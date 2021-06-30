https://uz.sputniknews.ru/20210630/ofitsialnyy-predstavitel-mid-uzbekistana-otvetit-na-voprosy-jurnalistov-19484378.html
Официальный представитель МИД Узбекистана ответит на вопросы журналистов
Официальный представитель МИД Узбекистана ответит на вопросы журналистов
Чтобы принять участие в брифинге нужно направить запрос на электронную почту press@mfa.uz до 10:00 5 июля этого года. Когда запрос будет удовлетворен... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T18:47+0500
2021-06-30T18:47+0500
2021-06-30T18:47+0500
политика
мид узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/05/18619446_0:82:1280:803_1920x0_80_0_0_7ec0786f8bffce6c1265737cc961e5f3.jpg
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов выступит перед журналистами 7 июля 2021 года в 11:00, сообщили в ведомстве.В ходе брифинга Кабулжанов расскажет об итогах деятельности ведомства за последние два месяца, а также ответит на консульские вопросы.На встречу пригласили представителей отечественных масс-медиа и аккредитованных при МИД зарубежных СМИ.Чтобы принять участие в брифинге нужно направить запрос на электронную почту press@mfa.uz до 10:00 5 июля этого года. Когда запрос будет удовлетворен, журналист получит подтверждение.Однако, в ведомстве добавили, что окончательное решение о проведении брифинга в очном или виртуальном формате будет приниматься исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.Накануне в МИД заявили о том, что Узбекистан в очередной раз вернул на родину пограничников, ополченцев и силовиков из Афганистана, перешедших узбекско-афганскую границу. Ранее попытки незаконного перехода на узбекскую территорию также жестко пресекались.
https://uz.sputniknews.ru/20180714/Kadrovaya-komissiya-i-brifingi-dlya-SMI-kak-budut-povyshat-doverie-k-sudyam-8874521.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/05/18619446_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_964a3e8844ec37ece627589865e1c5f8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мид узбекистана
Официальный представитель МИД Узбекистана ответит на вопросы журналистов
Чтобы принять участие в брифинге нужно направить запрос на электронную почту press@mfa.uz до 10:00 5 июля этого года. Когда запрос будет удовлетворен, журналист получит подтверждение.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов выступит перед журналистами 7 июля 2021 года в 11:00, сообщили
в ведомстве.
В ходе брифинга Кабулжанов расскажет об итогах деятельности ведомства за последние два месяца, а также ответит на консульские вопросы.
На встречу пригласили представителей отечественных масс-медиа и аккредитованных при МИД зарубежных СМИ.
Чтобы принять участие в брифинге нужно направить запрос на электронную почту press@mfa.uz до 10:00 5 июля этого года. Когда запрос будет удовлетворен, журналист получит подтверждение.
Однако, в ведомстве добавили, что окончательное решение о проведении брифинга в очном или виртуальном формате будет приниматься исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Накануне в МИД заявили
о том, что Узбекистан в очередной раз вернул на родину пограничников, ополченцев и силовиков из Афганистана, перешедших узбекско-афганскую границу. Ранее попытки незаконного перехода на узбекскую территорию также жестко пресекались.