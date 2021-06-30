https://uz.sputniknews.ru/20210630/na-fabrike-v-tashkentskoy-oblasti-vspyxnul-krupnyy-pojar--video-19468707.html

На фабрике в Ташкентской области вспыхнул крупный пожар — видео

На фабрике в Ташкентской области вспыхнул крупный пожар — видео

Инцидент произошел в ООО Baraka Dekor, расположенном на улице Мунаввар, МГС "Тинчлик" Уртачирчикского района. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T08:30+0500

2021-06-30T08:30+0500

2021-06-30T08:30+0500

происшествия

пожар

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Ташкентской области случился очередной пожар — на этот раз на одной из фабрик.По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в управление по чрезвычайным ситуациям в 21.58.Через 9 минут — в 22.07 — пожарно-спасательные бригады уже были на месте. Пламя удалось локализовать к 23.01 и полностью потушить к 23.13. Пострадавших в результате ЧП нет.Сейчас устанавливается причина произошедшего и оценивается размер ущерба.

https://uz.sputniknews.ru/20210628/kluby-dyma-i-pyli-v-tashoblasti-vspyxnul-krupnyy-pojar--video--19435373.html

ташкентская область

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пожар, ташкентская область