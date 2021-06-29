https://uz.sputniknews.ru/20210629/v-tashkente-startoval-forum-studentov-i-molodeji-uzbekistana-19463027.html
В Ташкенте стартовал Форум студентов и молодежи Узбекистана
В Ташкенте стартовал Форум студентов и молодежи Узбекистана
Мероприятие организовано в ботаническом саду с соблюдением всех необходимых санитарных требований. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T17:09+0500
2021-06-29T17:09+0500
2021-06-29T17:13+0500
общество
молодежь
министерство народного образования узбекистана
студенты
форум
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В столице состоялось открытие Форума студентов и молодежи Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования (МНО). Мероприятие организовано в ботаническом саду с соблюдением всех необходимых санитарных требований, отметили в МНО.В рамках форума министерством организован уголок "Наука", где проходят соревнования по различным научным олимпиадам, а также презентации частных школ.
https://uz.sputniknews.ru/20190223/Uzbekskiy-sport-bez-granits-podvedeny-itogi-foruma-Molodezh-Evrazii-10896424.html
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молодежь, министерство народного образования узбекистана, студенты, форум
В Ташкенте стартовал Форум студентов и молодежи Узбекистана
17:09 29.06.2021 (обновлено: 17:13 29.06.2021)
Мероприятие организовано в ботаническом саду с соблюдением всех необходимых санитарных требований.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
В столице состоялось открытие Форума студентов и молодежи Узбекистана. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства народного образования (МНО).
Мероприятие организовано в ботаническом саду с соблюдением всех необходимых санитарных требований, отметили в МНО.
В рамках форума министерством организован уголок "Наука", где проходят соревнования по различным научным олимпиадам, а также презентации частных школ.