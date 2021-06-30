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https://uz.sputniknews.ru/20210630/rossiya-ne-planiruet-blokirovat-zarubejnye-sotsseti---putin-19481810.html
Россия не планирует блокировать зарубежные соцсети — Путин
Россия не планирует блокировать зарубежные соцсети — Путин
Зарубежные соцсети в РФ блокировать не будут, если они начнут подчиняться требованиям российского законодательства. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T16:49+0500
2021-06-30T16:50+0500
россия
прямая линия
блокировка
социальная сеть
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В ходе прямой линии с россиянами до президента дозвонился молодой тиктокер. Он задал "актуальный и животрепещущий для коллег по цеху" вопрос о планах России по блокировке зарубежных соцсетей, в том числе TikTok, Telegram, YouTube.Владимир Путин заверил блогера, что Россия не планирует блокировать зарубежные соцсети, однако проблема, по словам главы государства в том, что "они посылают нас подальше при требовании выполнять закон".В начале марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. При этом претензии к этой соцсети некоторое время оставались без ответа.С учетом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещенного контента Роскомнадзор принял решение полностью не блокировать работу соцсети на территории РФ, продлив меру по ограничению трафика Twitter еще на несколько дней.
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прямая линия, блокировка, социальная сеть, владимир путин

Россия не планирует блокировать зарубежные соцсети — Путин

16:49 30.06.2021 (обновлено: 16:50 30.06.2021)
215
© Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкСоциальные сети
Социальные сети - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
© Sputnik / Natalia Seliverstova
/
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Зарубежные соцсети в РФ блокировать не будут, если они начнут подчиняться требованиям российского законодательства.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В ходе прямой линии с россиянами до президента дозвонился молодой тиктокер. Он задал "актуальный и животрепещущий для коллег по цеху" вопрос о планах России по блокировке зарубежных соцсетей, в том числе TikTok, Telegram, YouTube.
Владимир Путин заверил блогера, что Россия не планирует блокировать зарубежные соцсети, однако проблема, по словам главы государства в том, что "они посылают нас подальше при требовании выполнять закон".

"Если они работают в нашей стране, зарабатывают приличные деньги, они должны подчиняться нашим законам. С Telegram договорились, работает же, все нормально".

Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Узбекистан
Владимир Путин
Президент России
В начале марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. При этом претензии к этой соцсети некоторое время оставались без ответа.
С учетом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещенного контента Роскомнадзор принял решение полностью не блокировать работу соцсети на территории РФ, продлив меру по ограничению трафика Twitter еще на несколько дней.
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