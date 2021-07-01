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Финские образовательные технологии начнут применять в Узбекистане
Финские образовательные технологии начнут применять в Узбекистане
Власти уделили внимание качественной подготовке высокообразованных кадров в области информационных и коммуникационных технологий на уровне международных... 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T11:53+0500
2021-07-01T12:02+0500
общество
высшее образование
вуз
технологии
образование
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло решение о создании еще двух иностранных вузов:Целью организации Узбекско-Финского пединститута является подготовка конкурентоспособных кадров для области педагогического образования, повышение качества образования на основе передовых финских образовательных технологий. Ведущие специалисты в сфере педагогики Финляндии будут привлекаться к учебному процессу института на договорной основе.Учредителями Университета Sambhram являются администрация Джизакской области и Sambhram Group (Индия). Перед вузом ставится задача качественной подготовки высокообразованных кадров в области информационных и коммуникационных технологий на уровне международных стандартов. Также в рамках Sambhram будут развиваться долгосрочные отношения с ведущими высшими учебными заведениями, исследовательскими центрами и бизнес-сообществом Индии.Занятия в новых вузах планируется начать с 2021/2022 учебного года.В 2021-м в Узбекистане открыли сразу несколько образовательных учреждений: в Ташобласти создан филиал Ташкентского университета информационных технологий, образован Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана, стартует учебный процесс в Нукусском филиале государственной консерватории Узбекистана, начнет свою деятельность Андижанский институт экономики и строительства.
https://uz.sputniknews.ru/20210701/studentam-nachnut-vydavat-obrazovatelnye-kredity-na-7-let-po-stavke-tsb-19489179.html
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высшее образование, вуз, технологии, образование

Финские образовательные технологии начнут применять в Узбекистане

11:53 01.07.2021 (обновлено: 12:02 01.07.2021)
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© СС0 / Unsplash / Jaime LopesСтуденты, иллюстративное фото
Студенты, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
© СС0 / Unsplash / Jaime Lopes
Власти уделили внимание качественной подготовке высокообразованных кадров в области информационных и коммуникационных технологий на уровне международных стандартов.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло решение о создании еще двух иностранных вузов:
Узбекско-Финского педагогического института при Самаркандском государственном университете;
Университета Sambhram в Джизаке (Индия).
Целью организации Узбекско-Финского пединститута является подготовка конкурентоспособных кадров для области педагогического образования, повышение качества образования на основе передовых финских образовательных технологий.
Ведущие специалисты в сфере педагогики Финляндии будут привлекаться к учебному процессу института на договорной основе.
Учредителями Университета Sambhram являются администрация Джизакской области и Sambhram Group (Индия).
Студент, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
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11:06
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Перед вузом ставится задача качественной подготовки высокообразованных кадров в области информационных и коммуникационных технологий на уровне международных стандартов.
Также в рамках Sambhram будут развиваться долгосрочные отношения с ведущими высшими учебными заведениями, исследовательскими центрами и бизнес-сообществом Индии.
Занятия в новых вузах планируется начать с 2021/2022 учебного года.
В 2021-м в Узбекистане открыли сразу несколько образовательных учреждений: в Ташобласти создан филиал Ташкентского университета информационных технологий, образован Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана, стартует учебный процесс в Нукусском филиале государственной консерватории Узбекистана, начнет свою деятельность Андижанский институт экономики и строительства.
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