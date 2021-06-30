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https://uz.sputniknews.ru/20210630/putin-raskryl-detali-provokatsii-v-chernom-more-19480604.html
Путин раскрыл детали провокации в Черном море
Путин раскрыл детали провокации в Черном море
Путин уверен, что третья мировая война не могла начаться после инцидента в Черном море, поскольку организаторы данной провокации знают, что не выйдут... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T16:18+0500
2021-06-30T16:48+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Владимир Путин заявил, что в провокации с эсминцем Defender, которая произошла в Черном море 23 июня, участвовали не только британцы, но и американцы."Британец зашел рано утром, а с аэродрома Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолет", — отметил президент.На вопрос ведущей о том, был ли этот инцидент угрозой начала третьей мировой войны, Путин уверено ответил, что нет. Однако глава РФ подчеркнул, что беспокойство вызывает начало военного освоения Украины. "Хотя по украинской Конституции там не может быть иностранных военных баз, могут создать учебные центры или пользоваться другими формами", — подчеркнул Путин во время прямой линии с россиянами.Минобороны РФ опубликовало кадры инцидента в Черном море. Российские военные моментально отреагировали на незаконное пересечение британским эсминцем Defender российской границы у Крыма: были сделаны предупредительные выстрелы и сброшены авиабомбы по курсу движения иностранного корабля.
https://uz.sputniknews.ru/20210624/provokatsiya-britanii-v-chernom-more-pervye-kadry-s-mesta-sobytiy-19387116.html
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черное море, великобритания, сша, прямая линия, владимир путин

Путин раскрыл детали провокации в Черном море

16:18 30.06.2021 (обновлено: 16:48 30.06.2021)
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© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКерченская переправа
Керченская переправа - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Путин уверен, что третья мировая война не могла начаться после инцидента в Черном море, поскольку организаторы данной провокации знают, что не выйдут победителями из этой войны.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Владимир Путин заявил, что в провокации с эсминцем Defender, которая произошла в Черном море 23 июня, участвовали не только британцы, но и американцы.
"Британец зашел рано утром, а с аэродрома Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолет", — отметил президент.
На вопрос ведущей о том, был ли этот инцидент угрозой начала третьей мировой войны, Путин уверено ответил, что нет.

"Даже если бы российские военные потопили Defender, трудно было бы представить, что мир стал бы на грань третьей мировой, потому что те, кто делает это, знают, что не выйдут победителями из этой войны".

Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Узбекистан
Владимир Путин
Президент России
Однако глава РФ подчеркнул, что беспокойство вызывает начало военного освоения Украины. "Хотя по украинской Конституции там не может быть иностранных военных баз, могут создать учебные центры или пользоваться другими формами", — подчеркнул Путин во время прямой линии с россиянами.
Провокация британского эсминца в Крыму – первые кадры с места событий - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
Видео
Провокация британского эсминца в Черном море – первые кадры инцидента
24 июня, 09:58
0
Минобороны РФ опубликовало кадры инцидента в Черном море. Российские военные моментально отреагировали на незаконное пересечение британским эсминцем Defender российской границы у Крыма: были сделаны предупредительные выстрелы и сброшены авиабомбы по курсу движения иностранного корабля.
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