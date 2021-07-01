https://uz.sputniknews.ru/20210701/finskie-obrazovatelnye-texnologii-nachnut-primenyat-v-uzbekistane-19491299.html

Финские образовательные технологии начнут применять в Узбекистане

Финские образовательные технологии начнут применять в Узбекистане

Власти уделили внимание качественной подготовке высокообразованных кадров в области информационных и коммуникационных технологий на уровне международных... 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T11:53+0500

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общество

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технологии

образование

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло решение о создании еще двух иностранных вузов:Целью организации Узбекско-Финского пединститута является подготовка конкурентоспособных кадров для области педагогического образования, повышение качества образования на основе передовых финских образовательных технологий. Ведущие специалисты в сфере педагогики Финляндии будут привлекаться к учебному процессу института на договорной основе.Учредителями Университета Sambhram являются администрация Джизакской области и Sambhram Group (Индия). Перед вузом ставится задача качественной подготовки высокообразованных кадров в области информационных и коммуникационных технологий на уровне международных стандартов. Также в рамках Sambhram будут развиваться долгосрочные отношения с ведущими высшими учебными заведениями, исследовательскими центрами и бизнес-сообществом Индии.Занятия в новых вузах планируется начать с 2021/2022 учебного года.В 2021-м в Узбекистане открыли сразу несколько образовательных учреждений: в Ташобласти создан филиал Ташкентского университета информационных технологий, образован Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана, стартует учебный процесс в Нукусском филиале государственной консерватории Узбекистана, начнет свою деятельность Андижанский институт экономики и строительства.

https://uz.sputniknews.ru/20210701/studentam-nachnut-vydavat-obrazovatelnye-kredity-na-7-let-po-stavke-tsb-19489179.html

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высшее образование, вуз, технологии, образование