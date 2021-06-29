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https://uz.sputniknews.ru/20210629/tashkent-vernul-na-rodinu-47-voennyx-i-opolchentsev-iz-afganistana-pereshedshix-granitsu-19450560.html
Ташкент вернул на родину 47 военных и ополченцев из Афганистана, перешедших границу
Ташкент вернул на родину 47 военных и ополченцев из Афганистана, перешедших границу
Ранее пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов заявил, что граждане Афганистана — военные и гражданские лица — за последние дни несколько раз пытались... 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T09:10+0500
2021-06-29T09:23+0500
политика
мид узбекистана
афганистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Власти Узбекистана вернули на родину 47 пограничников, ополченцев и силовиков из Афганистана, перешедших ранее узбекско-афганскую границу.Об этом сообщили в МИД республики.Днем ранее, 26 июня, на данном участке границы был зафиксировано проникновение на узбекскую территорию трех афганских силовиков.Всех их вернули на родину.Правительство Узбекистана твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном, сохранению нейтралитета и невмешательства во внутренние дела соседней страны.Ранее Ташкент вернул на родину 53 пограничника и ополченцев из Афганистана, перешедших 23 июня узбекско-афганскую границу. В МИД республики выразили обеспокоенность ростом насилия на афганской территории. Утром 23 июня вооруженная группа боевиков движения "Талибан"* напала на пограничный комиссариат "Шерхан-Бандар" в афганской провинции Кундуз — она находится на границе с Таджикистаном. В результате 134 военнослужащих правительственных сил Афганистана были вынуждены бежать через зону безопасности третьего и четвертого блокпостов КПП "Пяндж", пересечь госграницу и укрыться на территории Таджикистана. Накануне талибы напали на пограничный пункт "Укчук" уезда Калдор афганской провинции Балх — 17 военнослужащих правительственных войск были вынуждены отступить через 1-й пост погранотряда "Шахритус" на территорию Таджикистана.Ситуация на таджикско-афганской границе пока остается напряженной.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
https://uz.sputniknews.ru/20210628/v-tashkente-zayavili-o-novyx-popytkax-afgantsev-proniknut-na-territoriyu-uzbekistana-19442476.html
https://uz.sputniknews.ru/20210623/taliby-kontroliruyut-tadjikskuyu-granitsu-chto-dalshe-19383700.html
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мид узбекистана, афганистан, узбекистан

Ташкент вернул на родину 47 военных и ополченцев из Афганистана, перешедших границу

09:10 29.06.2021 (обновлено: 09:23 29.06.2021)
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© СС0 / Unsplash / Mohammad RahmaniКабул, Афганистан
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© СС0 / Unsplash / Mohammad Rahmani
Ранее пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов заявил, что граждане Афганистана — военные и гражданские лица — за последние дни несколько раз пытались проникнуть на территорию Узбекистана. Все они были возвращены обратно.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Власти Узбекистана вернули на родину 47 пограничников, ополченцев и силовиков из Афганистана, перешедших ранее узбекско-афганскую границу.
Об этом сообщили в МИД республики.

"Двадцать седьмого июня группа военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов народного ополчения в количестве 44 человек нарушила государственную границу Узбекистана в районе уезда Шортепа", — говорится в сообщении ведомства.

Днем ранее, 26 июня, на данном участке границы был зафиксировано проникновение на узбекскую территорию трех афганских силовиков.
Всех их вернули на родину.
"Подобные попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться", — добавили в МИД.
Правительство Узбекистана твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном, сохранению нейтралитета и невмешательства во внутренние дела соседней страны.
Ранее Ташкент вернул на родину 53 пограничника и ополченцев из Афганистана, перешедших 23 июня узбекско-афганскую границу.
В МИД республики выразили обеспокоенность ростом насилия на афганской территории.
Афганский военный - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2021
Политика
В Ташкенте заявили о новых попытках афганцев проникнуть на территорию Узбекистана
Вчера, 17:11
1937
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Утром 23 июня вооруженная группа боевиков движения "Талибан"* напала на пограничный комиссариат "Шерхан-Бандар" в афганской провинции Кундуз — она находится на границе с Таджикистаном.
В результате 134 военнослужащих правительственных сил Афганистана были вынуждены бежать через зону безопасности третьего и четвертого блокпостов КПП "Пяндж", пересечь госграницу и укрыться на территории Таджикистана.
Накануне талибы напали на пограничный пункт "Укчук" уезда Калдор афганской провинции Балх — 17 военнослужащих правительственных войск были вынуждены отступить через 1-й пост погранотряда "Шахритус" на территорию Таджикистана.
Боевики движения Талибан. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
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Талибы контролируют таджикскую границу: что дальше?
23 июня, 21:40
11670
Ситуация на таджикско-афганской границе пока остается напряженной.
* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
000021
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