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В Узбекистане обсудили повышение роли женщин-лидеров в обеспечении мира и безопасности
В Узбекистане обсудили повышение роли женщин-лидеров в обеспечении мира и безопасности
В рамках круглого стола стороны рассмотрели перспективы участия Диалога в работе соглашения о гуманитарных действиях в рамках повестки "Женщины, мир и... 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T13:37+0500
2021-06-29T13:44+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В столице состоялся круглый стол в онлайн-формате на тему "Роль глобальных и региональных площадок и объединений в расширении участия и лидерства женщин в предотвращении конфликтов и миростроительстве". Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе ПРООН.В мероприятии приняли участие члены Диалога женщин-лидеров Центральной Азии во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилы Нарбаевой.В рамках совещания стороны обсудили перспективы участия Диалога в работе соглашения о гуманитарных действиях в рамках повестки "Женщины, мир и безопасность" (WPS), а также Глобального альянса региональных сетей женщин-медиаторов мирного процесса.Участники круглого стола выразили заинтересованность в установлении партнерства Диалога с другими региональными и глобальными WPS-платформами для обмена опытом.
https://uz.sputniknews.ru/20210324/tsb-i-ebrr-razrabotal-plan-podderzhki-zhenschinam-predprinimatelnitsam-17938278.html
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женщины, лидер, центральная азия, оон, узбекистан

В Узбекистане обсудили повышение роли женщин-лидеров в обеспечении мира и безопасности

13:37 29.06.2021 (обновлено: 13:44 29.06.2021)
259
© pixabayРабота за компьютером
Работа за компьютером - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© pixabay
В рамках круглого стола стороны рассмотрели перспективы участия Диалога в работе соглашения о гуманитарных действиях в рамках повестки "Женщины, мир и безопасность" (WPS).
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В столице состоялся круглый стол в онлайн-формате на тему "Роль глобальных и региональных площадок и объединений в расширении участия и лидерства женщин в предотвращении конфликтов и миростроительстве". Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе ПРООН.
В мероприятии приняли участие члены Диалога женщин-лидеров Центральной Азии во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилы Нарбаевой.
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В рамках совещания стороны обсудили перспективы участия Диалога в работе соглашения о гуманитарных действиях в рамках повестки "Женщины, мир и безопасность" (WPS), а также Глобального альянса региональных сетей женщин-медиаторов мирного процесса.
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Участники круглого стола выразили заинтересованность в установлении партнерства Диалога с другими региональными и глобальными WPS-платформами для обмена опытом.
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