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Встреча "ЕС — Центральная Азия" по безопасности пройдет в Ташкенте 1 июля
Встреча "ЕС — Центральная Азия" по безопасности пройдет в Ташкенте 1 июля
В столицу Узбекистана прибудут заместители глав внешнеполитических ведомств стран ЦА, Афганистана и заместитель генсекретаря Европейской службы внешних... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T11:01+0500
2021-06-30T11:52+0500
политика
евросоюз
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Очередной раунд диалога высокого уровня "Европейский Союз — Центральная Азия" по вопросам политики и безопасности пройдет в Ташкенте 1 июля, сообщает Министерство иностранных дел Узбекистана.Ожидается, что во встрече примут участие заместители глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, Афганистана и заместитель генсекретаря Европейской службы внешних действий.Ранее пресс-служба МИД Узбекистана сообщала, что диалог "ЕС — Центральная Азия" может быть расширен за счет Афганистана для активного вовлечения этой страны в решение вопросов региональной интеграции.
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евросоюз, центральная азия, мид узбекистана

Встреча "ЕС — Центральная Азия" по безопасности пройдет в Ташкенте 1 июля

11:01 30.06.2021 (обновлено: 11:52 30.06.2021)
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© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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В столицу Узбекистана прибудут заместители глав внешнеполитических ведомств стран ЦА, Афганистана и заместитель генсекретаря Европейской службы внешних действий.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Очередной раунд диалога высокого уровня "Европейский Союз — Центральная Азия" по вопросам политики и безопасности пройдет в Ташкенте 1 июля, сообщает Министерство иностранных дел Узбекистана.
Ожидается, что во встрече примут участие заместители глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, Афганистана и заместитель генсекретаря Европейской службы внешних действий.
Участники заседания обсудят состояние и перспективы сотрудничества между ЕС и ЦА, общие вызовы и угрозы в сфере внешней политики и безопасности.
Ранее пресс-служба МИД Узбекистана сообщала, что диалог "ЕС — Центральная Азия" может быть расширен за счет Афганистана для активного вовлечения этой страны в решение вопросов региональной интеграции.
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