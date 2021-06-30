https://uz.sputniknews.ru/20210630/putin-raskryl-detali-provokatsii-v-chernom-more-19480604.html

Путин раскрыл детали провокации в Черном море

Путин раскрыл детали провокации в Черном море

Путин уверен, что третья мировая война не могла начаться после инцидента в Черном море, поскольку организаторы данной провокации знают, что не выйдут... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T16:18+0500

2021-06-30T16:18+0500

2021-06-30T16:48+0500

черное море

великобритания

сша

россия

прямая линия

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Владимир Путин заявил, что в провокации с эсминцем Defender, которая произошла в Черном море 23 июня, участвовали не только британцы, но и американцы."Британец зашел рано утром, а с аэродрома Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолет", — отметил президент.На вопрос ведущей о том, был ли этот инцидент угрозой начала третьей мировой войны, Путин уверено ответил, что нет. Однако глава РФ подчеркнул, что беспокойство вызывает начало военного освоения Украины. "Хотя по украинской Конституции там не может быть иностранных военных баз, могут создать учебные центры или пользоваться другими формами", — подчеркнул Путин во время прямой линии с россиянами.Минобороны РФ опубликовало кадры инцидента в Черном море. Российские военные моментально отреагировали на незаконное пересечение британским эсминцем Defender российской границы у Крыма: были сделаны предупредительные выстрелы и сброшены авиабомбы по курсу движения иностранного корабля.

https://uz.sputniknews.ru/20210624/provokatsiya-britanii-v-chernom-more-pervye-kadry-s-mesta-sobytiy-19387116.html

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черное море, великобритания, сша, прямая линия, владимир путин