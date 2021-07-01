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Что даст Узбекистану вступление в ЕАЭС — подробное исследование ЕАБР
Что даст Узбекистану вступление в ЕАЭС — подробное исследование ЕАБР
Аналитики Евразийского банка развития представили доклад "Узбекистан и ЕАЭС: перспективы и потенциальные эффекты экономической интеграции", в котором оценили... 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T16:36+0500
2021-07-01T19:30+0500
видео
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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По оценкам специалистов, выгоды получат как Узбекистан, так и другие страны, уже действующие члены союза. Потенциальный объем ежегодных инфраструктурных инвестиций из ЕАЭС в Узбекистан может вырасти до 1,5 млрд долларов. Кроме того, полноправное присоединение республики к организации обеспечит дополнительный объем поступлений от денежных переводов — плюс 2 млрд долларов к текущим показателям. Разумеется, выиграет и экспорт узбекской продукции: дополнительно казна сможет получить 1,2 млрд долларов, а импорт из стран ЕАЭС, по оценкам ЕАБР, вырастит на 1,6 млрд долларов.Какие отрасли в первую очередь выиграют от полноправного членства Узбекистана в организации, а какие направления стоит укрепить для минимизации временных издержек после снятия барьеров и ограничений — смотрите в нашей видеопрезентации доклада.
https://uz.sputniknews.ru/20210601/vstupat-ili-ne-vstupat-uzbekistan-proveryaet-eaes-na-prochnost--intervyu-andreya-grozina-19026119.html
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еабр, узбекистан

Что даст Узбекистану вступление в ЕАЭС — подробное исследование ЕАБР

16:36 01.07.2021 (обновлено: 19:30 01.07.2021)
496
© Sputnik
Аналитики Евразийского банка развития представили доклад "Узбекистан и ЕАЭС: перспективы и потенциальные эффекты экономической интеграции", в котором оценили плюсы присоединения республики к этому объединению.
По оценкам специалистов, выгоды получат как Узбекистан, так и другие страны, уже действующие члены союза. Потенциальный объем ежегодных инфраструктурных инвестиций из ЕАЭС в Узбекистан может вырасти до 1,5 млрд долларов. Кроме того, полноправное присоединение республики к организации обеспечит дополнительный объем поступлений от денежных переводов — плюс 2 млрд долларов к текущим показателям.
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Разумеется, выиграет и экспорт узбекской продукции: дополнительно казна сможет получить 1,2 млрд долларов, а импорт из стран ЕАЭС, по оценкам ЕАБР, вырастит на 1,6 млрд долларов.
Какие отрасли в первую очередь выиграют от полноправного членства Узбекистана в организации, а какие направления стоит укрепить для минимизации временных издержек после снятия барьеров и ограничений — смотрите в нашей видеопрезентации доклада.
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