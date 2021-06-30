https://uz.sputniknews.ru/20210630/vstrecha-es--tsentralnaya-aziya-po-bezopasnosti-proydet-v-tashkente-1-iyulya-19471396.html

Встреча "ЕС — Центральная Азия" по безопасности пройдет в Ташкенте 1 июля

Встреча "ЕС — Центральная Азия" по безопасности пройдет в Ташкенте 1 июля

В столицу Узбекистана прибудут заместители глав внешнеполитических ведомств стран ЦА, Афганистана и заместитель генсекретаря Европейской службы внешних... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T11:01+0500

2021-06-30T11:01+0500

2021-06-30T11:52+0500

политика

евросоюз

центральная азия

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Очередной раунд диалога высокого уровня "Европейский Союз — Центральная Азия" по вопросам политики и безопасности пройдет в Ташкенте 1 июля, сообщает Министерство иностранных дел Узбекистана.Ожидается, что во встрече примут участие заместители глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, Афганистана и заместитель генсекретаря Европейской службы внешних действий.Ранее пресс-служба МИД Узбекистана сообщала, что диалог "ЕС — Центральная Азия" может быть расширен за счет Афганистана для активного вовлечения этой страны в решение вопросов региональной интеграции.

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