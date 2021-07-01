https://uz.sputniknews.ru/20210701/chto-dast-uzbekistanu-vstuplenie-v-eaes--podrobnoe-issledovanie-eabr-19491789.html

Что даст Узбекистану вступление в ЕАЭС — подробное исследование ЕАБР

Что даст Узбекистану вступление в ЕАЭС — подробное исследование ЕАБР

Аналитики Евразийского банка развития представили доклад "Узбекистан и ЕАЭС: перспективы и потенциальные эффекты экономической интеграции", в котором оценили... 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T16:36+0500

2021-07-01T16:36+0500

2021-07-01T19:30+0500

видео

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еабр

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/01/19492472_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_4cfab81dfe40ab74e98bd42337fe517d.jpg

По оценкам специалистов, выгоды получат как Узбекистан, так и другие страны, уже действующие члены союза. Потенциальный объем ежегодных инфраструктурных инвестиций из ЕАЭС в Узбекистан может вырасти до 1,5 млрд долларов. Кроме того, полноправное присоединение республики к организации обеспечит дополнительный объем поступлений от денежных переводов — плюс 2 млрд долларов к текущим показателям. Разумеется, выиграет и экспорт узбекской продукции: дополнительно казна сможет получить 1,2 млрд долларов, а импорт из стран ЕАЭС, по оценкам ЕАБР, вырастит на 1,6 млрд долларов.Какие отрасли в первую очередь выиграют от полноправного членства Узбекистана в организации, а какие направления стоит укрепить для минимизации временных издержек после снятия барьеров и ограничений — смотрите в нашей видеопрезентации доклада.

https://uz.sputniknews.ru/20210601/vstupat-ili-ne-vstupat-uzbekistan-proveryaet-eaes-na-prochnost--intervyu-andreya-grozina-19026119.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еабр, узбекистан