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Навоийские таксисты избили людей, снимавших нарушения ПДД на видео
Навоийские таксисты избили людей, снимавших нарушения ПДД на видео
Участники инцидента задержаны и доставлены в УВД Хатырчинского района. В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T13:51+0500
2021-06-30T14:04+0500
происшествия
губдд
навоийская область
нападение
драка
пдд
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Несколько жителей Навоийской области избили двух человек, заподозрив их в том, что они снимают нарушение ПДД для отправка в правоохранительные органы, сообщает ГУБДД.Инцидент произошел 29 июня в Хатырчинском районе Навоийской области. Нападавшие также побили стекла и нанесли повреждения автомобилю Spark, в котором они находились. Видео случившегося попало в Сеть.С 1 января 2021 года в Узбекистане нарушения правил дорожного движения можно фиксировать как с помощью видеорегистраторов, так и камер видеонаблюдения и других устройств съемки, а также мобильных телефонов. Все отправленные видеозаписи должны рассматриваться в порядке, установленном Кодексом об административной ответственности.При этом за присланные факты нарушений граждане получают материальное вознаграждение.
https://uz.sputniknews.ru/20210329/guvd-tashkenta-nazvalo-rayony-lidery-po-chislu-nochnyx-narusheniy-pdd-18011959.html
навоийская область
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губдд, навоийская область, нападение, драка, пдд

Навоийские таксисты избили людей, снимавших нарушения ПДД на видео

13:51 30.06.2021 (обновлено: 14:04 30.06.2021)
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© Sputnik / Табылды КадырбековМужчина показывает разбитый кулак, архивное фото
Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Участники инцидента задержаны и доставлены в УВД Хатырчинского района. В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Несколько жителей Навоийской области избили двух человек, заподозрив их в том, что они снимают нарушение ПДД для отправка в правоохранительные органы, сообщает ГУБДД.
Инцидент произошел 29 июня в Хатырчинском районе Навоийской области. Нападавшие также побили стекла и нанесли повреждения автомобилю Spark, в котором они находились. Видео случившегося попало в Сеть.

"Все лица задержаны и доставлены в УВД Хатырчинского района. В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия", — говорится в сообщении.

С 1 января 2021 года в Узбекистане нарушения правил дорожного движения можно фиксировать как с помощью видеорегистраторов, так и камер видеонаблюдения и других устройств съемки, а также мобильных телефонов. Все отправленные видеозаписи должны рассматриваться в порядке, установленном Кодексом об административной ответственности.
При этом за присланные факты нарушений граждане получают материальное вознаграждение.
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ГУВД Ташкента назвало районы-лидеры по числу ночных нарушений ПДД
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