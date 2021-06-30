https://uz.sputniknews.ru/20210630/ofitsialnyy-predstavitel-mid-uzbekistana-otvetit-na-voprosy-jurnalistov-19484378.html

Официальный представитель МИД Узбекистана ответит на вопросы журналистов

Официальный представитель МИД Узбекистана ответит на вопросы журналистов

Чтобы принять участие в брифинге нужно направить запрос на электронную почту press@mfa.uz до 10:00 5 июля этого года. Когда запрос будет удовлетворен... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T18:47+0500

2021-06-30T18:47+0500

2021-06-30T18:47+0500

политика

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов выступит перед журналистами 7 июля 2021 года в 11:00, сообщили в ведомстве.В ходе брифинга Кабулжанов расскажет об итогах деятельности ведомства за последние два месяца, а также ответит на консульские вопросы.На встречу пригласили представителей отечественных масс-медиа и аккредитованных при МИД зарубежных СМИ.Чтобы принять участие в брифинге нужно направить запрос на электронную почту press@mfa.uz до 10:00 5 июля этого года. Когда запрос будет удовлетворен, журналист получит подтверждение.Однако, в ведомстве добавили, что окончательное решение о проведении брифинга в очном или виртуальном формате будет приниматься исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.Накануне в МИД заявили о том, что Узбекистан в очередной раз вернул на родину пограничников, ополченцев и силовиков из Афганистана, перешедших узбекско-афганскую границу. Ранее попытки незаконного перехода на узбекскую территорию также жестко пресекались.

https://uz.sputniknews.ru/20180714/Kadrovaya-komissiya-i-brifingi-dlya-SMI-kak-budut-povyshat-doverie-k-sudyam-8874521.html

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мид узбекистана