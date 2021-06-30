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С 1 января 2022 года всех узбекских бизнесменов ждут большие перемены
С 1 января 2022 года всех узбекских бизнесменов ждут большие перемены
В стране продолжается третий этап постепенного перевода субъектов предпринимательства на использование виртуальных касс. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T10:05+0500
2021-06-30T10:05+0500
2021-06-30T10:20+0500
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выручка
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2022 года всех предпринимателей переведут на онлайн-кассы. По данным ГНК, по состоянию на 29 июня на онлайн-ККМ уже перешло около 140 тысяч торговых предприятий, которые зарегистрировали более 165 тысяч онлайн-касс разных производителей и видов. Повсеместно онлайн-кассы должны использоваться начиная со следующего года. При этом предприниматели имеют право выбора модели онлайн-ККМ исходя из своих потребностей и возможностей.Виртуальных касс существует 15 видов, а число центров по оказанию технических услуг пользователям — 26. Онлайн-ККМ совершенствуются:В Узбекистане продолжается третий этап постепенного перевода субъектов предпринимательства, имеющих наличную выручку, на использование онлайн–контрольно-кассовых машин либо виртуальной кассы. В настоящее время виртуальные кассы используют субъекты предпринимательства, выручка которых по итогам прошлого года превысила 100 миллионов сумов (либо в течение года достигла указанного предельного размера).
https://uz.sputniknews.ru/20210614/kakie-regiony-uzbekistana-lidiruyut-po-urovnyu-razvitiya-biznesa-a-kakie-otstayut---reyting-19231726.html
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предприниматели, предпринимательство, выручка, бизнес, узбекистан
С 1 января 2022 года всех узбекских бизнесменов ждут большие перемены
10:05 30.06.2021 (обновлено: 10:20 30.06.2021)
В стране продолжается третий этап постепенного перевода субъектов предпринимательства на использование виртуальных касс.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2022 года всех предпринимателей переведут на онлайн-кассы.
По данным
ГНК, по состоянию на 29 июня на онлайн-ККМ уже перешло около 140 тысяч торговых предприятий, которые зарегистрировали более 165 тысяч онлайн-касс разных производителей и видов.
Повсеместно онлайн-кассы должны использоваться начиная со следующего года. При этом предприниматели имеют право выбора модели онлайн-ККМ исходя из своих потребностей и возможностей.
Виртуальных касс существует 15 видов, а число центров по оказанию технических услуг пользователям — 26.
Онлайн-ККМ совершенствуются:
вместе с информацией чека имеется возможность отправлять оператору геолокацию;
вводится система автоматической блокировки онлайн-ККМ после 24-часовой работы в оффлайн-режиме;
если при отправке оператору в фискальные данные внесены изменения и дополнения, следует обязательно взять повторное заключение у оператора и центра кибербезопасности;
субъекты электронной торговли могут передавать фискальные данные оператору посредством программного продукта ГНК.
ККМ используются при расчетах за предоставление услуг и реализации товара. Данные о проведенных операциях фиксируются на бумаге и передаются в ГНК в электронном виде. Онлайн-кассы максимально персонализируют взаимодействие и облуживание клиентов в сфере торговли и услуг, а также имеют высокую пропускную способность.
В Узбекистане продолжается третий этап постепенного перевода субъектов предпринимательства, имеющих наличную выручку, на использование онлайн–контрольно-кассовых машин либо виртуальной кассы.
В настоящее время виртуальные кассы используют субъекты предпринимательства, выручка которых по итогам прошлого года превысила 100 миллионов сумов (либо в течение года достигла указанного предельного размера).