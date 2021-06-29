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https://uz.sputniknews.ru/20210629/v-uzbekistane-reshili-izmenit-nomernye-znaki-avtomobiley-gosudarstvennyx-organizatsiy-19465037.html
В Узбекистане решили изменить номерные знаки автомобилей государственных организаций
В Узбекистане решили изменить номерные знаки автомобилей государственных организаций
Новый номерной знак будет выглядеть так: черные поля, цифры и буквы на белом фоне, с левой стороны — код региона, с правой — флаг Узбекистана и буквы "UZ". 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T18:31+0500
2021-06-29T18:31+0500
общество
автомобили
госномер
автомобильный номер
кабинет министров узбекистана
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. С 1 июля в Узбекистане появится новый вид номерных знаков для регистрации служебных автомобилей в органах государственной власти и местного самоуправления. Такое решение приняли в Кабинете министров.Лично прикрепленным и дежурным служебным автомобилям органов госвласти, а также местного самоуправления будут выданы государственные номерные знаки серии "DAV".Внешне новый государственный номерной знак будет выглядеть следующим образом: Фон - белый, поля, цифры и буквы — черные, с левой стороны — код региона, с правой — флаг Узбекистана и буквы "UZ".Напомним, в мае правительство приняло меры по коренному совершенствованию системы использования служебных автомобилей в государственных и местных органах управления.В течение двух месяцев госограны проведут инвентаризацию имеющегося служебного транспорта. Автомобили сверх установленного лимита до 1 августа должны быть выставлены на аукцион.
https://uz.sputniknews.ru/20180712/Avtomobili-Minoborony-poluchat-novye-nomernye-znaki-8848819.html
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автомобили, госномер, автомобильный номер, кабинет министров узбекистана

В Узбекистане решили изменить номерные знаки автомобилей государственных организаций

18:31 29.06.2021
565
© Министерство обороны РУзНомер автотраспорта Министерства обороны
Номер автотраспорта Министерства обороны - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© Министерство обороны РУз
Новый номерной знак будет выглядеть так: черные поля, цифры и буквы на белом фоне, с левой стороны — код региона, с правой — флаг Узбекистана и буквы "UZ".
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. С 1 июля в Узбекистане появится новый вид номерных знаков для регистрации служебных автомобилей в органах государственной власти и местного самоуправления. Такое решение приняли в Кабинете министров.
Лично прикрепленным и дежурным служебным автомобилям органов госвласти, а также местного самоуправления будут выданы государственные номерные знаки серии "DAV".
Внешне новый государственный номерной знак будет выглядеть следующим образом: Фон - белый, поля, цифры и буквы — черные, с левой стороны — код региона, с правой — флаг Узбекистана и буквы "UZ".
Автомобили Министерства обороны получат новые номерные знаки с четырьмя цифрами и буквами MV - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2018
Общество
Автомобили Минобороны получат новые номерные знаки
12 июля 2018, 16:09
0
Напомним, в мае правительство приняло меры по коренному совершенствованию системы использования служебных автомобилей в государственных и местных органах управления.
В течение двух месяцев госограны проведут инвентаризацию имеющегося служебного транспорта. Автомобили сверх установленного лимита до 1 августа должны быть выставлены на аукцион.
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