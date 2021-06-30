https://uz.sputniknews.ru/20210630/mejdunarodnyy-universitet-turizma-shelkovyy-put-posetil-vitse-prezident-turtsii-19475819.html

Международный университет туризма "Шелковый путь" посетил вице-президент Турции

Международный университет туризма "Шелковый путь" посетил вице-президент Турции

Фуат Октай оценил созданные в высшем учебном заведении условия для проведения практических занятий отельного дела, спортивной и творческой занятости студентов... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T13:00+0500

2021-06-30T13:00+0500

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туризм

туристический бизнес

вуз

великий шелковый путь

турция

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Вице-президент Турции Фуат Октай в рамках визита в Узбекистан посетил Международный университет туризма "Шелковый путь" в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.Почетного гостя встретили заместитель премьер-министра Узбекистана - министр туризма и спорта, ректор МУТ "Шелковый путь" Азиз Абдухакимов и зампремьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умрзаков.Фуат Октай оценил созданные в высшем учебном заведении условия для проведения практических занятий отельного дела, спортивной и творческой занятости студентов. К тому же он отметил наличие большой литературной базы в университете, в частности, его удивили редкие издания об истории, культурном наследии и туризме стран вдоль Шелкового пути.В ходе переговоров стороны обсудили совместные проекты по подготовке кадров для индустрии гостеприимства и программы обмена, созданию кафедры "Тюркских стран" в узбекистанском вузе и проведению различных совместных исследований с привлечением ведущих ученых и специалистов Турции. Особое внимание было уделено дальнейшему развитию сотрудничества в реставрационном деле.

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туристический бизнес, вуз, великий шелковый путь, турция, узбекистан