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С 1 января 2022 года всех узбекских бизнесменов ждут большие перемены

С 1 января 2022 года всех узбекских бизнесменов ждут большие перемены

В стране продолжается третий этап постепенного перевода субъектов предпринимательства на использование виртуальных касс. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T10:05+0500

2021-06-30T10:05+0500

2021-06-30T10:20+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2022 года всех предпринимателей переведут на онлайн-кассы. По данным ГНК, по состоянию на 29 июня на онлайн-ККМ уже перешло около 140 тысяч торговых предприятий, которые зарегистрировали более 165 тысяч онлайн-касс разных производителей и видов. Повсеместно онлайн-кассы должны использоваться начиная со следующего года. При этом предприниматели имеют право выбора модели онлайн-ККМ исходя из своих потребностей и возможностей.Виртуальных касс существует 15 видов, а число центров по оказанию технических услуг пользователям — 26. Онлайн-ККМ совершенствуются:В Узбекистане продолжается третий этап постепенного перевода субъектов предпринимательства, имеющих наличную выручку, на использование онлайн–контрольно-кассовых машин либо виртуальной кассы. В настоящее время виртуальные кассы используют субъекты предпринимательства, выручка которых по итогам прошлого года превысила 100 миллионов сумов (либо в течение года достигла указанного предельного размера).

https://uz.sputniknews.ru/20210614/kakie-regiony-uzbekistana-lidiruyut-po-urovnyu-razvitiya-biznesa-a-kakie-otstayut---reyting-19231726.html

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предприниматели, предпринимательство, выручка, бизнес, узбекистан