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Международный университет туризма "Шелковый путь" посетил вице-президент Турции
Международный университет туризма "Шелковый путь" посетил вице-президент Турции
Фуат Октай оценил созданные в высшем учебном заведении условия для проведения практических занятий отельного дела, спортивной и творческой занятости студентов... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T13:00+0500
2021-06-30T13:20+0500
туризм
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Вице-президент Турции Фуат Октай в рамках визита в Узбекистан посетил Международный университет туризма "Шелковый путь" в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.Почетного гостя встретили заместитель премьер-министра Узбекистана - министр туризма и спорта, ректор МУТ "Шелковый путь" Азиз Абдухакимов и зампремьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умрзаков.Фуат Октай оценил созданные в высшем учебном заведении условия для проведения практических занятий отельного дела, спортивной и творческой занятости студентов. К тому же он отметил наличие большой литературной базы в университете, в частности, его удивили редкие издания об истории, культурном наследии и туризме стран вдоль Шелкового пути.В ходе переговоров стороны обсудили совместные проекты по подготовке кадров для индустрии гостеприимства и программы обмена, созданию кафедры "Тюркских стран" в узбекистанском вузе и проведению различных совместных исследований с привлечением ведущих ученых и специалистов Турции. Особое внимание было уделено дальнейшему развитию сотрудничества в реставрационном деле.
https://uz.sputniknews.ru/20210305/Vuzy-Uzbekistana-razrabotayut-uchebnuyu-programmu-po-palomnicheskomu-turizmu-16133386.html
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туристический бизнес, вуз, великий шелковый путь, турция, узбекистан

Международный университет туризма "Шелковый путь" посетил вице-президент Турции

13:00 30.06.2021 (обновлено: 13:20 30.06.2021)
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© Министерство туризма и спорта УзбекистанаМеждународный университет туризма "Шелковый путь" посетил вице-президент Турции
Международный университет туризма Шелковый путь посетил вице-президент Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
© Министерство туризма и спорта Узбекистана
Фуат Октай оценил созданные в высшем учебном заведении условия для проведения практических занятий отельного дела, спортивной и творческой занятости студентов. К тому же он отметил наличие большой литературной базы в учреждении.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Вице-президент Турции Фуат Октай в рамках визита в Узбекистан посетил Международный университет туризма "Шелковый путь" в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.
Почетного гостя встретили заместитель премьер-министра Узбекистана - министр туризма и спорта, ректор МУТ "Шелковый путь" Азиз Абдухакимов и зампремьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умрзаков.
© Министерство туризма и спорта УзбекистанаВице-президент Турции в Международном университете туризма "Шелковый путь"
Вице-президент Турции в Международном университете туризма Шелковый путь - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
Вице-президент Турции в Международном университете туризма "Шелковый путь"
© Министерство туризма и спорта Узбекистана
Фуат Октай оценил созданные в высшем учебном заведении условия для проведения практических занятий отельного дела, спортивной и творческой занятости студентов. К тому же он отметил наличие большой литературной базы в университете, в частности, его удивили редкие издания об истории, культурном наследии и туризме стран вдоль Шелкового пути.
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Общество
Вузы Узбекистана разработают учебную программу по паломническому туризму
5 марта, 11:04
0
В ходе переговоров стороны обсудили совместные проекты по подготовке кадров для индустрии гостеприимства и программы обмена, созданию кафедры "Тюркских стран" в узбекистанском вузе и проведению различных совместных исследований с привлечением ведущих ученых и специалистов Турции. Особое внимание было уделено дальнейшему развитию сотрудничества в реставрационном деле.
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