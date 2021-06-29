https://uz.sputniknews.ru/20210629/v-tashkente-startoval-forum-studentov-i-molodeji-uzbekistana-19463027.html

В Ташкенте стартовал Форум студентов и молодежи Узбекистана

В Ташкенте стартовал Форум студентов и молодежи Узбекистана

Мероприятие организовано в ботаническом саду с соблюдением всех необходимых санитарных требований. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T17:09+0500

2021-06-29T17:09+0500

2021-06-29T17:13+0500

общество

молодежь

министерство народного образования узбекистана

студенты

форум

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В столице состоялось открытие Форума студентов и молодежи Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования (МНО). Мероприятие организовано в ботаническом саду с соблюдением всех необходимых санитарных требований, отметили в МНО.В рамках форума министерством организован уголок "Наука", где проходят соревнования по различным научным олимпиадам, а также презентации частных школ.

https://uz.sputniknews.ru/20190223/Uzbekskiy-sport-bez-granits-podvedeny-itogi-foruma-Molodezh-Evrazii-10896424.html

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молодежь, министерство народного образования узбекистана, студенты, форум