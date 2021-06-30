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На фабрике в Ташкентской области вспыхнул крупный пожар — видео
На фабрике в Ташкентской области вспыхнул крупный пожар — видео
Инцидент произошел в ООО Baraka Dekor, расположенном на улице Мунаввар, МГС "Тинчлик" Уртачирчикского района. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T08:30+0500
2021-06-30T08:30+0500
происшествия
пожар
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Ташкентской области случился очередной пожар — на этот раз на одной из фабрик.По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в управление по чрезвычайным ситуациям в 21.58.Через 9 минут — в 22.07 — пожарно-спасательные бригады уже были на месте. Пламя удалось локализовать к 23.01 и полностью потушить к 23.13. Пострадавших в результате ЧП нет.Сейчас устанавливается причина произошедшего и оценивается размер ущерба.
https://uz.sputniknews.ru/20210628/kluby-dyma-i-pyli-v-tashoblasti-vspyxnul-krupnyy-pojar--video--19435373.html
ташкентская область
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пожар, ташкентская область

На фабрике в Ташкентской области вспыхнул крупный пожар — видео

08:30 30.06.2021
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© СС0 / Unsplash / Max KukurudziakПожар, иллюстративное фото
Пожар, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
© СС0 / Unsplash / Max Kukurudziak
Инцидент произошел в ООО Baraka Dekor, расположенном на улице Мунаввар, МГС "Тинчлик" Уртачирчикского района.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Ташкентской области случился очередной пожар — на этот раз на одной из фабрик.
По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в управление по чрезвычайным ситуациям в 21.58.
Через 9 минут — в 22.07 — пожарно-спасательные бригады уже были на месте. Пламя удалось локализовать к 23.01 и полностью потушить к 23.13.
Пострадавших в результате ЧП нет.
Сейчас устанавливается причина произошедшего и оценивается размер ущерба.
Учения по ликвидации последствий лесных и торфяных пожаров в Подмосковье - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2021
Происшествия
Клубы дыма и пыли: в Ташобласти вспыхнул крупный пожар — видео
28 июня, 08:32
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