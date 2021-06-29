https://uz.sputniknews.ru/20210629/tashkent-vernul-na-rodinu-47-voennyx-i-opolchentsev-iz-afganistana-pereshedshix-granitsu-19450560.html

Ташкент вернул на родину 47 военных и ополченцев из Афганистана, перешедших границу

Ташкент вернул на родину 47 военных и ополченцев из Афганистана, перешедших границу

Ранее пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов заявил, что граждане Афганистана — военные и гражданские лица — за последние дни несколько раз пытались... 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T09:10+0500

2021-06-29T09:10+0500

2021-06-29T09:23+0500

политика

мид узбекистана

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Власти Узбекистана вернули на родину 47 пограничников, ополченцев и силовиков из Афганистана, перешедших ранее узбекско-афганскую границу.Об этом сообщили в МИД республики.Днем ранее, 26 июня, на данном участке границы был зафиксировано проникновение на узбекскую территорию трех афганских силовиков.Всех их вернули на родину.Правительство Узбекистана твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном, сохранению нейтралитета и невмешательства во внутренние дела соседней страны.Ранее Ташкент вернул на родину 53 пограничника и ополченцев из Афганистана, перешедших 23 июня узбекско-афганскую границу. В МИД республики выразили обеспокоенность ростом насилия на афганской территории. Утром 23 июня вооруженная группа боевиков движения "Талибан"* напала на пограничный комиссариат "Шерхан-Бандар" в афганской провинции Кундуз — она находится на границе с Таджикистаном. В результате 134 военнослужащих правительственных сил Афганистана были вынуждены бежать через зону безопасности третьего и четвертого блокпостов КПП "Пяндж", пересечь госграницу и укрыться на территории Таджикистана. Накануне талибы напали на пограничный пункт "Укчук" уезда Калдор афганской провинции Балх — 17 военнослужащих правительственных войск были вынуждены отступить через 1-й пост погранотряда "Шахритус" на территорию Таджикистана.Ситуация на таджикско-афганской границе пока остается напряженной.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация

https://uz.sputniknews.ru/20210628/v-tashkente-zayavili-o-novyx-popytkax-afgantsev-proniknut-na-territoriyu-uzbekistana-19442476.html

https://uz.sputniknews.ru/20210623/taliby-kontroliruyut-tadjikskuyu-granitsu-chto-dalshe-19383700.html

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