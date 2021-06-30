https://uz.sputniknews.ru/20210630/navoiyskie-taksisty-izbili-lyudey-snimavshix-narusheniya-pdd-na-video-19477502.html

Навоийские таксисты избили людей, снимавших нарушения ПДД на видео

Навоийские таксисты избили людей, снимавших нарушения ПДД на видео

Участники инцидента задержаны и доставлены в УВД Хатырчинского района. В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T13:51+0500

2021-06-30T13:51+0500

2021-06-30T14:04+0500

происшествия

губдд

навоийская область

нападение

драка

пдд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1181/31/11813136_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_ec204499b09bb6704b80e5a9e18a09e6.jpg

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Несколько жителей Навоийской области избили двух человек, заподозрив их в том, что они снимают нарушение ПДД для отправка в правоохранительные органы, сообщает ГУБДД.Инцидент произошел 29 июня в Хатырчинском районе Навоийской области. Нападавшие также побили стекла и нанесли повреждения автомобилю Spark, в котором они находились. Видео случившегося попало в Сеть.С 1 января 2021 года в Узбекистане нарушения правил дорожного движения можно фиксировать как с помощью видеорегистраторов, так и камер видеонаблюдения и других устройств съемки, а также мобильных телефонов. Все отправленные видеозаписи должны рассматриваться в порядке, установленном Кодексом об административной ответственности.При этом за присланные факты нарушений граждане получают материальное вознаграждение.

https://uz.sputniknews.ru/20210329/guvd-tashkenta-nazvalo-rayony-lidery-po-chislu-nochnyx-narusheniy-pdd-18011959.html

навоийская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

губдд, навоийская область, нападение, драка, пдд