбекистана, студенты, форум

В Ташкенте стартовал Форум студентов и молодежи Узбекистана

17:09 29.06.2021 (обновлено: 17:13 29.06.2021)
450
© Министерство народного образованияФорум студентов и молодежи Узбекистана
Форум студентов и молодежи Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© Министерство народного образования
Мероприятие организовано в ботаническом саду с соблюдением всех необходимых санитарных требований.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В столице состоялось открытие Форума студентов и молодежи Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования (МНО).
© Министерство народного образования
Форум студентов и молодежи Узбекистана - Sputnik Узбекистан
1/4
© Министерство народного образования
© Министерство народного образования
Форум студентов и молодежи Узбекистана - Sputnik Узбекистан
2/4
© Министерство народного образования
© Министерство народного образования
Форум студентов и молодежи Узбекистана - Sputnik Узбекистан
3/4
© Министерство народного образования
© Министерство народного образования
Форум студентов и молодежи Узбекистана - Sputnik Узбекистан
4/4
© Министерство народного образования
1/4
© Министерство народного образования
2/4
© Министерство народного образования
3/4
© Министерство народного образования
4/4
© Министерство народного образования
Мероприятие организовано в ботаническом саду с соблюдением всех необходимых санитарных требований, отметили в МНО.
Участники форума Молодежь Евразии: будущее строим вместе! - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.02.2019
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Узбекский спорт без границ: подведены итоги форума "Молодежь Евразии"
23 февраля 2019, 20:13
166
В рамках форума министерством организован уголок "Наука", где проходят соревнования по различным научным олимпиадам, а также презентации частных школ.
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