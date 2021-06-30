https://uz.sputniknews.ru/20210630/eksperty-voz-izuchat-deyatelnost-uzbekistanskix-laboratoriy-po-testirovaniyu-na-covid-19478086.html
Эксперты ВОЗ изучат деятельность узбекистанских лабораторий по тестированию на COVID
Эксперты ВОЗ изучат деятельность узбекистанских лабораторий по тестированию на COVID
Специалисты также проведут тренинги по биозащите и биобезопасности для сотрудников национальных и областных лабораторий СЭС республики. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T14:41+0500
2021-06-30T14:41+0500
2021-06-30T14:54+0500
общество
всемирная организация здравоохранения
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Эксперты Всемирной организации здравоохранения изучат в Узбекистане деятельность лабораторий по тестированию на коронавирус COVID-19, а также проведут тренинги по их биологической защите, сообщает пресс-служба представительства ВОЗ в республике.По данным пресс-службы, эксперты 5-9 июля также проведут тренинги по биозащите и биобезопасности для сотрудников национальных и областных лабораторий Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здравоохранения (СЭС) республики.В 2018 году Национальный центр антимикробной резистентности (АМР) Узбекистана присоединился к программе ВОЗ "Хорошие лаборатории — крепкое здоровье" и получил аккредитацию по ISO 15189, напомнили в представительстве.
https://uz.sputniknews.ru/20210513/glava-voz-privilsya-ot-koronavirusa-18714121.html
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всемирная организация здравоохранения, узбекистан
Эксперты ВОЗ изучат деятельность узбекистанских лабораторий по тестированию на COVID
14:41 30.06.2021 (обновлено: 14:54 30.06.2021)
Специалисты также проведут тренинги по биозащите и биобезопасности для сотрудников национальных и областных лабораторий СЭС республики.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Эксперты Всемирной организации здравоохранения изучат в Узбекистане деятельность лабораторий по тестированию на коронавирус COVID-19, а также проведут тренинги по их биологической защите, сообщает пресс-служба представительства ВОЗ в республике.
"Эксперты Европейского регионального бюро ВОЗ прибыли в Узбекистан с целью укрепления потенциала и изучения деятельности национальных лабораторий общественного здравоохранения, проводящих тестирование на COVID-19", — говорится в релизе.
По данным пресс-службы, эксперты 5-9 июля также проведут тренинги по биозащите и биобезопасности для сотрудников национальных и областных лабораторий Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здравоохранения (СЭС) республики.
В 2018 году Национальный центр антимикробной резистентности (АМР) Узбекистана присоединился к программе ВОЗ "Хорошие лаборатории — крепкое здоровье" и получил аккредитацию по ISO 15189, напомнили в представительстве.