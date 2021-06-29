https://uz.sputniknews.ru/20210629/v-uzbekistane-obsudili-povyshenie-roli-jenschin-liderov-v-obespechenii-mira-i-bezopasnosti-19456868.html

В Узбекистане обсудили повышение роли женщин-лидеров в обеспечении мира и безопасности

В Узбекистане обсудили повышение роли женщин-лидеров в обеспечении мира и безопасности

В рамках круглого стола стороны рассмотрели перспективы участия Диалога в работе соглашения о гуманитарных действиях в рамках повестки "Женщины, мир и... 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T13:37+0500

2021-06-29T13:37+0500

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общество

женщины

лидер

центральная азия

оон

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В столице состоялся круглый стол в онлайн-формате на тему "Роль глобальных и региональных площадок и объединений в расширении участия и лидерства женщин в предотвращении конфликтов и миростроительстве". Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе ПРООН.В мероприятии приняли участие члены Диалога женщин-лидеров Центральной Азии во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилы Нарбаевой.В рамках совещания стороны обсудили перспективы участия Диалога в работе соглашения о гуманитарных действиях в рамках повестки "Женщины, мир и безопасность" (WPS), а также Глобального альянса региональных сетей женщин-медиаторов мирного процесса.Участники круглого стола выразили заинтересованность в установлении партнерства Диалога с другими региональными и глобальными WPS-платформами для обмена опытом.

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https://uz.sputniknews.ru/20210611/v-tashkente-startuet-mejdunarodnyy-forum-s-uchastiem-jenschin-predprinimateley-iz-stran-tsa-19211510.html

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