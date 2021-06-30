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https://uz.sputniknews.ru/20210630/genkonsulstvo-ruz-vzyalo-na-kontrol-dtp-pod-volgogradom-gde-postradali-uzbekistantsy-19485699.html
Генконсульство РУз взяло на контроль ДТП под Волгоградом, где пострадали узбекистанцы
Генконсульство РУз взяло на контроль ДТП под Волгоградом, где пострадали узбекистанцы
Микроавтобус, за рулем которого находился 24-летний узбекистанец, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В салоне находилось 14 пассажиров – все... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T19:53+0500
2021-06-30T19:53+0500
происшествия
трудовые мигранты
волгоград
узбекистанцы
дтп
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана контролирует ситуацию, связанную с ДТП в Волгоградской области, где пострадали узбекские граждане, сообщает ИА “Дунё” со ссылкой на генконсульство РУз в Ростове-на-Дону.Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 7 утра по местному времени на 923-м километре федеральной автодороги Москва–Волгоград в Городищенском районе. Микроавтобус, за рулем которого находился 24-летний гражданин Узбекистана, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. По имеющимся данным, все они были трудовыми мигрантами, которые ехали на работу на поля. К месту аварии выехало руководство областной ГИБДД и регионального Управления по вопросам миграции.Позже в Генконсульстве пояснили, что водитель находится в реанимации в волгоградской ГУЗ “ГКБСМП №25”. Остальные пассажиры отделались легкими травмами и также направлены в вышеуказанное медицинское учреждение для осмотра.Ситуация находится на контроле диппредставительства. По всем вопросам можно обращаться по телефонам Генконсульства: +7 (918) 554-04-76, +7 (988) 586-70-35 (также Telegram).
https://uz.sputniknews.ru/20210629/dtp-pod-navoi-uneslo-jizni-dvux-chelovek-19457570.html
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трудовые мигранты, волгоград, узбекистанцы, дтп

Генконсульство РУз взяло на контроль ДТП под Волгоградом, где пострадали узбекистанцы

19:53 30.06.2021
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© Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской областиПод Волгоградом перевернулся микроавтобус с гражданами Узбекистана
Под Волгоградом перевернулся микроавтобус с гражданами Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
© Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
Микроавтобус, за рулем которого находился 24-летний узбекистанец, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В салоне находилось 14 пассажиров – все граждане Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана контролирует ситуацию, связанную с ДТП в Волгоградской области, где пострадали узбекские граждане, сообщает ИА “Дунё” со ссылкой на генконсульство РУз в Ростове-на-Дону.
Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 7 утра по местному времени на 923-м километре федеральной автодороги Москва–Волгоград в Городищенском районе. Микроавтобус, за рулем которого находился 24-летний гражданин Узбекистана, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
"В салоне "Газели" находилось 14 пассажиров – все граждане Узбекистана. 13 человек получили травмы различной степени тяжести", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
По имеющимся данным, все они были трудовыми мигрантами, которые ехали на работу на поля. К месту аварии выехало руководство областной ГИБДД и регионального Управления по вопросам миграции.
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Позже в Генконсульстве пояснили, что водитель находится в реанимации в волгоградской ГУЗ “ГКБСМП №25”. Остальные пассажиры отделались легкими травмами и также направлены в вышеуказанное медицинское учреждение для осмотра.
Ситуация находится на контроле диппредставительства. По всем вопросам можно обращаться по телефонам Генконсульства: +7 (918) 554-04-76, +7 (988) 586-70-35 (также Telegram).
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